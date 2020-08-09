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«Архнадзор» сообщил о рейдерском захвате на Бадаевском заводе

Федор Кузьмин
Сегодня в 13:02

Общественное движение «Архнадзор» сообщило о рейдерском захвате на Бадаевском заводе в Москве. Об этом говорится на сайте движения.

По заявлению «Архнадзора», 4 августа девелоперская компания «Капитал Групп» и ее подрядчик «ФОДД» начали установку забора на территории Трехгорного (Бадаевского) пивоваренного завода для проведения противоаварийных работ. Однако, как утверждают представители движения, ни одно из зданий аварийным признано не было.

Настоящая цель компании, считает «Архнадзор» — это «ограничить вход и въезд на территорию бывшего завода, чтобы без лишних свидетелей начать снос северных частей строений 1 и 3, не получивших статуса памятника, и освободить место для строительства широко разрекламированного «дома на ногах».

«Афиша Daily» направила запрос в «Капитал Групп», однако получила ответа от представителей компании.

В сообщении «Архнадзора» со ссылкой на собственные источники говорится о планах компании по завозу на территорию завода строительной техники для сноса здания. Там также уточняется, что в экспертизах о демонтаже заводских строений 1 и 3 говорится как о «уже свершившемся факте».

«Подрядчик уже запросил соответствующие разрешения в структурах мэрии. Застройщик уверен, что ему не откажут», — заявили в «Архнадзоре».

В середине июля стало известно, что на месте Бадаевского завода одобрили строительство жилого комплекса на 35-метровых опорах. В августе прошлого года Мосгорнаследие выдало проекту разрешение, предусматривающее снос около половины корпусов завода.

Против этого выступили арендаторы помещений на Бадаевском заводе, которых выселяют с его территории, инициативная группа недовольных местных жителей и «Архнадзор», который называет снос зданий завода незаконным и требует от него отказаться. Подробнее о ситуации «Афиша Daily» писала здесь. А здесь можно прочитать, как обсуждали судьбу Бадаевского завода.

Бадаевский завод — один из старейших пивоваренных заводов России. Он был основан в 1875 году, комплекс его зданий является памятником промышленной архитектуры XIX века.

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