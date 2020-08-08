Издательство Corpus выпустит новую книгу российского писателя-постмодерниста Владимира Сорокина «Русские народные пословицы и поговорки». В продажу книга поступит 27 августа, но на сайте издательства уже открыт ее предзаказ за 564 рубля.

Пословицы и поговорки для книги Сорокин собирал еще с середины 80-х, вот только делал он это не в фолклорных экспедициях по России, как это обычно делают ученые, а в глубинах реальности, созданной им в книгах «День опричника», «Сахарный Кремль», «Теллурия» и других.

«Сохраняя интонацию и строй народной речи, автор населяет ее сказочными персонажами, наполняет новыми понятиями и словами. Это русское зазеркалье живет по своим законам и правилам, самая абсурдность которых подчинена строгой логике», — говорится в аннотации к книге.