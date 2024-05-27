От «Аноры» до «Арманда»: 16 лучших фильмов Каннского кинофестиваля 2024 года

Первый индийский фильм в основном конкурсе Канн за 20 лет выглядел одним из двух — вместе с иранским — претендентов на главный приз. Но даже в сравнении с «Семенем священного инжира» у картины молодой постановщицы Паял Кападии был козырь. У нее получилось кино, очень похожее на настоящую жизнь. Каким‑то образом фильм не оставляет после себя ни малейшего ощущения сделанности. Зрители два часа слушают тихое биение трех чистых сердец, совсем как одна из героинь в начале фильма, когда балуется со стетоскопом в больнице. Эти сердца принадлежат трем медсестрам из больницы в Мумбае — юной, зрелой и пожилой. Почти все главные фильмы этого фестиваля — о женщинах (или о мужчинах, исследующих женское в себе, как в «Лимонове», «Партенопе» и «Эмилии Перес»), но таких женщин, как в индийской картине, нет больше нигде. И такого человеческого достоинства тоже.