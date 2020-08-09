ЦИК признал выборы в Беларуси состоявшимися. Пришли более 54% избирателей

ЦИК признал выборы в Беларуси состоявшимися: явка превысила 54%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова председателя Центризбиркома Белоруссии Лидии Ермошиной.

Первые результаты голосования Центризбирком, по ее словам, рассчитывает получить уже вечером 9 августа. Ермошина также добавила, что планка явки в 50% к 12 часам дня по Москве не была преодолена только в Минске.

В столице явка составила 43%. Она уточнила, что в городе люди «тоже идут, подтягиваются и стоят в очередях». По ее информации, явка в Гомельской и Могилевской областях превысила 60%.

Выборы президента стартовали в Беларуси 9 августа в 8 утра по Москве, с 4 по 8 августа также проводилось досрочное голосование. СМИ писали о проблемах с интернетом в стране, а также о том, что в Минске стоит военная техника.

У основного оппонента Александра Лукашенко — Светланы Тихановской — с начала выборов задержали уже семерых сторонников, среди которых начальница ее штаба Мария Мороз.