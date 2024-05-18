«Виды доброты»: три Эммы Стоун, три Джесси Племонса, три Уиллема Дефо в гостях у Лантимоса

Первая новелла«Смерть R.M.F.» с Дефо в роли начальника-деспота, Племонсом в роли его старого подчиненного и Стоун в роли новой работницы. повествует о бремени свободы и общечеловеческом мотиве растворения себя в другом. Вторая«R.M.F. летит» со Стоун в роли жены-биологини, спасшейся с необитаемого острова, и Племонсом в роли ее мужа, подозревающего подмену жены. предлагает визуальную аллегорию абьюзивных отношений. Третья«R.M.F. ест сэндвич» с Дефо в роли главы секты, Стоун и Племонсом в роли сектантов и Коулли в роли разыскиваемого ими пророка. — говорит о культе (денег, власти и религии) и проистекающим из него насилии. Все три новеллы объединяет парадоксальное сплетение инстинкта жизни (либидо, эроса) и инстинкта смерти (мортидо, танатоса). Наше желание близости таит в себе опасность исчезновения, распада личности, полной потери себя в другом — перспективу одновременно очень желанную и пугающую. Продолжение рода подразумевает не только бессмертие вида, но и конечность индивида. Возможно, поэтому английское название фильма «Kinds of Kindness» созвучно библейской «Песни песней» царя Соломона, самому эротическому из религиозных писаний.