Последний целый ледник в Канаде потерял почти половину своего объема за два дня

Последний целый шельфовый ледник в Канаде обрушился и потерял за два дня 40% своей массы из‑за слишком теплого лета, сообщает Reuters.

«Высокая температура, прибрежные ветры и открытые воды прямо перед ледником — все это причины разрушения шельфового ледника», — утверждают в Канадской службе наблюдения за льдом (CIS).

Из‑за обрушения ледник потерял территорию площадью 80 квадратных километров — больше, чем, например, территория острова Манхэттен в Нью-Йорке (60 квадратных километров).

Уточняется, что в канадской Арктике средняя температура этим летом была на 5 градусов по Цельсию выше, чем в последние 30 лет. Толщина льда оказалась самой тонкой за последние 40 лет. Ученые беспокоятся, что стремительное таяние ледников, связанное с глобальным потеплением, приведет к повышению уровня мирового океана и исчезновению тысяч морских видов животных.