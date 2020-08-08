Посмотрите видео на трек «Smile» от Juice WRLD и The Weeknd

В сети появилось лирик-видео на трек «Smile», записанный покойным рэпером Juice WRLD совместно с канадским певцом The Weeknd. В клипе художник Давид Гарибальди рисует портреты музыкантов (недавно он рисовал другой портрет рэпера в визуалайзере трека «Come & Go»).
«Мы вместе с The Weeknd могли бы сделать бриллиантовую запись…», — написал в твиттере в сентябре прошлого года, незадолго до своей смерти, Juice WRLD. После релиза трека «Smile» уже The Weeknd написал: «Жаль, что мы не можем отпраздновать вместе».
Juice WRLD умер 11 декабря от сердечного приступа в аэропорту Чикаго после того, как проглотил все имевшиеся при нем таблетки полусинтетического опиоида перкосета, чтобы спрятать их от ФБР. После смерти рэпера мы рассказали о его творческом пути и о реакции на эту новость других музыкантов.
В июле вышла первая посмертная пластинка Juice WRLD — «Legends Never Die». Предыдущий альбом 21-летнего Джареда Хиггинса (это настоящее имя Juice WRLD) «Death Race for Love» увидел свет в марте 2019 года. В том же году, в октябре, Juice вместе с Future выпустил совместный альбом «WRLD on Drugs».