Фильмы Каннского кинофестиваля-2024: оценки российских кинокритиков

«Медуза»**
@anton_dolin
«Афиша Daily»
«Коммерсант»
Forbes
Film.ru
«Кино-Театр.РУ»
«Правила жизни»
* Минюст признал Антона Долина СМИ-иноагентом.
** «Медуза» внесена Минюстом в реестр иноагентов и признана нежелательной организацией.
«Дикий алмаз» («Diamant Brut»), реж. Агата Редингер
Одержимая красотой и популярностью девушка решает принять участие в реалити-шоу «Чудо-остров»
Антона Долина*
«Посмотрели первый фильм конкурсной программы „Дикий алмаз“ французского режиссера Агаты Ридингер о девятнадцатилетней девушке Лиан из неблагополучной семьи, которая хочет стать знаменитой инфлуенсеркой в Instagram***. Лиан попадает на прослушивание в реалити-шоу и месяц ждет ответа от продюсеров в надежде сбежать от бедной и скучной жизни и ненавидящей ее матери.
В кадре огромные каблуки в стразах, накладные ресницы, короткие юбки, клубы, жуткая попса, которая перемешивается со звуками строгой виолончели. Комментарии в Instagram*** написаны на экране красивым шрифтом как какое‑нибудь письмо благородного джентльмена его возлюбленной.
В общем видно, что высоколобая Ридингер изучает низкий мир инстаграмных*** инфлюенсеров, но не без симпатии и сочувствия. Она отказывается осуждать героиню и изображает ее как очень злую потерянную девушку, которой на самом деле просто хочется любви и одобрения. Молодая Лиан, уверена в том, что тот, кого желают, обладает настоящей властью, но как это обычно бывает жизнь ей покажет, как на самом деле устроен мир.
Очень хорошо сделано, но без откровений. Напоминает „Американскую малышку“ Андреа Арнольд и „Удовольствие“ Ниньи Тюберг, но не в пользу Ридингер. С одной стороны, круто, что ее дебютную работу сразу взяли в конкурс, с другой, такое ощущение, что это было сделано с надеждой на будущие успехи».
***Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.
Тамары Ходовой
Настастья Горбачевская (@kinovodstvo):
«Боди-хоррор в программе будет не только у Кроненберга: вся девичья жизнь — сплошные телесные кошмары, даже если приклеить сверху страз. Чувствуется откровенность, но эмпатия часто перевешивает здравый смысл».
Настастьи Горбачевской
Дарьи Тарасовой
«В фильме Wild Diamond, который открыл основной конкурс, есть шуточка про Каннский фестиваль.
И сам он кажется фильмом ровно для Греты Гервиг, которая в этом году президент жюри.
Потому что это такой гибрид „Барби“ и „Розетты“ — одного старого фильма о девочке-подростке, которая просто хочет найти работу, пока мир хочет ее уничтожить. „Розетта“ в Каннах в свое время, если что, победила.
А Wild Diamond — история бедной 19-летней француженки с тяжелый наследственностью, ненастоящей грудью, сделанными губами и накладными ногтями, которыми можно утаскивать в небо мелких животных.
Героиня мечтает стать инфлюенсером, ждет звонка от продюсеров реалити-шоу, крадет вещи в магазинах и раз в полчаса рискует быть изнасилованной. Но также читает молитвы и вообще сияет внутри. А еще у этой Барби есть гопник Кен, который тоже силится вырваться из замкнутого круга, но мир ему не дает.
Фильм — скорее эксплуатация, чем исследование.
Визуального, музыкального и актерского таланта этой эстетике отвратительного и правда не занимать. Но сценарий скучный и это ничем не спасти.
Sonne из Берлина и Zero Fucks Given из Венеции рассказали истории про похожих девчонок гораздо интереснее — а ведь они там были не в основных конкурсах.
Короче, надеемся, Грета Гервиг и Ева Грин не дадут себя провести!».
Егора Москвитина
Общая оценка:
4,6
«Девушка с иглой» («Pigen med nålen»), реж. Магнус фон Хорн
Черно-белый хоррор про самую известную серийную детоубийцу в Дании 1910-х
Антона Долина*
«В конкурсе показали очень неплохую „Девушку с иглой“ датского режиссера Магнуса фон Хорна. Это поэтичное ультранасилие с, конечно, максимально пацифистским посылом. Фильм оправдывает аборты, реколлит „ведьму“ и осциллирует в плане эстетики где‑то между немецким экспрессионизмом (см. Отто Дикс „Les gueules cassées“), Френсисом Бэконом, Дженезисом ПиОриджем — у фильма потрясающий индастриал саунд дизайн — „Чевенгуром“ Андрея Платонова и „Про уродов и людей“ Балабанова. Кроме того, „Девушка“ складно вписывается и в традицию датской классики и в целом является омажем немому кино: от Люмьеров до Чаплина. В общем, для начала фестиваля достаточно безумно и довольно впечатляюще.
