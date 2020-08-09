На улицах Минска заметили спецтехнику. В стране задержали уже около 30 наблюдателей

Как пишет «Медиазона», на видео можно увидеть армейские грузовики, водомет для разгона протестующих, автозаки и тягач с бронемашиной — то ли БТР, то ли танк.

В Минске на улицах заметили спецтехнику и передвижной водомет. Видеозаписи с колонной из нескольких машин публикуют издания Nexta и Tut.by .

В соцсетях также появилось видео, на котором на одном из избирательных участков женщина вылезает из окна при помощи лестницы — ей на веревке спускают пакет. Держит лестницу человек в милицейской фуражке.

Впрочем, как рассказал потом председатель расположившейся в школе № 66 комиссии Сергей Мосейкин, секретарь избиркома Людмила Рулькевич вылезла из окна, потому что в кабинете заклинило дверь. В мешке, по словам Мосейкина, были ее личные вещи. Он также уточнил, что лестницу держал не милиционер, а сотрудник МЧС.

По состоянию на 16.00 по московскому времени явка на выборы составляла 73%. По данным правозащитного центра «Вясна», задержаны уже 26 наблюдателей. Ранее стало известно, что в Минске задержали журналистов «Дождя».

ЦИК признал выборы состоявшимися, потому что на них пришли более 54% избирателей.

Выборы президента стартовали в Беларуси 9 августа в 8 утра по Москве, с 4 по 8 августа также проводилось досрочное голосование. СМИ писали о проблемах с интернетом в стране, а также о том, что на подходах к Минску стоит военная техника.

У основного оппонента Александра Лукашенко — Светланы Тихановской — с начала выборов задержали уже семерых сторонников, среди которых начальница ее штаба Мария Мороз.