Ведущий «Би-би-си» уволился из‑за расистского слова, прозвучавшего в эфире

Темнокожий ведущий радио BBC 1Xtra Дэвид Уайтли, также известный под псевдонимом Сайдмен, уволился 8 августа из‑за того, что в одном из репортажей прозвучало слово «ниггер». Он назвал это «пощечиной обществу», пишет «Би-би-си».

Расистское ругательство употребили в репортаже о нападении в Бристоле, совершенном на расовой почве. В материале рассказывалось о том, как 21-летнего сотрудника Национальной службы здравоохранения Великобритании и музыканта, известного как K-Dogg, сбила машина, когда он направлялся к автобусной остановке. В результате атаки молодой человек получил множественные травмы и шрамы на лице, а четверо нападавших были арестованы по обвинению в убийстве.

При этом пассажиры машины выкрикивали расистские ругательства, в частности, слово «ниггер» — благодаря этому полиция сделала вывод, что мотивом преступления послужила расовая нетерпимость. Ругательство, однако, прозвучало в репортаже «Би-би-си» с согласия семьи потерпевшего: его озвучила светлокожая корреспондентка.

После этого телеканал получил более 18 тыс. жалоб о недопустимости такого использования. Руководство «Би-би-си» в ответ заявляло, что решение об употреблении слова «ниггер» в эфире «далось нелегко», но отстаивало право употреблять расово окрашенную лексику для полноты информации.