Выборы в Беларуси, новая вспышка смертельного вируса в Китае и другие новости дня

В России за сутки выявили 5189 случаев коронавируса. Всего в стране зафиксировано 887 536 заболевших.

В Беларуси проходят выборы президента. С утра СМИ сообщали о том, что в стране с перебоями работает интернет. Ближе к вечеру на улицах Минска заметили военную технику.

ЦИК признал выборы в Беларуси состоявшимися. Явка к полудню превысила 50%, а к вечеру составила уже свыше 73%.

В Минске задержали журналистов телеканала «Дождь», после того как они поговорили на улице с членом штаба Светланы Тихановской. На видео им надевают наручники, а потом уводят в неизвестном направлении.

В Бейруте идут протесты: тысячи людей вышли требовать отставки правительства, которое винят в недавнем взрыве в порту. Демонстранты захватили здания четырех министерств, один полицейский погиб.

В Китае зафиксировали вспышку смертельного вируса SFTS. Источник заболевания — клещи, но оно может передаваться и от человека к человеку.

В организации «Архнадзор» сообщили о том, что на территории московского Бадаевского завода возвели забор — якобы для того, чтобы незаметно начать снос частей здания. Компания-девелопер это отрицает: ее представители заявили, что планируется реставрация строения.

Ведущий радио BBC 1Xtra Дэвид Уайтли уволился из‑за того, что в одном из репортажей телеканала Би-би-си прозвучало расистское слово. Он назвал это «пощечиной обществу» и заявил, что не будет «просто улыбаться и делать вид, что все в порядке».

Театр на Таганке 9 августа открывается первым после карантина спектаклем «Белый шум». Это часть проекта «Репетиции», в рамках которого также можно будет увидеть показы спектаклей «Фандорин» по книге Бориса Акунина, «Кролики и удавы» и «Капитал».

Okko продолжает арт-просвет: пока музеи закрыты, каждый понедельник с 19.00 до полуночи онлайн-кинотеатр открывает бесплатный доступ к одному из фильмов про искусство. 10 августа вы можете посмотреть фильм «Климт и Шиле: Эрос и Психея» про Густава Климта и Эгона Шиле, творчество которых одни превозносили, а другие обвиняли в порнографии.