Посол ЕС объяснил, почему россиян пока не пускают в Европу

В России слишком высокий уровень заболеваемости COVID-19, чтобы сейчас пускать ее граждан в страны Евросоюза, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на посла Евросоюза Маркуса Эдерера.

«Напомню, что уровень заболеваемости рассчитывается за последние 14 дней на 100 тыс. населения. На сегодняшний день уровень заболеваемости в странах из этого списка [стран, откуда можно приезжать в ЕС. — прим. ред.] и ЕС находится на уровне 16, тогда как в России [он] значительно выше», — заявил Эдерер.

Еще в июне власти Евросоюза утвердили список стран, жители которых уже могут попасть на территорию ЕС. Россия тогда в перечень не попала, как и после его нескольких редакций, последнюю из которых приняли накануне. При этом российские студенты, поступившие в европейские учебные заведения, могут приехать в ЕС на учебу.

За прошедшие сутки в России выявлены 5212 новых пациента с COVID-19, за все время коронавирусом в стране заразились 882 347 человек.