Любовь к себе невозможна без внутреннего баланса между уязвимостью и силой, контролем и легкостью. Главная героиня презирает в себе «слишком человеческую» часть, и потому внутренний баланс ее личности никогда не будет восстановлен. Она никогда не ощутит чувства целостности. Дисбаланс и желание уничтожить непринимаемую часть себя ведет к атомическому распаду. Это расщепление «я» вплоть до превращения в своеобразное тело без органов (и затем органы без тела) умело ухвачено режиссеркой в визуальных образах, цитирующих художника Фрэнсиса БэконаНе путать с философом Фрэнсисом Бэконом! Бэкон-художник — английский экспрессионист, мастер фигуративной живописи.. К слову, «Вещество» не единственный фильм на этом Каннском кинофестивале, который обращается к искусству Лондонской школы второй половины XX века (оммажи бэконовским монструозным портретам можно найти у Магнуса фон Хорна в хорроре «Девушка с иглой»). Помимо Бэкона, Фаржа также обращается к новому реализму Люсьена ФрейдаБританский художник немецко-еврейского происхождения, специализировавшийся на портретной живописи и обнаженной натуре. Мастер психологического портрета. с его очень плотскими образами старости и увядания.