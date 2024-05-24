«О, Канада» Пола Шрейдера и «Партенопа» Паоло Соррентино: мэтры берутся за автофикшн

«О, Канада» («Oh, Canada»), реж. Пол Шрейдер
«О, Канада» основана на романе Рассела Бэнкса «Предрешенный», и это уже второй роман автора, экранизированный Шрейдером после «Скорби» 1997 года. Писатель умер в начале 2023 года, и новая картина посвящена его памяти. 77-летний режиссер явно глубоко сочувствует главному герою, больному раком пожилому профессору-документалисту Леонарду Файфу. В молодости Файф переехал из Штатов в Канаду, дабы избежать мобилизации на войну во Вьетнаме, а на старости лет, чувствуя приближение конца, он решает дать подробное интервью с целью демифологизировать и десакрализировать свою жизнь и имидж «политически ангажированного художника». Проблема, однако, в том, что героизм персонажа, которого в старости играет Ричард Гир, а в молодости — Джейкоб Элорди, неоднократно проговаривается закадровым голосом и в репликах восторженного окружения, но не показывается. Как следствие, кино не заставляет зрителя почувствовать эмпатию к герою — «О, Канада», может, и удачный панегирик, но совершенно провальный фильм.
Шрейдер не справляется с единственной исконной функцией кино, а именно передачей опыта, эмоций, телесных ощущений через движущиеся изображения. Исповедь документалиста Файфа на смертном одре в основном раздражает и лишь время от времени вызывает легкое чувство стыда. При этом сценарий фильма рассыпается на множество мелких несвязных линий и бесконечно скачет от разных моментов в прошлом к настоящему и обратно. С кинематографической точки зрения эта повествовательная логика реализована путем невротичного психоделического монтажа. Кажется, этот фильм Шрейдер снял для себя, а не для зрителя: во время просмотра не покидает чувство, что не только главный герой здесь кается за свои ошибки молодости, сокрушается о своей неспособности любить, сожалеет о своей нечестности, но и сам режиссер. Хотя можно было бы избежать неловкости и просто оплатить сеанс психотерапии.
Кинокомпания Global Film выпустит фильм «О, Канада» в российский прокат. Дата релиза неизвестна.
Анны Стрельчук
«Партенопа» («Parthenope»), реж. Паоло Соррентино
Что же до Соррентино, его личное откровение приобретает куда более неконвенциональную форму. Фильм повествует о жизни некой ПартенопыВ древнегреческой мифологии Партенопа (или Парфенопа) — имя сирены. Она безуспешно пыталась очаровать Одиссея свои пением и покончила с собой близ берегов нынешнего Неаполя., очень красивой женщины, которая, однако, принимает решение не эксплуатировать собственную физическую привлекательность и построить карьеру в академии, став преподавательницей антропологии. Фильм переполнен сценами «мужского взгляда», как если бы мы до сих пор жили в 1960-е, что, впрочем, свойственно для Соррентино.
Так, открывающая сцена буквально воспроизводит знаменитую проходку Моники Витти из «Приключения» Антониони. Героиня Соррентино в целом походит на всех его остальных загадочных непонятых интеллектуалов, с той только разницей, что Партенопа — женщина, а значит, обречена быть еще более загадочной и еще более непонятой.
Фильм слегка оживляет Гэри Олдман, играющий здесь американского писателя Джона Чивера, кумира Партенопы. Он щедро сыплет околофилософскими афоризмами и глубокомысленными банальностями и пьет очень много алкоголя. Партенопа тоже пьет и смолит сигареты без остановки (это Европа 1970-х), а чтобы зритель не заскучал, Соррентино добавляет одну l’amour à trois«Любовь на троих» в переводе с французского. , один лесбийский поцелуй и одну сцену святотатства. Всю эту (невеликую) красоту он рифмует с судьбой города Неаполя, откуда Партенопа родом. Не очень элегантная форма притчи в конечном счете уплощает и портрет девушки, и портрет города.
Что касается эстетики: на месте и типичные для режиссера медитативные наблюдательные планы, и торжественные монументальные мизансцены. Так что смотреть фильм в первую очередь стоит преданным фанатам режиссера, которые не прочь понаблюдать за его очередным исследованием собственной идентичности через — чисто ради разнообразия — женского персонажа.
О российском прокате «Партенопы» информации нет.
Анны Стрельчук