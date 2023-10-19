3 новых хоррор-сериала: «Падение дома Ашеров», камбэк Карпентера и диснеевские «Ужастики»

При всем уважении к Майку Флэнагану как к самому значительному хоррормейкеру современности, эта работа лучше всего показывает, что он не серьезный драматург, а лишь талантливый автор фанфиков. Даже его удачи в сущности были фанфиками : «Призраки дома на холме» по мотивам Ширли Джексон, «Полуночная месса» по мотивам не указанного в титрах кинговского «Жребия Салема». В менее удачном «Докторе Сне» фанфиковская рыхлость была хотя бы логичной (что есть оригинальный роман, если не фанфик Стивена Кинга на самого себя?), в пионерско-страшилочном «Клубе полуночников» — терпимой. А в «Падении дома Ашеров» с его легендарным первоисточником подход Флэнагана выглядит банальной халтурой — рассказы По вполне достойны серьезного и тщательного переноса на экран, а не поверхностного капустника с фигой в кармане. Только ленивый не сравнил в негативном ключе этот сериал с китчевыми шоу Райана Мерфи («Американская история ужасов»). Это не совсем справедливо: Мерфи своей бессмысленной шелухой публику хотя бы веселил.