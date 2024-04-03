Warner Bros. снимет еще одну «Матрицу»

Warner Bros. работает над новым фильмом «Матрица», сообщает Deadline. Сценаристом и режиссером назначен Дрю Годдард («Марсианин», «Война миров Z», «Хижина в лесу»). Лана Вачовски будет исполнительным продюсером проекта.
Вернутся ли к своим ролям главные звезды франшизы — Киану Ривз, Кэрри Энн-Мосс и Лоренс Фишберн, — пока неизвестно.
Подробности сюжета не раскрываются, но в Warner Bros. сказали, что Голлард пришел к ним с «новой идеей», которая «невероятным способом продолжит мир „Матрицы“», отдав дань уважения оригинальным частям. Режиссер предложил «уникальную точку зрения, основанную на его любви к серии и персонажам», отметили в студии.
Первая часть «Матрицы» вышла в 1999 году и заработала четыре «Оскара». В 2003 году появились еще два фильма, завершившие классическую трилогию. Первые три картины франшизы заработали в мировом прокате более 1,6 млрд долларов и получили статус культовых.
В декабре 2021 года вышла четвертая «Матрица», над которой работала Лана Вачовски (ее сестра Лилли на момент съемок была занята в другом проекте). Картина, заработавшая в прокате 153 млн долларов, была встречена зрителями и критиками более прохладно. На Metacritic у нее 63 балла из 100, зрительская оценка на IMDb составляет 5,7 из 10.