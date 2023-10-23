13 лучших хорроров 2023 года, которые стоит посмотреть на Хеллоуин

Курортный триллер «Остров иллюзий» все профильные и непрофильные ресурсы обзывают хоррором, так что и мы не будем отставать, хотя, положа руку на сердце, это хоррор примерно в той же степени, в которой хоррором можно считать психологический триллер «Талантливый мистер Рипли». Из этого шедевра, к слову, авторы позаимствовали для истории чуть больше приличного. Сюжет такой: в среде инстаграмеров-экспатов в Таиланде затесался психопат — подробнее спойлерить не хочется, ведь нестандартная трехактная структура фильма призвана остроумно обманывать ожидания, как, скажем, прошлогодний «Варвар». Главный скример фильма с покадровым изучением рилза на предмет дипфейка на лице собственной девушки, может, и не очень жуткий, зато жутко современный.