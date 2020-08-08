перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Мартин Скорсезе приступит к съемкам «Убийцы цветочной луны» в феврале 2021 года 4:04
Jimmy Kimmel Live/YouTube Бен Аффлек станет режиссером фильма «Долгое прощание» о создании «Китайского квартала» Полански
Бен Аффлек станет режиссером фильма «Долгое прощание» о создании «Китайского квартала» Полански 3:31
Forbes опубликовал 10 самых популярных сериалов Netflix этого лета 3:01
Arzamas опубликовал неизвестное стихотворение Иосифа Бродского 1:58
Кинокомпания Lionsgate снимет продолжение фильма «Грязные танцы» 1:29
Telegram начал блокировать пользователей с именами «Избранное» и «Saved Messages» 1:02
В сети появился трейлер мини-сериала «Третий день» с Джудом Лоу 0:36
Tame Impala/YouTube Телевидение мечты в клипе «Is It True» от Tame Impala
Телевидение мечты в клипе «Is It True» от Tame Impala Вчера в 22:56
Задержанных в Белоруссии журналистов «Настоящего времени» высылают из страны Вчера в 22:44
«Mukiltearth»: послушайте новый альбом постхардкорщиков The Fall of Troy Вчера в 22:19
Американского Tik-Tok-блогера обвинили в убийстве соседа ради славы Вчера в 22:09
В США запустят местный аналог «Евровидения» Вчера в 21:54
Qimono/Pixabay ФАС предложила отложить включение «Спинразы» в перечень жизненно важных лекарств
ФАС предложила отложить включение «Спинразы» в перечень жизненно важных лекарств Вчера в 20:53
Baza: во время Евро в Петербурге можно будет употреблять алкоголь на улице Вчера в 20:21
Отказ музыкантов выступать в Беларуси, открытие Большого театра и другие новости дня Вчера в 20:14 Дайджест
Во Флоренции открыли «винные окна». Их придумали еще во время чумы для безопасной продажи вина Вчера в 19:55
Ученые переименовали 27 человеческих генов. Все потому, что Excel исправлял их на даты Вчера в 19:51
Пресс-материалы Beat Film Festival и Levi’s представят в августе специальные кинопоказы
Beat Film Festival и Levi’s представят в августе специальные кинопоказы Вчера в 18:11
Ослепительный космос в новом клипе «Say Something» от Кайли Миноуг Вчера в 17:44
Фестиваль Moscow Music Week объявил первую волну артистов Вчера в 17:13
Отключить рекламу

Бен Аффлек станет режиссером фильма «Долгое прощание» о создании «Китайского квартала» Полански

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:31

Бен Аффлек станет режиссером фильма «Долгое прощание», который будет посвящен созданию классической ленты Романа Полански 1974 года «Китайский квартал». Об этом сообщает Collider.

Аффлек сам напишет сценарий картины, он будет основан на одноименной книге Сэма Уоссона. Производством фильма займется Paramount Pictures — именно эта студия более 40 лет назад выпустила триллер «Китайский квартал». Продюсером «Долгого прощания» вместе с Аффлеком станет Лорн Майклс.

Кто сыграет в фильме и когда картину можно ждать в прокате, пока неизвестно. Детали сюжета также пока не раскрываются.

«Китайский квартал» считается одним из самых выдающихся фильмов Голливуда. По мнению Variety, в этой ленте свою лучшую актерскую работу показал трехкратный лауреат «Оскара» Джек Николсон. Однако производство картины, как сообщает книга Уоссона, не было простым.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
триллер
Побег из Претории
Политический триллер со звездой «Гарри Поттера»
хип-хоп
Matrang
Готовый к экспериментам поп-рэпер с лейбла «Gazgolder»
драма
В ожидании варваров
Джонни Депп в экранизации культового романа Джона Кутзее
поп
«Deli Music Day»: «Нервы», Cream Soda, Niletto, Baston
Парковочный концерт с большими именами
ужасы
Зеркала: Инкарнация
Хоррор про зазеркалье и адского демона
драматический
24 +
Доподлинные интимные истории из первых уст

Другие материалы по темам

Люди
Бен Аффлек
Роман Полански
Джек Николсон
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить