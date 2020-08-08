Бен Аффлек станет режиссером фильма «Долгое прощание» о создании «Китайского квартала» Полански

Бен Аффлек станет режиссером фильма «Долгое прощание», который будет посвящен созданию классической ленты Романа Полански 1974 года «Китайский квартал». Об этом сообщает Collider.

Аффлек сам напишет сценарий картины, он будет основан на одноименной книге Сэма Уоссона. Производством фильма займется Paramount Pictures — именно эта студия более 40 лет назад выпустила триллер «Китайский квартал». Продюсером «Долгого прощания» вместе с Аффлеком станет Лорн Майклс.

Кто сыграет в фильме и когда картину можно ждать в прокате, пока неизвестно. Детали сюжета также пока не раскрываются.

«Китайский квартал» считается одним из самых выдающихся фильмов Голливуда. По мнению Variety, в этой ленте свою лучшую актерскую работу показал трехкратный лауреат «Оскара» Джек Николсон. Однако производство картины, как сообщает книга Уоссона, не было простым.