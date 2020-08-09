Тысячи людей вышли на протесты в Бейруте. Сотни человек пострадали, погиб полицейский

В Бейруте 8 августа около 10 тысяч человек собрались на акцию протеста на площади Мучеников. Они требовали наказать виновных во взрыве селитры в бейрутском порту — по их мнению, в случившемся повинны высокопоставленные чиновники. Акция получила название «Судный день», сообщает Reuters.

Среди других требований демонстрантов — независимое расследование трагедии и проведение досрочных выборов. К антиправительственным акциям призвал лидер оппозиционной партии Катаиб Сами Жмайел.

Протесты быстро переросли в столкновения с полицейскими. Демонстранты забрасывали правоохранителей петардами и камнями, как минимум один полицейский погиб. Всего пострадали по меньшей мере 728 человек, сообщает «Аль-Джазира», среди них — минимум 70 полицейских.

По данным ливанского «Красного креста», 65 людям понадобилась госпитализация, а 185 медицинскую помощь оказали на месте.

Полиция применила слезоточивый газ. Демонстранты штурмовали здание ливанского МИДа, а также здание министерств окружающей среды, экономики и энергетики. В центр города стянули военных.