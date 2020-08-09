Тысячи людей вышли на протесты в Бейруте. Сотни человек пострадали, погиб полицейский

В Бейруте 8 августа около 10 тысяч человек собрались на акцию протеста на площади Мучеников. Они требовали наказать виновных во взрыве селитры в бейрутском порту — по их мнению, в случившемся повинны высокопоставленные чиновники. Акция получила название «Судный день», сообщает Reuters.
Среди других требований демонстрантов — независимое расследование трагедии и проведение досрочных выборов. К антиправительственным акциям призвал лидер оппозиционной партии Катаиб Сами Жмайел.
Протесты быстро переросли в столкновения с полицейскими. Демонстранты забрасывали правоохранителей петардами и камнями, как минимум один полицейский погиб. Всего пострадали по меньшей мере 728 человек, сообщает «Аль-Джазира», среди них — минимум 70 полицейских.
По данным ливанского «Красного креста», 65 людям понадобилась госпитализация, а 185 медицинскую помощь оказали на месте.
Полиция применила слезоточивый газ. Демонстранты штурмовали здание ливанского МИДа, а также здание министерств окружающей среды, экономики и энергетики. В центр города стянули военных.
После протестов министр информации Ливана Маналь Абдель Самад подала в отставку, извинившись перед демонстрантами, что «не смогла оправдать их ожидания». Она стала первым членом кабмина, покинувшим свой пост. Премьер-министр Ливана Хасан Диаб также объявил, что готов рассмотреть вопрос о проведении досрочных выборов.
К утру 9 августа военным удалось взять под контроль центр города и освободить захваченные правительственные здания.
4 августа в морском порту Бейрута произошел мощный взрыв. Ему предшествовал еще один взрыв меньшей мощности, который очевидцы приняли за пожар. На портовом складе взорвалась аммиачная селитра — она используется как активный компонент взрывчатых веществ. Посмотреть, как выглядел Бейрут после трагедии, можно в фотоподборке «Афиши Daily».