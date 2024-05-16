Фильмы Каннского кинофестиваля-2024: оценки российских кинокритиков

В общем видно, что высоколобая Ридингер изучает низкий мир инстаграмных*** инфлюенсеров, но не без симпатии и сочувствия. Она отказывается осуждать героиню и изображает ее как очень злую потерянную девушку, которой на самом деле просто хочется любви и одобрения. Молодая Лиан, уверена в том, что тот, кого желают, обладает настоящей властью, но как это обычно бывает жизнь ей покажет, как на самом деле устроен мир.