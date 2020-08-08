В Москве открылся самый маленький в мире бар

В Москве в барном кластере «Профсоюз» в бывшем здании издательства «Молодая гвардия» на Новослободской, 16а, 8 августа открывается самый маленький в мире бар — «Тройничок», сообщили представители кластера в инстаграме.

В баре помещается только три человека — сам бармен и два гостя заведения. Открытие запланировано на 18.00, в честь чего каждый гость сегодня имеет право на бесплатный напиток. Пускать в бар будут только по двое.

У стойки будет работать один из основателей «Профсоюза» Дмитрий Левицкий. В меню кроме классических коктейлей появятся два иммерсивных коктейля с 30-минутной театрализованной подачей: «Кухня советского гражданина» и «Буфет театра», стоят они по 550 рублей.