Два брата-фермера из аргентинской глубинки, услышав ночью пальбу в перелеске по соседству, с утра идут на разведку. Под ноги им попадается разрубленное пополам тело и разбросанные по поляне диковинные инструменты — то ли астрономического, то ли алхимического предназначения. Они стучатся в двери ближайшего дома на хуторе, и испуганная женщина отводит их в комнату к сыну — это заплывший жиром мужчина, прикованный к кровати и покрытый чудовищными волдырями и опухолями. Женщина сообщает, что сын гниет заживо из‑за того, что в него вселился демон, а мертвый человек в перелеске — «чистильщик», который должен был все исправить.