«Архнадзор» сообщил о рейдерском захвате на Бадаевском заводе

Общественное движение «Архнадзор» сообщило о рейдерском захвате на Бадаевском заводе в Москве. Об этом говорится на сайте движения.

По заявлению «Архнадзора», 4 августа девелоперская компания «Капитал Групп» и ее подрядчик «ФОДД» начали установку забора на территории Трехгорного (Бадаевского) пивоваренного завода для проведения противоаварийных работ. Однако, как утверждают представители движения, ни одно из зданий аварийным признано не было.

Настоящая цель компании, считает «Архнадзор» — это «ограничить вход и въезд на территорию бывшего завода, чтобы без лишних свидетелей начать снос северных частей строений 1 и 3, не получивших статуса памятника, и освободить место для строительства широко разрекламированного «дома на ногах».