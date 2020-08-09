В Беларуси начались выборы президента. В стране сбоит интернет, в Минске стоит военная техника

В Беларуси 9 августа начались выборы президента. Помимо руководителя республики с 1994 года Александра Лукашенко в них принимают участие еще четверо кандидатов: глава партии «Белорусская социал-демократическая грамада» Сергей Черечень, депутат Анна Канопацкая, сопредседатель движения «Говори правду» Андрей Дмитриев и Светлана Тихановская — переводчица и супруга Сергея Тихановского, которому Центризбирком отказал в регистрации.

Как пишет «Медиазона» со ссылкой на своих корреспондентов, в стране начались проблемы с интернетом у операторов ByFly, MTS, Life, «Космос ТВ». Соединение то появляется, то пропадает, у некоторых пользователей не получается зайти в ютьюб и телеграм. Обычная мобильная связь работает.

В «Белтелекоме» заявили, что проблемы с доступом к интернету связаны с «зарубежным трафиком». «В настоящее время мы наблюдаем перебои с доступом к некоторым ресурсам и перегрузку каналов из‑за зарубежного трафика в большом количестве. Пока не можем определить, генерируют его люди или машины — сейчас работаем над этим», — заявил глава компании Вадим Шайбаков.

В центре Минска вечером 8 августа заметили военную технику. Как пишет издание Tut.by, милицию также перевели на усиленный вариант службы.