«Виды доброты»: три Эммы Стоун, три Джесси Племонса, три Уиллема Дефо в гостях у Лантимоса

Греческий режиссер Йоргос Лантимос начинал карьеру с рекламы и секс-комедий, после чего перешел к малобюджетным проектам, которые цепляли своим концептуальным аспектом, странным киноязыком и провокационным исследованием социальных и лингвистических конвенций (номинированный на «Оскар» «Клык», «Альпы»). Сегодня Лантимос — признанный голливудскийПрокатом и производством нескольких его последних картин занималась студия Searchlight, подразделение голливудского мейджора «Дисней». режиссер, не теряющий, однако, уникальный голос в индустриальной машинерии фабрики звезд (Эмма Стоун снялась у него уже в четвертый разПосле «Фаворитки», «Бедных-несчастных» и короткометражки «Блеяние»., Уиллем Дефо — во второйОн играл в «Бедных-несчастных».). Напротив, он сочетает смелый исследовательский подход с массовыми тропами и типажами.
Со стороны альманах «Виды доброты» выглядит как проходной проект в режиссерской карьере: скромный (по голливудским меркам) бюджет распылен на три среднеметражные новеллы-лоскута, переплетенных за счет повторяющихся артистов и тем. Для Лантимоса этот фильм — явный «перевалочный пункт», но он даже из интермеццо своего творческого пути умудрился сделать точную зарисовку о человеческом желании любви и принятии во всех его проявлениях.
Сценарий к фильму написан в коллаборации с драматургом Эфтимисом Филиппу, с которым Лантимос работал над «Клыком», «Альпами», «Лобстером» и «Убийством священного оленя», а саундтрек написал Джерскин Фендрикс, автор такой же невротичной и атональной музыки из «Бедных-несчастных». Время от времени режиссер включает классику поп-музыки — в кои-то веки современный сеттинг это позволяет. Лантимос снова нещадно препарирует социум, вскрывая различные поведенческие феномены и под микроскопом рассматривая экстремумы, на которые человек готов пойти ради принятия Другого. От диктатуры и злоупотребления властью до самопожертвования и преклонения.
Первая новелла«Смерть R.M.F.» с Дефо в роли начальника-деспота, Племонсом в роли его старого подчиненного и Стоун в роли новой работницы. повествует о бремени свободы и общечеловеческом мотиве растворения себя в другом. Вторая«R.M.F. летит» со Стоун в роли жены-биологини, спасшейся с необитаемого острова, и Племонсом в роли ее мужа, подозревающего подмену жены. предлагает визуальную аллегорию абьюзивных отношений. Третья«R.M.F. ест сэндвич» с Дефо в роли главы секты, Стоун и Племонсом в роли сектантов и Коулли в роли разыскиваемого ими пророка. — говорит о культе (денег, власти и религии) и проистекающим из него насилии. Все три новеллы объединяет парадоксальное сплетение инстинкта жизни (либидо, эроса) и инстинкта смерти (мортидо, танатоса). Наше желание близости таит в себе опасность исчезновения, распада личности, полной потери себя в другом — перспективу одновременно очень желанную и пугающую. Продолжение рода подразумевает не только бессмертие вида, но и конечность индивида. Возможно, поэтому английское название фильма «Kinds of Kindness» созвучно библейской «Песни песней» царя Соломона, самому эротическому из религиозных писаний.
Хирургические мизансцены, роботоподобная игра актеров, тревеллингиСъемка движущейся вслед за героями и действием камерой, часто установленной на кране или тележке., транстравЭффект, также известный как «dolly zoom» или «эффект „Головокружения“». — фирменные приемы Лантимоса на месте. Максимально близкая персональная камера вторгается в личную жизнь персонажей, монтажу звука позавидовал бы Годар, черный юмор достигает гротескных высот. К счастью, эта работа режиссера далека от самоповтора: его психопатическая наблюдательность на сей раз представляет зрителю аудиовизуальный аналог генеалогии любви, смерти и насилия — во всем разнообразии их видов и оттенков.
Searchlight Pictures (принадлежит студии «Дисней») выпустит «Виды доброты» в мировой (но не российский) прокат c 21 июня 2024 года.
Анны Стрельчук