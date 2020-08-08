Ученые реконструировали лицо Рафаэля, чтобы уточнить место его захоронения

Исследователи из Римского университета Тор Вергата реконструировали внешность великого мастера эпохи Возрождения Рафаэля Санти. Они утверждают, что эта работа подтверждает факт захоронения художника в Пантеоне Рима, сообщает научный журнал Phys.org.

Рафаэль умер в 1520 году в Риме в возрасте всего 37 лет. Его похоронили в римском Пантеоне, а в 1833 году тело эксгумировали, а с черепа сняли гипсовый слепок. С этого слепка эксперты и сделали реконструкцию лица, после чего сравнили ее со всеми возможными изображениями Рафаэля и пришли к выводу, что совпадение очевидно.

Кроме мастера в могиле находились и другие останки, поэтому долгое время не было уверенности, что конкретно это тело принадлежало именно ему. Исследователи обратили внимание, что Рафаэль действительно изображал себя на автопортретах моложе, чем он был на самом деле, и «снисходительно» относился к своему носу.