Почему «Анора» с российскими актерами выиграла Канны, а «Лимонов» остался с носом?

Таинственный клиент оказывается сыном русского олигарха Ваней Захаровым (Марк Эйдельштейн), который, в свою очередь, плохо изъясняется по-английски и смеется над своим «****** акцентом». Переплетение акцентов и языков (не только русского и английского, но даже армянского: на нем говорит нянька Вани — ТоросЕго сыграл Карен Карагулян — постоянный актер Бейкера.) придает фильму уникальную интонацию. Встреча потерянных душ происходит вопреки всем лингвистическим нормам. А несовершенство коммуникации (вплоть до грамматических ошибок) делает из фильма очаровательный этюд о человеческой близости в самых нестандартных ситуациях. Впрочем, не все встречи благоприятны, не все люди честны с собой и другими, и героев на пути ждет страх, насилие, несвобода, одиночество. Сопротивляться этим преградам можно только с помощью любви, уважения и верности себе.