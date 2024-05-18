Канны-2024

«Виды доброты»: три Эммы Стоун, три Джесси Племонса, три Уиллема Дефо в гостях у Лантимоса

Сегодня в 21:00
Фото: Searchlight Pictures
В Каннах показали альманах Йоргоса Лантимоса «Виды доброты» — фактически три часовых фильма в одном, где Эмма Стоун, Уиллем Дефо, Джесси Племонс и Маргарет Куолли играют каждый по три роли (Куолли — даже четыре, с учетом сестер-близнецов). Анна Стрельчук хвалит картину и рассказывает про ее черный юмор и глубокий философский смысл.

Греческий режиссер Йоргос Лантимос начинал карьеру с рекламы и секс-комедий, после чего перешел к малобюджетным проектам, которые цепляли своим концептуальным аспектом, странным киноязыком и провокационным исследованием социальных и лингвистических конвенций (номинированный на «Оскар» «Клык», «Альпы»). Сегодня Лантимос — признанный голливудскийПрокатом и производством нескольких его последних картин занималась студия Searchlight, подразделение голливудского мейджора «Дисней». режиссер, не теряющий, однако, уникальный голос в индустриальной машинерии фабрики звезд (Эмма Стоун снялась у него уже в четвертый разПосле «Фаворитки», «Бедных-несчастных» и короткометражки «Блеяние»., Уиллем Дефо — во второйОн играл в «Бедных-несчастных».). Напротив, он сочетает смелый исследовательский подход с массовыми тропами и типажами.

Со стороны альманах «Виды доброты» выглядит как проходной проект в режиссерской карьере: скромный (по голливудским меркам) бюджет распылен на три среднеметражные новеллы-лоскута, переплетенных за счет повторяющихся артистов и тем. Для Лантимоса этот фильм — явный «перевалочный пункт», но он даже из интермеццо своего творческого пути умудрился сделать точную зарисовку о человеческом желании любви и принятии во всех его проявлениях.

Сценарий к фильму написан в коллаборации с драматургом Эфтимисом Филиппу, с которым Лантимос работал над «Клыком», «Альпами», «Лобстером» и «Убийством священного оленя», а саундтрек написал Джерскин Фендрикс, автор такой же невротичной и атональной музыки из «Бедных-несчастных». Время от времени режиссер включает классику поп-музыки — в кои-то веки современный сеттинг это позволяет. Лантимос снова нещадно препарирует социум, вскрывая различные поведенческие феномены и под микроскопом рассматривая экстремумы, на которые человек готов пойти ради принятия Другого. От диктатуры и злоупотребления властью до самопожертвования и преклонения.

Первая новелла«Смерть R.M.F.» с Дефо в роли начальника-деспота, Племонсом в роли его старого подчиненного и Стоун в роли новой работницы. повествует о бремени свободы и общечеловеческом мотиве растворения себя в другом. Вторая«R.M.F. летит» со Стоун в роли жены-биологини, спасшейся с необитаемого острова, и Племонсом в роли ее мужа, подозревающего подмену жены. предлагает визуальную аллегорию абьюзивных отношений. Третья«R.M.F. ест сэндвич» с Дефо в роли главы секты, Стоун и Племонсом в роли сектантов и Коулли в роли разыскиваемого ими пророка. — говорит о культе (денег, власти и религии) и проистекающим из него насилии. Все три новеллы объединяет парадоксальное сплетение инстинкта жизни (либидо, эроса) и инстинкта смерти (мортидо, танатоса). Наше желание близости таит в себе опасность исчезновения, распада личности, полной потери себя в другом — перспективу одновременно очень желанную и пугающую. Продолжение рода подразумевает не только бессмертие вида, но и конечность индивида. Возможно, поэтому английское название фильма «Kinds of Kindness» созвучно библейской «Песни песней» царя Соломона, самому эротическому из религиозных писаний.

© Searchlight Pictures

Хирургические мизансцены, роботоподобная игра актеров, тревеллингиСъемка движущейся вслед за героями и действием камерой, часто установленной на кране или тележке., транстравЭффект, также известный как «dolly zoom» или «эффект „Головокружения“». — фирменные приемы Лантимоса на месте. Максимально близкая персональная камера вторгается в личную жизнь персонажей, монтажу звука позавидовал бы Годар, черный юмор достигает гротескных высот. К счастью, эта работа режиссера далека от самоповтора: его психопатическая наблюдательность на сей раз представляет зрителю аудиовизуальный аналог генеалогии любви, смерти и насилия — во всем разнообразии их видов и оттенков.

Searchlight Pictures (принадлежит студии «Дисней») выпустит «Виды доброты» в мировой (но не российский) прокат c 21 июня 2024 года.

8
/10
Оценка
Анны Стрельчук
Подробности по теме
Великий Фрэнсис Форд Коппола вернулся в кино с «Мегалополисом». Это провал?
Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами