15 любимых российских фильмов 2022 года

2022 год, начавшийся с «Падения Луны» Роланда Эммериха, не мог не завершиться разрушением Земли в фильме «Мира» — особенно там досталось Приморскому краю и (в особенности) Владивостоку. По сюжету в этом городе живет девушка Лера (Вероника Устимова), чей отец-космонавт (Анатолий Белый) шесть лет назад улетел на околоземную орбиту и так до сих пор и не вернулся домой. Поэтому они не разговаривают, однако обрушившийся на Землю метеоритный дождь примирит близких людей. Отец, помогающий дочери из космоса, сразу настраивает картину не только на фантастический, но и на религиозный лад, поэтому в «Мире» не обойдется без жертвы и прощения, но без воскрешения — все-таки это фильм-катастрофа, а не чистая фантастика. Хотя шестилетнее пребывание на орбите, конечно, чистая фантастика. Фильм снят борзо, а в сценах разрушений вообще впечатляюще: режиссер «Черной молнии» и «Времени первых» свое дело знает, поэтому Землю он разносит еще сильнее, чем Эммерих. При этом «Мира» — еще и довольно прогрессивное кино: не каждый день увидишь отечественную фантастику, в котором всех спасает девочка — впрочем, от студии Рубена Дишдишяна «Марс Медиа», ответственной также за сериал «Чики», не стоило иного ждать. Единственное, что раздражает в картине, — это зашкаливающий уровень пафоса. С другой стороны, бэевский «Армагеддон» тоже был невероятно пафосный, а мы его все равно любим.