Итоги Канн-2024 и 20 премьер фестиваля, которые покажут в России

Победители 77-го Каннского кинофестиваля
Основной конкурс
- «Золотая пальмовая ветвь» — «Анора», реж. Шон Бейкер (США)
- Гран-при — «Все, что мы представляем как свет», реж. Паял Кападиа (Франция, Индия, Нидерланды, Люксембург, Италия)
- Приз жюри — «Эмилия Перес», реж. Жак Одиар (Франция, США, Мексика)
- Спецприз жюри и приз ФИПРЕССИ — «Семя священного инжира», реж. Мохаммад Расулоф (Иран, Франция, Германия)
- Лучший режиссер — Мигел Гомиш за фильм «Большое путешествие» (Португалия, Италия, Франция, Германия, Япония, Китай)
- Лучший сценарий — «Вещество», реж. Корали Фаржа (Великобритания, США, Франция)
- Лучшая мужская роль — Джесси Племонс за фильм «Виды доброты» (Ирландия, Великобритания, США)
- Лучшая женская роль — женский ансамбль (Адриана Пас, Селена Гомес, Карла Гаскон и Зои Салдана) фильма «Эмилия Перес», реж. Жак Одиар (Франция, США, Мексика)
- «Золотая камера» за лучший дебютный фильм — «Арманд», реж. Хальвдан Ульман Тёндель (Норвегия)
«Особый взгляд»
- Лучший фильм — «Черный пес», реж. Гуань Ху (Китай)
- Приз жюри — «История Сулеймана», реж. Борис Ложкин (Франция)
- Лучший режиссер — Роберто Минервини за фильм «Проклятые» (Италия, Бельгия, США) и Рунгано Ниони за фильм «Как стать морской птицей» (Великобритания, Замбия, Ирландия)
- Приз лучшему актеру — Абу Сангаре за фильм «История Сулеймана» (Франция)
- Приз лучшей актрисе — Анасуя Сенгупта за фильм «Бесстыдный» (Франция, Швейцария, Болгария)
- Приз за молодость — «Черт возьми!», реж. Луиз Курвуазье (Франция)
- Специальное упоминание — «Нора», реж. Тофик Алзаиди (Саудовская Аравия)
Фильмы, которые можно будет увидеть в России
⸙ Конкурсная программа
- «Вещество» с Деми Мур и Маргарет Куолли (приз за лучший сценарий) — в прокат выпустит компания «Вольга»
- «Саван» Дэвида Кроненберга (основной конкурс) — в прокате с 10 октября («Наше Кино»)
- «Птица» Андреа Арнольд с Барри Кеоганом (основной конкурс) — в прокате в 2024 году («Про:взгляд»)
- «Поколение романтиков» Цзя Чжанкэ (основной конкурс) — в прокате в 2024 году («Артхаус»)
- «Мой Марчелло» Кристофа Оноре (основной конкурс) — в прокате в 2024 году («Русский репортаж»)
- «Самый ценный груз» Мишеля Хазанавичуса (первый мультфильм в основном конкурсе Канн за 16 лет) — в прокат выпустит компания «Экспонента»
- «О, Канада» Пола Шрейдера с Ричардом Гиром и Джейкобом Элорди (основной конкурс) — в прокат выпустит компания Global Film
- «Разбитые сердца» Жиля Лелуша с Адель Экзаркопулос (основной конкурс) — в прокат выпустит компания Capella Film
- «Дикий алмаз» Агаты Редингер (основной конкурс) — в прокат выпустит компания U Films
- «Черная собака» (приз за лучший фильм программы «Особый взгляд» и приз Palm Dog за самую харизматичную собаку на экране) — в прокат выпустит компания «Артхаус»
- «Арманд» («Золотая камера» за лучший дебют, программа «Особый взгляд») — в прокат выпустит компания A-One
🌴 Внеконкурс
- «Второй акт» Кантена Дюпье с Леа Сейду и Луи Гаррелем (фильм открытия) — в прокате с 20 июня («Русский репортаж»)
- «Горизонты: Часть 1» Кевина Костнера (внеконкурсная программа) — в прокате с 27 июня («Парадиз»)
- «Граф Монте-Кристо» с Пьером Нине (внеконкурсная программа) — в прокате с 26 сентября («Атмосфера кино»)
- «Cерфер» Лоркана Финнегана с Николасом Кейджем (полуночные показы) — в прокат выпустит компания Global Film
- «Женщины на балконе» Ноэми Мерлан (полуночные показы) — в прокат выпустит компания A-One
- «Быть Марией» с Анамарией Вартоломеи в роли Марии Шнайдер и Мэттом Диллоном в роли Марлона Брандо (программа Cannes Premiere) — в прокат выпустит компания Capella Film
🧐 Параллельные секции
- «Универсальный язык» Мэттью Рэнкина (приз зрительских симпатий в секции «Двухнедельник режиссеров») — в прокат выпустит компания U Films
- аниме «Кот-призрак Андзу» (секция «Двухнедельник режиссеров») — в прокате с 15 августа («Пионер»)
- «Саранча» тайваньского режиссера-анонима KEFF (секция «Неделя критики») — в прокат выпустит компания «Артхаус»
🛋️ Бонус: фильмы, которые выйдут на Netflix и других стримингах, недоступных в России
- «Эмилия Перес» Жака Одиара с Селеной Гомес и Зои Салданой (приз жюри и приз за лучший женский ансамбль) — выйдет на Netflix в США и Великобритании
- «Nasty — More Than Just Tennis» (специальный показ, номинант на «Золотой глаз» за лучший документальный фильм) — вышел на Max 25 мая
- «Jim Henson Idea Man» (программа «Документальные фильмы о кино» секции Cannes Classics, номинант на «Золотой глаз») — выйдет на Disney+ 31 мая
- «Elizabeth Taylor: The Lost Tapes» (программа «Документальные фильмы о кино» секции Cannes Classics, номинант на «Золотой глаз») — выйдет на Max 3 августа
И подробнее о каннских лауреатах и громких премьерах
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