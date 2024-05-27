Канны-2024

Итоги Канн-2024 и 20 премьер фестиваля, которые покажут в России

Сегодня в 12:00
Полезный список для всех тех, кто вместе с нами следил за Каннами-2024: итоги 77-го Каннского кинофестиваля, тексты про его главные премьеры и все фильмы, которые можно будет посмотреть в России (по информации на момент публикации).

Победители 77-го Каннского кинофестиваля

Основной конкурс


  • «Золотая пальмовая ветвь» — «Анора», реж. Шон Бейкер (США)
  • Гран-при — «Все, что мы представляем как свет», реж. Паял Кападиа (Франция, Индия, Нидерланды, Люксембург, Италия)
  • Приз жюри — «Эмилия Перес», реж. Жак Одиар (Франция, США, Мексика)
  • Спецприз жюри и приз ФИПРЕССИ — «Семя священного инжира», реж. Мохаммад Расулоф (Иран, Франция, Германия)
  • Лучший режиссер — Мигел Гомиш за фильм «Большое путешествие» (Португалия, Италия, Франция, Германия, Япония, Китай)
  • Лучший сценарий — «Вещество», реж. Корали Фаржа (Великобритания, США, Франция)
  • Лучшая мужская роль — Джесси Племонс за фильм «Виды доброты» (Ирландия, Великобритания, США)
  • Лучшая женская роль — женский ансамбль (Адриана Пас, Селена Гомес, Карла Гаскон и Зои Салдана) фильма «Эмилия Перес», реж. Жак Одиар (Франция, США, Мексика)
  • «Золотая камера» за лучший дебютный фильм — «Арманд», реж. Хальвдан Ульман Тёндель (Норвегия)

«Особый взгляд»


Фильмы, которые можно будет увидеть в России

⸙ Конкурсная программа


  • «Вещество» с Деми Мур и Маргарет Куолли (приз за лучший сценарий) — в прокат выпустит компания «Вольга»
  • «Саван» Дэвида Кроненберга (основной конкурс) — в прокате с 10 октября («Наше Кино»)
  • «Птица» Андреа Арнольд с Барри Кеоганом (основной конкурс) — в прокате в 2024 году («Про:взгляд»)
  • «Поколение романтиков» Цзя Чжанкэ (основной конкурс) — в прокате в 2024 году («Артхаус»)
  • «Мой Марчелло» Кристофа Оноре (основной конкурс) — в прокате в 2024 году («Русский репортаж»)
  • «Самый ценный груз» Мишеля Хазанавичуса (первый мультфильм в основном конкурсе Канн за 16 лет) — в прокат выпустит компания «Экспонента»
  • «О, Канада» Пола Шрейдера с Ричардом Гиром и Джейкобом Элорди (основной конкурс) — в прокат выпустит компания Global Film
  • «Разбитые сердца» Жиля Лелуша с Адель Экзаркопулос (основной конкурс) — в прокат выпустит компания Capella Film
  • «Дикий алмаз» Агаты Редингер (основной конкурс) — в прокат выпустит компания U Films
  • «Черная собака» (приз за лучший фильм программы «Особый взгляд» и приз Palm Dog за самую харизматичную собаку на экране) — в прокат выпустит компания «Артхаус»
  • «Арманд» («Золотая камера» за лучший дебют, программа «Особый взгляд») — в прокат выпустит компания A-One

🌴 Внеконкурс


  • «Второй акт» Кантена Дюпье с Леа Сейду и Луи Гаррелем (фильм открытия) — в прокате с 20 июня («Русский репортаж»)
  • «Горизонты: Часть 1» Кевина Костнера (внеконкурсная программа) — в прокате с 27 июня («Парадиз»)
  • «Граф Монте-Кристо» с Пьером Нине (внеконкурсная программа) — в прокате с 26 сентября («Атмосфера кино»)
  • «Cерфер» Лоркана Финнегана с Николасом Кейджем (полуночные показы) — в прокат выпустит компания Global Film
  • «Женщины на балконе» Ноэми Мерлан (полуночные показы) — в прокат выпустит компания A-One
  • «Быть Марией» с Анамарией Вартоломеи в роли Марии Шнайдер и Мэттом Диллоном в роли Марлона Брандо (программа Cannes Premiere) — в прокат выпустит компания Capella Film

🧐 Параллельные секции


  • «Универсальный язык» Мэттью Рэнкина (приз зрительских симпатий в секции «Двухнедельник режиссеров») — в прокат выпустит компания U Films
  • аниме «Кот-призрак Андзу» (секция «Двухнедельник режиссеров») — в прокате с 15 августа («Пионер»)
  • «Саранча» тайваньского режиссера-анонима KEFF (секция «Неделя критики») — в прокат выпустит компания «Артхаус»

🛋️ Бонус: фильмы, которые выйдут на Netflix и других стримингах, недоступных в России


  • «Эмилия Перес» Жака Одиара с Селеной Гомес и Зои Салданой (приз жюри и приз за лучший женский ансамбль) — выйдет на Netflix в США и Великобритании
  • «Nasty — More Than Just Tennis» (специальный показ, номинант на «Золотой глаз» за лучший документальный фильм) — вышел на Max 25 мая
  • «Jim Henson Idea Man» (программа «Документальные фильмы о кино» секции Cannes Classics, номинант на «Золотой глаз») — выйдет на Disney+ 31 мая
  • «Elizabeth Taylor: The Lost Tapes» (программа «Документальные фильмы о кино» секции Cannes Classics, номинант на «Золотой глаз») — выйдет на Max 3 августа

И подробнее о каннских лауреатах и громких премьерах

Канны-2024 /Фильмы Каннского кинофестиваля-2024: оценки российских кинокритиков
Канны-2024 /Почему «Анора» с российскими актерами выиграла Канны, а «Лимонов» остался с носом?
Канны-2024 /«Птица» Андреа Арнольд: современная сказка с чудесным Барри Кеоганом и UK-drill-звучанием
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Канны-2024 /«Виды доброты»: три Эммы Стоун, три Джесси Племонса, три Уиллема Дефо в гостях у Лантимоса
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Канны-2024 /Великий Фрэнсис Форд Коппола вернулся в кино с «Мегалополисом». Это провал?
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