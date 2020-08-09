Театр на Таганке откроется после карантина спектаклем «Белый Шум». Это часть проекта «Репетиции»

9 августа Театр на Таганке откроется для зрителей с первым после долгого перерыва спектаклем «Белый Шум», который пройдет в рамках проекта «Репетиции». Об этом «Афише Daily» рассказали представители театра.

Пьеса Олега Михайлова «Белый шум» пройдет на Малой сцене театра. Она расскажет об известном радиоведущем и политическом обозревателе, который встает перед выбором: работать на радио «в пропагандистских ресурсах, в мире подлости и предательства одних и лицемерия других» — или сохранить достоинство.