15 любимых российских фильмов 2022 года

«Асфальтовое солнце», реж. Илья Хотиненко
Пока в одной части света идет Фолклендская война, в другой (солнечном советском Севастополе) просто наступило лето. 15-летнему подростку Артему Белову (Артем Фадеев) отец — танцовщик хореографического ансамбля (Олег Ягодин) — перед отъездом на гастроли в Лондон покупает у фарцовщиков пластинку с альбомом AC/DC «Back in Black», а еще они всей семьей идут полюбоваться на солнечное затмение. Во время этого астрономического явления у Артема, как у Моники Витти в одноименном шедевре Микеланджело Антониони, коротнет в голове — и он влюбится в новенькую Карпухину (Алина Бабак). И пока юноша будет думать, как подкатить к понравившейся девушке, его отец не станет возвращаться из Англии. Артем вместе со своей мамой (Полина Агуреева) почувствует себя брошенным. Чтобы как‑то унять боль, бушующую внутри, парень встанет на роликовую доскуВ фильме ни разу не прозвучит слово «скейтборд»., набирающую благодаря моднику Гордею (Александр Бодров, сын Бодрова-мл.) популярность среди местной молодежи.
В последнее время отечественный кинематограф отчаянно пытается отрефлексировать отношения отцов и сыновей (по понятным причинам поколение 1980–1990-х чувствует себя брошенным), и «Асфальтовое солнце» делает это даже мощнее, чем «Витька Чеснок» и «Батя». Огромный плюс фильма заключается в том, что Артем не из пролетарской, а из интеллигентной семьи. Если бы родители юноши были рабочими, то его конфликт с ними, строящийся на банальном непонимании, был бы слишком очевиден. А тут он съезжает в более интересную плоскость: можно ли простить предательство любимого отца? Для ответа на этот вопрос Хотиненко использует рассудительный закадровый голос главного героя, который в отличие от экранного Артема уже пережил ураган эмоций.
«Балабанов. Колокольня. Реквием», реж. Любовь Аркус
Фильм-портрет «Балабанов. Колокольня. Реквием» Любови Аркус про самого народного режиссера постсоветской России имеет трехчастную структуру. Первые полчаса — это киноведческий разбор творчества режиссера, формат, который сейчас в основном ассоциируется с видеоэссе «Кинопоиска». Только это не просто видеоэссе, а настоящее киноэссе, лучшее из существующих на данный момент. Затем начинается фильм о съемках последнего фильма Балабанова «Я тоже хочу». Аркус признается, что, когда начинала его делать, не знала, что это будет — фильм про человека, победившего онкологию, или реквием по режиссеру. Увы, получилось второе. В этой части Алексей Октябринович предстает живым, сложным, бесконечно интересным человеком с нестандартным для отечественного постановщика вкусом. Балабанов говорит, что ему Франц Кафка ближе всей «великой русской литературы». Эта страсть к абсурду роднит режиссера с Дэвидом Линчем, как и его любовь к жанровому кино.
Вообще, в отличие от многих российских авторов, Балабанов понимал и любил жанровое кино. Он был не только мыслителем, но и большим жанровым (точнее, мультижанровым) режиссером. Например, его «Груз 200» сделан по всем лекалам хоррора, что неудивительно, ведь это неофициальная экранизация фолкнеровского «Святилища» — своего рода протослешера, из которого выросли многочисленные «Техасские резни бензопилой». Третий акт фильма — это жизнь после Балабанова. И тут Аркус выводит на первый план супругу постановщика — художницу по костюмам Надежду Васильеву. И надо сказать, что эта горькая часть получилась не менее, а то и более душераздирающей, чем портрет режиссера на пороге смерти. В любой трагедии основной удар всегда принимают на себя не мертвые, а живые, потому что им с болью утраты еще жить дальше.
«Далекие близкие», реж. Иван Соснин
Трагикомедия Ивана Соснина, который до этого снимал альманах «Иваново счастье». В «Далеких близких», хвала небесам, обошлось без гастрономического продакт-плейсмента «Дяди Вани» (все-таки это кино, а не продуктовый магазин), а история крутится вокруг пожилого учителя географии из Хабаровска (Евгений Сытый, последняя роль), который в сети знакомится с женщиной из Москвы (Елена Яковлева), любящей, как и он, разводить баклажаны. Чтобы увидеться с ней офлайн, он берет неоплачиваемый отпуск и навязывается в попутчики к своему взрослому сыну (Филипп Авдеев), перегоняющему автодом из Приморья в Подмосковье. По пути их, разумеется, ожидает масса приключений и встреча с manic pixie girlМаниакальная девушка-мечта — архетип героини женского пола, наделенной эксцентричным характером и призванной изменить главного героя произведения. в исполнении Екатерины Агеевой из «Феи». В общем, это такое feel good movie«Воодушевляющее кино» с английского. в духе «Маленькой мисс Счастье» и, наверное, «Витьки Чеснока», но гораздо более оптимистичное. Особый надлом в фильме появляется из‑за Евгения Сытого, который в эту роль вложил так много всего, что в финале не прослезится только камень. Однако фильм, в отличие от жизни, заканчивается хорошо, что немудрено, ведь по жанру это сказка (в анамнезе картины — «Волшебник Изумрудного города», что авторы совершенно не скрывают).
