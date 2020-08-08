Россиян пока не пустят в ЕС, новая книга Сорокина выйдет в августе и другие новости дня

В России за прошедшие сутки выявлены 5212 новых пациентов с COVID-19, за все время пандемии коронавирусом в стране заразились 882 347 человек. Во всем мире число заражений приближается к 20 млн.

Накануне Росстат сообщил, что в июне в России умерло на 25 тыс. человек больше, чем в тот же период прошлого года, при этом COVID-19 чаще становился причиной смерти, чем утверждает оперативный штаб по контролю за пандемией. В оперштабе это объяснили разными методиками подсчета.

Власти Евросоюза пока не собираются пускать на территорию Европы россиян — они считают, что уровень заболеваемости COVID-19 в России все еще слишком высок. Исключения сделают только для российских студентов европейских учебных заведений.

Издательство Corpus выпустит новую книгу писателя-постмодерниста Владимира Сорокина «Русские народные пословицы и поговорки». Она поступит в продажу 27 августа, предзаказ уже открыт.

В Москве в барном кластере «Профсоюз» открылся самый маленький в мире бар «Тройничок». В баре помещаются только три человека — сам бармен и два гостя заведения.

В Троице-Сергиевой лавре из‑за COVID-19 умер архимандрит Герман (Чесноков). Долгое время он был единственным официально признанным РПЦ экзорцистом — то есть имел право «исцелять одержимых».

Последний целый шельфовый ледник в Канаде из‑за слишком теплого лета обрушился и потерял за два дня 40% своей массы. Площадь обрушения — примерно 80 квадратных километров, что сопоставимо с размером крупного города.

Итальянские ученые реконструировали внешность великого мастера эпохи Возрождения Рафаэля Санти. Они утверждают, что эта работа подтвердила факт захоронения художника в Пантеоне Рима.

В сети появилось видео на трек «Smile», записанный покойным рэпером Juice WRLD совместно с канадским певцом The Weeknd. «Жаль, что мы не можем отпраздновать [этот релиз] вместе», — написал The Weeknd после выхода песни.

Бен Аффлек назначен режиссером фильма «Долгое прощание», посвященного созданию классической ленты Романа Полански «Китайский квартал» 1974 года. Аффлек также напишет сценарий, который будет основан на одноименной книге Сэма Уоссона.