Разницу между данными Росстата и оперштаба по коронавирусу объяснили разными способами подсчета

Накануне Росстат сообщил, что в июне в России умерло на 25 тыс. человек больше, чем в тот же период прошлого года, при этом COVID-19 чаще становился причиной смерти, чем утверждает оперативный штаб по контролю за пандемией, сообщает «Интерфакс».

По данным оперштаба, в июне коронавирус стал основной причиной смерти 4681 человека, Росстат же заявляет, что болезнь могла быть неосновной или неподтвержденной причиной смерти еще 6469 людей. В штабе расхождение в данных объясняют разницей в методах подсчета.

«В статистике оперативного штаба учитываются только те летальные случаи, когда COVID-19 является основной причиной смерти (это 5 448 случаев согласно статистике Росстата), а отличия в статистике появляются из‑за различной методики сбора информации», — заявили в оперштабе. Там же уточнили, что оперштаб берет данные у медицинских организаций, а Росстат — из ЗАГСов.

За прошедшие сутки в России, по данным оперштаба, выявлены 5212 новых пациента с COVID-19, за все время коронавирусом в стране заразились 882 347 человек.