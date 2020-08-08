перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Посмотрите видео на трек «Smile» от Juice WRLD и The Weeknd 15:59
Умер экзорцист РПЦ архимандрит Герман 15:29
Андрей Стекачев/«Афиша Daily» У Владимира Сорокина в августе выйдет новая книга — «Русские народные пословицы и поговорки»
У Владимира Сорокина в августе выйдет новая книга — «Русские народные пословицы и поговорки» 14:21
В Москве открылся самый маленький в мире бар 13:50
Ученые реконструировали лицо Рафаэля, чтобы уточнить место его захоронения 12:39
За сутки в России обнаружили 5212 случаев заражения коронавирусом 11:21
Мартин Скорсезе приступит к съемкам «Убийцы цветочной луны» в феврале 2021 года 4:04
Jimmy Kimmel Live/YouTube Бен Аффлек станет режиссером фильма «Долгое прощание» о создании «Китайского квартала» Полански
Бен Аффлек станет режиссером фильма «Долгое прощание» о создании «Китайского квартала» Полански 3:31
Forbes опубликовал 10 самых популярных сериалов Netflix этого лета 3:01
Arzamas опубликовал неизвестное стихотворение Иосифа Бродского 1:58
Кинокомпания Lionsgate снимет продолжение фильма «Грязные танцы» 1:29
Telegram начал блокировать пользователей с именами «Избранное» и «Saved Messages» 1:02
В сети появился трейлер мини-сериала «Третий день» с Джудом Лоу 0:36
Tame Impala/YouTube Телевидение мечты в клипе «Is It True» от Tame Impala
Телевидение мечты в клипе «Is It True» от Tame Impala Вчера в 22:56
Задержанных в Белоруссии журналистов «Настоящего времени» высылают из страны Вчера в 22:44
«Mukiltearth»: послушайте новый альбом постхардкорщиков The Fall of Troy Вчера в 22:19
Американского Tik-Tok-блогера обвинили в убийстве соседа ради славы Вчера в 22:09
В США запустят местный аналог «Евровидения» Вчера в 21:54
Qimono/Pixabay ФАС предложила отложить включение «Спинразы» в перечень жизненно важных лекарств
ФАС предложила отложить включение «Спинразы» в перечень жизненно важных лекарств Вчера в 20:53
Baza: во время Евро в Петербурге можно будет употреблять алкоголь на улице Вчера в 20:21
Отключить рекламу

У Владимира Сорокина в августе выйдет новая книга — «Русские народные пословицы и поговорки»

Илья Голубев
Сегодня в 14:21

Издательство Corpus выпустит новую книгу российского писателя-постмодерниста Владимира Сорокина «Русские народные пословицы и поговорки». В продажу книга поступит 27 августа, но на сайте издательства уже открыт ее предзаказ за 564 рубля.

Пословицы и поговорки для книги Сорокин собирал еще с середины 80-х, вот только делал он это не в фолклорных экспедициях по России, как это обычно делают ученые, а в глубинах реальности, созданной им в книгах «День опричника», «Сахарный Кремль», «Теллурия» и других.

«Сохраняя интонацию и строй народной речи, автор населяет ее сказочными персонажами, наполняет новыми понятиями и словами. Это русское зазеркалье живет по своим законам и правилам, самая абсурдность которых подчинена строгой логике», — говорится в аннотации к книге.

Последняя на данный момент книга Владимира Сорокина — «Манарага» — вышла в марте 2017 года (отрывок из нее вы можете прочитать здесь), роман продолжает выстраивать картину мира, описанного в «Теллурии» 2013 года и до нее. Год назад «Афиша Daily» взяла у современного классика большое интервью о его творчестве — как раз к выходу посвященного ему документального фильма «Сорокин-трип».

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
триллер
Неистовый
Расселл Кроу в роли очень плохого парня, который преследует подрезавшую его женщину
хип-хоп
Matrang
Готовый к экспериментам поп-рэпер с лейбла «Gazgolder»
драма
В ожидании варваров
Джонни Депп в экранизации культового романа Джона Кутзее
поп
«Deli Music Day»: «Нервы», Cream Soda, Niletto, Baston
Парковочный концерт с большими именами
триллер
Побег из Претории
Политический триллер со звездой «Гарри Поттера»
драматический
24 +
Доподлинные интимные истории из первых уст

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Люди
Владимир Сорокин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить