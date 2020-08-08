Умер экзорцист РПЦ архимандрит Герман

Почетный настоятель Воскресенского подворья в Троице-Сергиевой лавре архимандрит Герман (Чесноков) умер после заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба лавры.

«После продолжительной болезни, вызванной коронавирусной инфекцией (COVID-19), скончался насельник Троице-Сергиевой Лавры архимандрит Герман (Чесноков)», — сообщила пресс-служба.

Долгое время (по информации издания «Бумага») архимандрит был единственным официально признанным Русской православной церковью (РПЦ) экзорцистом — то есть, он занимался «исцелением одержимых нечистыми духами», причем одержимых к нему порой привозили в цепях.