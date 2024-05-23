«Птица» Андреа Арнольд: современная сказка с чудесным Барри Кеоганом и UK-drill-звучанием

В «Птице» Арнольд пишет биографию ординарного человека. Южное английское графство Кент, наши дни. Четырнадцатилетняя Бейли (Никия Адамс) живет в сквоте с братом Хантером (Джейсон Буда) и молодым отцом Багом ( потрясающий Барри Кеоган — чего только стоит одна сцена танца! ). Баг стал отцом в шестнадцать, а потому внешне и психологически больше походит на приятеля своих детей, чем на полноценную родительскую фигуру. Старший брат тоже не отличается зрелостью. Баг собирается жениться на своей подружке, которую встретил всего шесть месяцев назад, а шестнадцатилетняя девушка Хантера сообщает ему о незапланированной беременности. При этом Баг искренне любит своих детей, эмоционально присутствует в их жизни и, вопреки несовершенству своего метода воспитания, делает самое важное: остается рядом, несмотря ни на что.