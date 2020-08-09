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В Минске задержали журналистов «Дождя»

Федор Кузьмин
Сегодня в 14:53

Троих журналистов телеканала «Дождь» задержали в Минске неизвестные люди в штатском. Видео с задержанием опубликовал телеграм-канал Nexta.

На записи видно, как журналисты Василий Полонский и Владимир Роменский, а также оператор Николай Антипов лежат на асфальте. На них застегивают наручники, а потом уводят в неизвестном направлении.

Представительница штаба незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико и соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова заявила «Дождю», что журналисты были задержаны после того, как они поговорили с ней на улице.

Главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко подтвердил, что трое задержанных в Минске журналистов — сотрудники телеканала. Он уточнил, что связи с ними нет.

Ранее ЦИК признал голосование состоявшимся, потому что на него пришли более 54% избирателей.

Выборы президента стартовали в Беларуси 9 августа в 8 утра по Москве, с 4 по 8 августа также проводилось досрочное голосование. СМИ писали о проблемах с интернетом в стране, а также о том, что в Минске стоит военная техника.

У основного оппонента Александра Лукашенко — Светланы Тихановской — с начала выборов задержали уже семерых сторонников, среди которых начальница ее штаба Мария Мороз.

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