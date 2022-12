Не отстает и игровая индустрия, породившая за это время популярную серию интерактивных жутиков. Особое место в этой нише занимает студия Supermassive Games, создатели Until Dawn, Hidden Agenda, The Quarry и The Dark Pictures Anthology. Разработчики в своем видении сильно оглядываются на исторический контекст становления антологий страха. На этот счет у них даже предусмотрен достаточно исчерпывающий специальный ролик — из него можно узнать, как много заложили литература, радиопостановки и старое кино в современное понимание жанра.