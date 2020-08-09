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В Беларуси начались выборы президента. В стране сбоит интернет, в Минске стоит военная техника

Федор Кузьмин
Сегодня в 11:18

В Беларуси 9 августа начались выборы президента. Помимо руководителя республики с 1994 года Александра Лукашенко в них принимают участие еще четверо кандидатов: глава партии «Белорусская социал-демократическая грамада» Сергей Черечень, депутат Анна Канопацкая, сопредседатель движения «Говори правду» Андрей Дмитриев и Светлана Тихановская — переводчица и супруга Сергея Тихановского, которому Центризбирком отказал в регистрации.

Как пишет «Медиазона» со ссылкой на своих корреспондентов, в стране начались проблемы с интернетом у операторов ByFly, MTS, Life, «Космос ТВ». Соединение то появляется, то пропадает, у некоторых пользователей не получается зайти в ютьюб и телеграм. Обычная мобильная связь работает.

В «Белтелекоме» заявили, что проблемы с доступом к интернету связаны с «зарубежным трафиком». «В настоящее время мы наблюдаем перебои с доступом к некоторым ресурсам и перегрузку каналов из‑за зарубежного трафика в большом количестве. Пока не можем определить, генерируют его люди или машины — сейчас работаем над этим», — заявил глава компании Вадим Шайбаков.

В центре Минска вечером 8 августа заметили военную технику. Как пишет издание Tut.by, милицию также перевели на усиленный вариант службы.

Из штаба Тихановской — главного оппонента Лукашенко на этих выборах — задержали семь человек, сообщает Tut.by. Среди них — начальник штаба и доверенное лицо Тихановской Мария Мороз, к которой ранее уже приходили полицейские и угрожали задержанием, если на выборах будут беспорядки.

Голосование началось в 8 утра по московскому времени. Оно продлится до 8 часов вечера. Проголосовать смогут порядка 6,8 млн белорусов, 44 избирательных участка из общего количества расположены за рубежом. Президент будет считаться избранным, если за него проголосуют более половины участников голосования. Уточняется, что во всех выборах, за исключением голосования 1994 года, Лукашенко побеждал в первом туре.

С 4 по 8 августа проводилось досрочное голосование, явка которого составила 32,24%, однако независимое наблюдение утверждало, что оно было непрозрачным, а явку завысили.

Основные соперники Александра Лукашенко — Виктор Бабарико, Сергей Тихановский и Валерий Цепкало — к выборам не допущены. Бабарико и Тихановский задержаны, Цепкало уехал из страны, опасаясь преследования.

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