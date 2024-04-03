Warner Bros. снимет еще одну «Матрицу»

В декабре 2021 года вышла четвертая «Матрица», над которой работала Лана Вачовски (ее сестра Лилли на момент съемок была занята в другом проекте). Картина, заработавшая в прокате 153 млн долларов, была встречена зрителями и критиками более прохладно. На Metacritic у нее 63 балла из 100, зрительская оценка на IMDb составляет 5,7 из 10.