13 лучших хорроров 2023 года, которые стоит посмотреть на Хеллоуин

13. «Проклятие: Посвящение» («Consecration»)
реж. Кристофер Смит
Попеременно сновидческий и снотворный хоррор-детектив, в котором королева крика Джена Мэлоун («Донни Дарко», «Ожидание», «Неоновый демон») расследует самоубийство брата в шотландском монастыре. Англичанин Кристофер Смит, — режиссер неровный, но неизменно пижонистый, развлекает искушенных любителей жанра не только вычурными визуальными красотами (пролеты кинокамеры сквозь зеркало, сокуровское размытие, позаимствованные у Де Пальмы объективы с двойным фокусом), но и бесподобной бредовостью происходящего.
12. «Остров иллюзий» («Influencer»)
реж. Кертис Дэвид Хардер
Курортный триллер «Остров иллюзий» все профильные и непрофильные ресурсы обзывают хоррором, так что и мы не будем отставать, хотя, положа руку на сердце, это хоррор примерно в той же степени, в которой хоррором можно считать психологический триллер «Талантливый мистер Рипли». Из этого шедевра, к слову, авторы позаимствовали для истории чуть больше приличного. Сюжет такой: в среде инстаграмеров-экспатов в Таиланде затесался психопат — подробнее спойлерить не хочется, ведь нестандартная трехактная структура фильма призвана остроумно обманывать ожидания, как, скажем, прошлогодний «Варвар». Главный скример фильма с покадровым изучением рилза на предмет дипфейка на лице собственной девушки, может, и не очень жуткий, зато жутко современный.
11. «Астрал-5: Красная дверь» («Insidious: The Red Door»)
реж. Патрик Уилсон
Патрик Уилсон дебютирует в режиссуре с пятой частью подуставшей, но все еще жутко прибыльной хоррор-франшизы. Хорошая новость в том, что Уилсон снял не просто дежурный хоррор с неоригинальными скримерами (хотя и его тоже), но трогательную драмеди об отношениях сына и провожающего его в колледж отца по лекалам, страшно сказать, роуд-муви «Каникулы Гуфи».
10. «Бруклин 45» («Brooklyn 45»)
реж. Тед Гейган
Камерный хоррор про то, как абстрактные призраки только что завершившейся войны становятся вполне реальными. В руках режиссера категории «Б» Теда Джехегана (без негатива) малоизвестные артисты заставляют вспомнить телефильмы из 1990-х, компьютерная графика напоминает поделки с ютуба, а декорации и костюмы и не пахнут аутентичностью. Но почему‑то в совокупности все это работает более чем эффективно — то ли дело в серьезности поднятых тем, то ли просто в необычном контрасте между лютым треш-хоррором и костюмированной драмой.
9. «Мегаломаньяк. Реинкарнация» («Megalomaniac»)
реж. Карим Уэлхаж
Бельгийский режиссер Карим Уэльхадж снял самый экстремальный «французский экстрим» за последние несколько лет: гнетущий саундтрек, удручающее освещение, литры свернувшейся крови и по-настоящему извращенная история. Сын и дочь бельгийского маньяка из 1990-х (реального, но так и не пойманного «Мясника из Монса») продолжают дело отца — изнасилования, пытки, убийства тяжелыми тупыми предметами — с удвоенной яростью. Как вам такая проработка психологических травм детства в хоррорах?
8. «Паранормальное. Прямой эфир» («Historia de lo Oculto»)
реж. Кристиан Хесус Понсе
Под дурацкой локализацией неожиданно скрывается один из самых оригинальных, если не сказать отбитых, хорроров последних лет — аргентинская «Оккультная история». Примерно таким же неожиданным образом в многословном, убаюкивающем эфире черно-белой аргентинский телепередачи, которая демонстрируется в фильме, начинается раскрываться жуткий заговор — не политический и даже не оккультный, а лавкрафтовско-космический. Это тот случай, когда кино пугает до мурашек не шокирующими ответами, а самой постановкой вопросов, заставляющих сомневаться во всем и вся.
7. «Все страхи Бо» («Beau Is Afraid»)
реж. Ари Астер
«Все страхи Бо» — безразмерная, невыносимая, душная одиссея по позднекапиталистической Америке с закомплексованным маменькиным сынком в роли Улисса. Долго вынашивавшийся магнум опус Ари Астера, которым восхитился сам Скорсезе, можно ненавидеть за вульгарность и юношеский максимализм, превращающий его в эдакий самый дорогой студенческий фильм в истории, но нельзя не уважать за редкую амбициозность. А шоковые шоустопперы — гигантский компьютерный пенис-убийца, получасовой мультик-интерлюдия, страшный суицид ребенка и смерть возлюбленной во время первого секса — будут поводом для жанровых фанатов переживать эти невыносимые три часа снова и снова.