P. S. Не стоит забывать истинное значение акронима W.I.T.C.H.Женский интернациональный террористический заговор из Ада (W.I.T.C.H. от англ. Women’s International Terrorist Conspiracy from Hell) — феминистское движение, зародившееся во времена Второй волны феминизма в конце 1960-х годов в США.».
Анны Стрельчук
«Так, у нас есть первый ****** фестиваля — фильм датского режиссера Магнуса фон Хорна „Девушка с иглой“. Такой неожиданный черно-белый хоррор в поддержку абортов. Почему неожиданный — потому что полфильма не очень понимаешь, куда все идет, а потом как понимаешь 🙂 Жуткий, неприятный, до боли реалистичный с сильным влиянием немецкого экспрессионизма и с гипнотизирующим саундтреком. Просто все два часа сидишь в абсолютном ужасе, но оторваться невозможно».
Тамары Ходовой
Настастья Горбачевская (@kinovodstvo):
«Совершенно беспощадное кино в первый же конкурсный день: на входе в зал должны были раздавать атаракс. „Бедные-несчастные“, но не в параллельной вселенной с дирижаблями и паштель-де-ната, а в нашей — с мешкам картошки и антисанитарией».
Настасьи Горбачевской
«Птица» («Bird»), реж. Андреа Арнольд
Барри Кеоган в очередной драме Андреа Арнольд про социальное дно
«Мегалополис» («Megalopolis»), реж. Фрэнсис Форд Коппола
Долгожданная антиутопия Копполы про Нью-Йорк будущего
«Три километра на краю света» («Trei kilometri până la capătul lumii»), реж. Эмануэль Пырву
Подросток-гей против традиционных ценностей консервативной деревушки, расположенной в дельте Дуная
«Виды доброты» («Kinds of Kindness»), реж. Йоргос Лантимос
Абсурдистская антология из трех историй, действие которых происходит в современном США
«О, Канада» («Oh, Canada»), реж. Пол Шрейдер
История умирающего американского документалиста (в старости его играет Ричард Гир, в молодости — популярнейший Джейкоб Элорди)
«Поколение романтиков» («Feng liu yi dai»), реж. Цзя Чжанкэ
Двое влюбленных воссоединяются после длительной разлуки
«Эмилия Перес» («Emilia Perez»), реж. Жак Одиар
Криминальный мюзикл Жака Одиара с Зои Салданой и Селеной Гомес, продолжающий его «Париж, 13-й округ»
«Лимонов, баллада об Эдичке» («Limonov: The Ballad»), реж. Кирилл Серебренников
Бен Уишоу в заранее скандальном байопике про провокационного российского писателя
«Вещество» («The Substance»), реж. Корали Фаржа
Феминистский боди-хоррор Корали Фаржа («Месть») с Маргарет Куолли и Деми Мур
«Ученик» («The Apprentice»), реж. Али Аббаси
Себастьян Стэн в роли молодого Дональда Трампа
«Саван» («The Shrouds»), реж. Дэвид Кроненберг
Новый сайфай Дэвида Кроненберга про вдовца, который придумал, как связаться с умершей женой
«Анора» («Anora»), реж. Шон Бейкер
Режиссер «Проекта Флорида» и «Красной ракеты» возвращается с комедией про секс-индустрию (в фильме снялись Юра Борисов и Марк Эйдельштейн!)
«Марчелло Мио» («Marcello Mio»), реж. Кристоф Оноре
Полуавтобиографическая драма про актрису Кьяру, которая начинает притворяться своим отцом Марчелло Мастроянни
«Партенопа» («Parthenope»), реж. Паоло Соррентино
Признание в любви к Неаполю в фильме про древнегреческую сирену
«Большое путешествие» («Grand Tour»), реж. Мигел Гомиш
Британский госслужащий сбегает от невесты в день свадьбы
«Мотель Дестино» («Motel Destino»), реж. Карим Айноз
Латиноамериканская мелодрама с горячими страстями
«Разбитые сердца» («L’amour ouf»), реж. Жиль Лелуш
Музыкальный ромком с Адель Экзаркопулос и Франсуа Сивилем
«Все, что мы представляем как свет» («All We Imagine as Light»), реж. Паял Кападиа
Дебют индийского постановщика про двух медсестер из дома для престарелых в Мумбаи
«Семя священного инжира» («The Seed of the Sacred Fig»)
В Тегеране и так неспокойно, а тут у судьи пропадает пистолет — и он начинает подозревать в его краже своих близких
«Самый ценный товар» («La plus précieuse des marchandises»), реж. Мишель Хазанавичус
Анимационный фильм (первый за 16 лет в каннском конкурсе!) про польскую пару, которая спасла младенца во время Холокоста