Театр на Таганке откроется после карантина спектаклем «Белый Шум». Это часть проекта «Репетиции»

9 августа Театр на Таганке откроется для зрителей с первым после долгого перерыва спектаклем «Белый Шум», который пройдет в рамках проекта «Репетиции». Об этом «Афише Daily» рассказали представители театра.
Пьеса Олега Михайлова «Белый шум» пройдет на Малой сцене театра. Она расскажет об известном радиоведущем и политическом обозревателе, который встает перед выбором: работать на радио «в пропагандистских ресурсах, в мире подлости и предательства одних и лицемерия других» — или сохранить достоинство.
Продажа билетов осуществляется с соблюдением «шахматной рассадки», а зрительный зал будет заполнен на 50%.
В рамках «Репетиции 2020» в течение месяца также пройдут показы спектаклей «Фандорин» по книге Бориса Акунина «Весь мир — театр» о сыщике Эрасте Фандорине (16 августа), «Кролики и удавы» (19 августа) и «Капитал» (24 августа).
Идея создания «Репетиций» принадлежит директору Театра на Таганке Ирине Апексимовой, уточняют представители проекта. «По своей сути, это режиссерская лаборатория, где на глазах у зрителей происходит зарождение будущих спектаклей», — сообщили они.
Приобрести билет на открытую репетицию можно на сайте Тетра на Таганке.