Посмотрите видео на трек «Smile» от Juice WRLD и The Weeknd

В сети появилось лирик-видео на трек «Smile», записанный покойным рэпером Juice WRLD совместно с канадским певцом The Weeknd. В клипе художник Давид Гарибальди рисует портреты музыкантов (недавно он рисовал другой портрет рэпера в визуалайзере трека «Come & Go»).

«Мы вместе с The Weeknd могли бы сделать бриллиантовую запись…», — написал в твиттере в сентябре прошлого года, незадолго до своей смерти, Juice WRLD. После релиза трека «Smile» уже The Weeknd написал: «Жаль, что мы не можем отпраздновать вместе».