Светлана Тихановская призвала глав городов Беларуси возглавить мирные собрания граждан

Опальная кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская — главная соперница действующего главы страны Александра Лукашенко — выпустила очередное обращения к беларусам и призвала мэров городов пойти на диалог с протестующими и организовать мирные собрания.
«Нам нужно остановить насилие на улицах белорусских городов. Я призываю власть прекратить это и пойти на диалог. Я прошу всех мэров городов 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе», — заявила она.
Тихановская также поблагодарила своих сторонников, команды других оппозиционных кандидатов в президенты и напомнила, что на некоторых участках, где подсчет голосов проходил без фальсификаций (по мнению активистов), за нее проголосовали от 60% до 70% избирателей.
«На улицах наших городов появляются новые мирные акции — «цепи солидарности» женщин с цветами. Абсолютно не воинственные. Они показывают всему миру, что мы, белорусы — открытые, честные люди и мы против насилия. Я благодарю сотрудников, которые отказались выполнять преступные приказы против своих граждан. Я хочу поблагодарить тех, кто уже не побоялся и объявил забастовку», — сказала в видеообращении Тихановская.
В Беларуси несколько дней продолжаются протесты, которые начались после объявления первых данных ЦИК о результатах выборов президента страны. Волнения быстро переросли в столкновения с полицией, против демонстрантов применяли резиновые пули и светошумовые гранаты.
К разгону демонстрантов присоединились военные, число задержанных достигло 7000 человек, против мирных невооруженных жителей применили огнестрельное оружие. Избивают и задерживают не только протестующих, но и журналистов — как российских, так и зарубежных. Очевидцы сообщают, что людей держат во дворах изоляторов на бетоне, сутками не кормят, дают воду из‑под крана, избивают, отношение силовиков к простым гражданам, недовольных итогом выборов, абсолютно бесчеловечное.
На самих выборах, по официальным данным, победил действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, который правит страной уже почти 30 лет. Перед выборами из страны были насильно высланы некоторые оппозиционные журналисты, двоих основных соперников Лукашенко задержала полиция, еще один уехал из страны, опасаясь преследования. Сама Тихановская после объявления результатов выборов была вынуждена покинуть страну и уехать в Литву, откуда было опубликовано другое обращение с неоднозначным содержанием.