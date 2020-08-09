В России выявили 5189 новых случаев коронавируса

Больше всего новых заболевших в Москве и Свердловской области, Петербурге, Ханты-Мансийском АО, Московской области, Красноярском и Ставропольском краях, Ростовской, Иркутской, Нижегородской и Омской областях.

В России за сутки выявили 5189 случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.

За сутки выздоровели 3215 человек, за все время — 693 422. Умерли 129 пациентов, за весь период — 14 931. Всего в стране зафиксировано 887 536 заболевших.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся COVID-19 превысило 19,6 млн человек. Более 11,9 млн из них выздоровели, свыше 727 тыс. умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (почти 5 млн), на втором — Бразилия (3 млн), на третьем — Индия (2,1 млн).