6. «Проглоченное» («Swallowed»)
реж. Картер Смит
Стильный криминальный триллер о контрабанде через американо-канадскую границу, где все идет не так: случайная перепалка в туалете на заправке заканчивается ударом в живот, пакетик с грузом лопается в желудке, напарник оказывается при смерти. В хоррор эту историю превращает одна-единственная кроненберговская деталь: вышеупомянутый груз — это кусачие психоактивные личинки, придуманные и сконструированные специально для фильма. А еще в этом фильме изумительный актерский ансамбль: нежные зумеры в роли товарищей, Джена Мэлоун в роли бандитки и потрясающий кэмповый злодей Марк Пэттон.
5. «Призраки в Венеции» («A Haunting in Venice»)
реж. Кеннет Брана
Знаменитый бельгийский сыщик Эркюль Пуаро попадает в хоррор — и это прекрасно. В зеркалах мерещатся утопленницы, по темным коридорам бегают невидимые дети, а участники спиритического сеанса начинают говорить не своими голосами — все это вкупе с самыми резкими заваленными горизонтами и самыми экспрессионистскими наездами камеры. И все равно зрелища комфортнее нет — впору по аналогии с «уютным детективом» вводить жанр «уютный хоррор».
4. «Два, три, демон, приди!» («Talk to Me»)
реж. Дэнни и Майкл Филиппу
Суперхит A24 (по сборам среди хорроров студии уступает только «Реинкарнации») про гипсовую руку, с помощью которой подростки беспечно призывают призраков, — потенциальное начало сразу нескольких трендов. Во-первых, режиссеры Дэнни и Майкл Филиппу, пришедшие в кинотеатры прямиком с ютуба, вероятно, не будут последними. А во-вторых, это очень стремительное, брутально прямолинейное и пугающее до костей акробатической виртуозностью постановки кино ставит жирный крест на этих ваших драматических постхоррорах.
3. «Стук в дверь» («Knock at the Cabin»)
реж. М.Найт Шьямалан
Эталонная работа в фильмографии М.Найта Шьямалана: безумнейшая завязка (группа сектантов пытается убедить случайную семью принести друг друга в жертву во имя предотвращения апокалипсиса) сочетается с чрезвычайно изысканной формой. Собранное из удушающих крупных планов, размытия и зерна кино снова подтверждает суперспособность этого режиссера гарантированно развлекать публику вздором.
2. «Курение вызывает кашель» («Fumer fait tousser»)
реж. Кантен Дюпье
Золотой стандарт не только в рамках фильмографии жестокого абсурдиста Кантена Дюпье, но и для целого жанра хоррор-альманаха. Вместо терапии между кровавыми миссиями коллеги-супергерои с никотиновыми суперспособностями (не спрашивайте) принимаются рассказывать друг другу страшные байки у костра. Сюжеты включают в себя, например, слешер о шлеме для размышлений, который превращает обычных туристов в психопатов-убийц, и садистскую басню о спасении неунывающего работника лесопильни из жерла древесного шредера. В общем, перед нами первоклассное зрительское развлечение — в равной степени уморительное и бескомпромиссно беспощадное.
1. «Адская пасть Мохаве» («The Outwaters»)
реж. Робби Джо Бэнфитч
Самый страшный фильм года, если не десятилетия. Чуть ли не впервые в истории жанра «найденные пленки» мутная, зашумленная любительская камера служит не реализму, а, напротив, сюрреализму. Мясо картины включает в себя не только буквальное человеческое мясо, но и остающиеся без ответов вопросы. Например, что это за взрывы и вспышки света? Почему герои снова тут и говорят то же самое, только все истекают кровью? Как дыра в пещере без монтажных склеек привела в старую спальню родного дома? И почему, если это всего лишь фильм, девушка так искренне и душераздирающе зовет маму? Вглядываться в экран придется мучительно: единственный источник освещения — тоненький, дрожащий луч фонарика, ухватывающий лишь кусочки происходящего. Все самое страшное, как и полагается по законам жанра, дорисовывает разгоряченная зрительская фантазия.