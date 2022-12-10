Случайные люди совсем не случайно оказываются в кинотеатре «Риальто», где Мики Рурк запускает пленки с их участием. Действительно удачных моментов у «Кинотеатра кошмаров» — единицы. Один из них — Мики Рурк в роли условного рассказчика, именуемого тут Киномехаником. Великий артист в те дни не гнушался даже рекламы букмекерской конторы, но в «Кинотеатре» не думает отрабатывать номер, а отрывается будто в последний раз . «Театр абсурда» хоть и разделяет с «Кинотеатром» семь лет (наряду с «Чиллерамой» это солянка 2011 года), но, судя по художественным решениям альманахов, в производстве ужасов за это время мало что поменялось — и там, и там все тот же замшелый хоррормейкинг про уродов и людей. Среди знаменитых режиссеров обращает на себя внимание монструозный Ричард Стэнли («Железо», «Песчаный дьявол», «Цвет из иных миров»). На его счету и лучшая серия.