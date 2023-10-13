Экзорцисты, маньяки, пришельцы и VHS: 4 хоррора как будто из лихих 1980-х

Так что же с фильмом не так? Почему он так нервирует зрителей и критиков? Возможно, дело в том, что он не совсем оправдывает свое название. Во-первых, в картине нет священников-экзорцистов (обряд изгнания главные герои проводят буквально всем двором, позвав тех специалистов, каких нашли: несостоявшуюся монашку, нервного пастора, вудуистку). Во-вторых, в фильме какой‑то очень странный фан-сервис. За связь с оригиналом отвечает мать Риган, экс-актриса Крис МакНил (Эллен Берстин), за помощью к которой обращается Виктор. Но мало того, что эта героиня, как и отец Мерин в первом фильме, появляется только в третьем акте, так она почти сразу же исчезает. Фильм обманывает все ожидания, выбивает почву из‑под ног, а это не самое уютное чувство . Такие же эмоции вызывает и «Алиса в Стране чудес», которую Гордон Грин обильно цитирует в фильме, рифмуя девочек с Алисой, а демона — с чудовищем Брандашмыгом.