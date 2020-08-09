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Ведущий «Би-би-си» уволился из‑за расистского слова, прозвучавшего в эфире

Федор Кузьмин
Сегодня в 16:01

Темнокожий ведущий радио BBC 1Xtra Дэвид Уайтли, также известный под псевдонимом Сайдмен, уволился 8 августа из‑за того, что в одном из репортажей прозвучало слово «ниггер». Он назвал это «пощечиной обществу», пишет «Би-би-си».

Расистское ругательство употребили в репортаже о нападении в Бристоле, совершенном на расовой почве. В материале рассказывалось о том, как 21-летнего сотрудника Национальной службы здравоохранения Великобритании и музыканта, известного как K-Dogg, сбила машина, когда он направлялся к автобусной остановке. В результате атаки молодой человек получил множественные травмы и шрамы на лице, а четверо нападавших были арестованы по обвинению в убийстве.

При этом пассажиры машины выкрикивали расистские ругательства, в частности, слово «ниггер» — благодаря этому полиция сделала вывод, что мотивом преступления послужила расовая нетерпимость. Ругательство, однако, прозвучало в репортаже «Би-би-си» с согласия семьи потерпевшего: его озвучила светлокожая корреспондентка.

После этого телеканал получил более 18 тыс. жалоб о недопустимости такого использования. Руководство «Би-би-си» в ответ заявляло, что решение об употреблении слова «ниггер» в эфире «далось нелегко», но отстаивало право употреблять расово окрашенную лексику для полноты информации.

8 августа Сайдмен опубликовал в инстаграме заявление, в котором сообщил, что не будет более работать на BBC 1Xtra. Он понимает, что решение расовых проблем — это не что‑то, что может произойти «за ночь», отметил ведущий, и на это нужно потратить много сил и времени.

«Я согласен, что нужно ждать, чтобы произошли изменения. Однако то, что телеканал «Би-би-си» показывает в прямом эфире, как человек с белой кожей произносит слово на Н — это то, с чем я не могу смириться. Это большая ошибка, и я не могу просто улыбаться и делать вид, что все в порядке», — заявил Уайтли.

В соцсетях поддержали экс-ведущего. Сайдмена назвали «королем», также несколько других известных британских радиоведущих, среди которых DJ Dotty, DJ MistaJam и DJ Charlie Sloth, выказали ему свою поддержку.

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