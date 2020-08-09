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В Китае — новая вспышка смертельного вируса. Заражены 60 человек, скончались семеро

Федор Кузьмин
Сегодня в 12:13

В Китае зафиксировали вспышку вируса SFTS, передаваемого от клещей. Об этом сообщает издание Global Times.

По информации издания, от вируса погибли уже семеро человек, всего насчитывается более 60 инфицированных. Как отмечает газета, хоть клещи, вероятно, и являются источником вируса, он также может передаваться от человека человеку через кровь или слизистую.

Вирус обнаружили в китайской провинции Цзянсу, также есть инфицированные в провинции Аньхой. Одна из зараженных рассказала, что симптомами заражения вирусом SFTS являются высокая температура и кашель, а также понижение уровня тромбоцитов и лейкоцитов в крови.

В Роспотребнадзоре уточнили, что в России пока не зафиксировали случаев лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом. При этом отмечается, что заболевание, зафиксированное в Китае, было открыто еще в 2011 году.

«Специалистами научных организаций Роспотребнадзора накоплен обширный опыт изучения многочисленных представителей семейства буньявирусов, и имеется потенциал для противодействия распространению SFTS на территории Российской Федерации», — рассказали в ведомстве. В России вирус смогут определять при помощи ПЦР- и ИФА-тестов.

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