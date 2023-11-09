Два брата-фермера из аргентинской глубинки, услышав ночью пальбу в перелеске по соседству, с утра идут на разведку. Под ноги им попадается разрубленное пополам тело и разбросанные по поляне диковинные инструменты — то ли астрономического, то ли алхимического предназначения. Они стучатся в двери ближайшего дома на хуторе, и испуганная женщина отводит их в комнату к сыну — это заплывший жиром мужчина, прикованный к кровати и покрытый чудовищными волдырями и опухолями. Женщина сообщает, что сын гниет заживо из‑за того, что в него вселился демон, а мертвый человек в перелеске — «чистильщик», который должен был все исправить.
Самое страшное здесь не сама ситуация, а то, что братья моментально понимают о чем речь, как будто демоны в этом мире — чудовищная обыденность.
Поняв, что ни полиция, ни чистильщики им уже не помогут, герои сами берутся за решение серьезной проблемы (проклятье имеет свойство распространяться на окружающих). Проблема в том, что они все-таки лишь фермеры из глубинки, а потому тщетные попытки одолеть сатану станут худшей ошибкой в их жизнях. Обойдемся без спойлеров: в первом абзаце мы пересказали лишь первые десять минут фильма, который состоит из таких травматичных американских горок, что заслуживает знакомства без подготовки.
Скажем лишь, что оправдывающих цену билета кадров в фильме наберется на пару-тройку голливудских хорроров: это и умопомрачительный грим так называемого гниющего человека, и показанное в подробностях кромсание лица топором, и разгрызенный ребенок, и распотрошенный мозг, и многое другое. Словом, целая галерея самых извращенных шок-моментов, вытекающих из неподготовленной встречи с дьяволом.
Даже не пересказывая сам сюжет, можно описать драматический механизм, благодаря которому от разворачивающегося действия стынет кровь в жилах. В «Одержимых злом» этот механизм основан не просто на обмане ожиданий, а на полноценном газлайтинге героев и зрителей, то и дело обнаруживающих, что угодили в куда менее безобидную историю, чем думали. Не в очередной фолк-хоррор, а в детализированный оккультный процедурал. Не в эпицентр очередной зомби-пандемии, а в полноценный судный день. А из него — прямо в ад.
Что‑то подобное проворачивал знаковый корейский ужастик «Вопль», безумно жонглировавший жанрами и нагло выбивавший землю из‑под ног зрителя. А полной противоположностью такого подхода можно назвать недавний голливудский сиквел «Изгоняющий дьявола: Верующий», феноменально скучный и нестрашный. Все дело в том, что сценарий фильма Дэвида Гордона Грина был излишне логичным и последовательным. За час, пока герои выясняли, что в детей вселился дьявол, зрители уже сто раз понимали, что героям нужно делать. За час, когда, объединив локальное комьюнити, дьявола удавалось изгнать, зрители смертельно уставали ждать какого‑то неожиданного поворота. Грин, кажется, забыл, что самое страшное свойство дьявола — трикстерство, и его аргентинский конкурент Демиан Рунья напоминает об этом в ярчайших красках.
«Одержимые злом» — первый испаноязычный проект американского хоррор-стриминга Shudder, который те не просто показали, но и сами спродюсировали. Ставка американской компании на аргентинского режиссера полностью себя оправдала — Голливуду такие кошмары и не снились.
Кажется, в ближайшее время всем хоррор-фанатам стоит обратить на латиноамериканских авторов — среди них режиссер крайне оригинального аргентинского ужастика «Паранормальное. Прямой эфир» Кристиан Понсе (уже снял в Бразилии новый фильм «Объятья матери», ожидающий дистрибьюции) и мексиканка Мишель Гарса Сервера, снявшая «Дитя тьмы» («Huesera»).
Никиты Лаврецкого