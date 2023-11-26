«Император низведен до образа мужчины, который швыряется едой в свою жену, занимается с нею сексом под столом в присутствии слуг и практически никогда не снимает шляпу, находясь в помещении», — жалуется историк Эндрю Робертс в интервью газете The Times. Можно понять критиков, которых раздражает то, что французские солдаты при осаде Тулона кричат «Vive La France!»«Да здравствует Франция!» с французского. с американским акцентом. Но почему‑то никого не смущало, когда в «Гладиаторе» того же Скотта римляне (в том числе и Хоакин Феникс) говорили на английском языке. Вообще давно уже пора смириться с тем, что сэр Ридли снимает не историческое, а антиисторическое кино , по которому лучше не изучать мировую историю. «Когда мне возражают историки, я их спрашиваю: „Слушайте, ребята, а вы сами там были?“ Не были? Ну и заткнитесь!» — кипятится режиссер в свойственной ему манере.