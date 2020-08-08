За сутки в России обнаружили 5212 случаев заражения коронавирусом

В России за прошедшие сутки выявлены 5212 новых пациентов с COVID-19, за все время коронавирусом в стране заразились 882 347 человек, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с пандемией.

Больше всего случаев заражений зарегистрированы в Москве и Свердловской области (691 и 178), а также в Подмосковье и Петербурге (161 и 155). За сутки были выписаны 6615 пациентов (690 207 за все время), а скончались 129 человек (14 854 за все время).