Путин сформировал силовой резерв для помощи Беларуси

Президент России Владимир Путин сформировал по просьбе Александра Лукашенко резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Беларуси. Об этом передает РИА «Новости».

По словам Путина, российские силы не будут применяться до тех пор, пока «экстремистские элементы» в Беларуси не перейдут границ и не начнут разбой. Он отметил, что Россия исходит из мирного решения проблем в соседней республике и пока не видит необходимости в применении своих сил.

Действия белорусских силовиков российский президент охарактеризовал как «достаточно сдержанные». А ситуация в республике, по его мнению, «выравнивается».

После начавшихся в Беларуси протестов Александр Лукашенко несколько раз звонил Владимиру Путину. По итогам первого телефонного разговора белорусский лидер заявил о готовности России «обеспечить безопасность» его страны при первом же запросе. Лукашенко отметил, что это произойдет в случае внешних военных угроз.