Светлана Тихановская призвала глав городов Беларуси возглавить мирные собрания граждан

Опальная кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская — главная соперница действующего главы страны Александра Лукашенко — выпустила очередное обращения к беларусам и призвала мэров городов пойти на диалог с протестующими и организовать мирные собрания.

«Нам нужно остановить насилие на улицах белорусских городов. Я призываю власть прекратить это и пойти на диалог. Я прошу всех мэров городов 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе», — заявила она.

Тихановская также поблагодарила своих сторонников, команды других оппозиционных кандидатов в президенты и напомнила, что на некоторых участках, где подсчет голосов проходил без фальсификаций (по мнению активистов), за нее проголосовали от 60% до 70% избирателей.