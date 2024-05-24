«О, Канада» Пола Шрейдера и «Партенопа» Паоло Соррентино: мэтры берутся за автофикшн

Шрейдер не справляется с единственной исконной функцией кино, а именно передачей опыта, эмоций, телесных ощущений через движущиеся изображения. Исповедь документалиста Файфа на смертном одре в основном раздражает и лишь время от времени вызывает легкое чувство стыда. При этом сценарий фильма рассыпается на множество мелких несвязных линий и бесконечно скачет от разных моментов в прошлом к настоящему и обратно. С кинематографической точки зрения эта повествовательная логика реализована путем невротичного психоделического монтажа. Кажется, этот фильм Шрейдер снял для себя, а не для зрителя: во время просмотра не покидает чувство, что не только главный герой здесь кается за свои ошибки молодости, сокрушается о своей неспособности любить, сожалеет о своей нечестности, но и сам режиссер. Хотя можно было бы избежать неловкости и просто оплатить сеанс психотерапии.