«Император», реж. Альфия Хабибуллина
Место действия — Выборг. Экспозиция — как в сериале «Сексуальное просвещение», только у главного героя мать не сексолог, а психотерапевт. Сам протагонист — 15-летний Арсений (Владимир Сарапульцев) провел всю жизнь на домашнем обучении, но при переезде (по собственной инициативе) решил пойти в школу. Там он, разумеется, сталкивается с травлей, но, вместо того чтобы давать платные сеансы психоанализа в туалете, решает иным методом перевоспитать местного школьного хулигана Нежинского по прозвищу Неженка (Данил Тябин). Рефреном в фильме звучит история про китайского императора, с которым, очевидно, ассоциирует себя Арс. Старшеклассник живет в башне из слоновой кости, но решает спуститься к людям, потому что устал общаться с мертвыми (по радио), он хочет общаться с живыми. Однако живые люди несовершенны, они понимают только язык силы, к которому герою все-таки придется прибегнуть в сокрушительном финале.
Сила фильма Альфии Хабибуллиной в том, что он обманывает ожидания. Когда мы уже приготовились увидеть в сотый раз любовный треугольник, как в соловьевских «Ста днях после детства» (мальчик влюблен в девочку, в то время как в самого мальчика влюблена другая девочка, которую он не замечает), «Император» подкидывает нам совершенно неожиданный менаж а труа. Любовный треугольник (гомоэротического толка) образуется между Арсом, Неженкой и лысым гопником Резаком (Александр Аверин), которому не чуждо прекрасное (как Тесаку из «Дау»). Это смещение задает иной вектор развития истории, которая сначала немного топчется на месте, однако затем набирает скорость, а в конце пробирает до мурашек. Хабибуллина хорошо работает с артистами, пространством, звуковыми шумами — это неидеальное, но дерзкое, волнующее, не идущее из головы кино с внятным месседжем. Убегающий в лес после драки главный герой напоминает нам о том, что «тот, кто становится зверем, избавляется от боли быть человеком».
«Мира», реж. Дмитрий Киселев
2022 год, начавшийся с «Падения Луны» Роланда Эммериха, не мог не завершиться разрушением Земли в фильме «Мира» — особенно там досталось Приморскому краю и (в особенности) Владивостоку. По сюжету в этом городе живет девушка Лера (Вероника Устимова), чей отец-космонавт (Анатолий Белый) шесть лет назад улетел на околоземную орбиту и так до сих пор и не вернулся домой. Поэтому они не разговаривают, однако обрушившийся на Землю метеоритный дождь примирит близких людей. Отец, помогающий дочери из космоса, сразу настраивает картину не только на фантастический, но и на религиозный лад, поэтому в «Мире» не обойдется без жертвы и прощения, но без воскрешения — все-таки это фильм-катастрофа, а не чистая фантастика. Хотя шестилетнее пребывание на орбите, конечно, чистая фантастика. Фильм снят борзо, а в сценах разрушений вообще впечатляюще: режиссер «Черной молнии» и «Времени первых» свое дело знает, поэтому Землю он разносит еще сильнее, чем Эммерих. При этом «Мира» — еще и довольно прогрессивное кино: не каждый день увидишь отечественную фантастику, в котором всех спасает девочка — впрочем, от студии Рубена Дишдишяна «Марс Медиа», ответственной также за сериал «Чики», не стоило иного ждать. Единственное, что раздражает в картине, — это зашкаливающий уровень пафоса. С другой стороны, бэевский «Армагеддон» тоже был невероятно пафосный, а мы его все равно любим.
«Молодой человек», реж. Александр Фомин
У 30-летнего банковского служащего Ивана Ревзина (Павел Табаков) не было счастливого детства. Пока его ровесники бесились на улице, мама Ивана (Ксения Кутепова) заставляла его учиться. В итоге мальчик вырос во фрустрированного мужчину, от которого к боксеру уходит жена (Валерия Федорович), а босс (Илья Найшуллер) увольняет. Оставшись один на один с непогашенной ипотекой, Иван раз в жизни решает обмануть систему. Притворившись школьником (у Ревзина настолько моложавый вид, что у него до сих пор спрашивают паспорт при покупке алкоголя), он проникает в детский летний лагерь «Юный лидер», в котором его бывший однокашник, а ныне бизнес-коуч Николай Ковпинец (Данила Козловский) проводит для старшеклассников конкурс с многомиллионным призовым фондом. В лагере Иван вступает в контры с вожатым Пашей (Данила Поперечный, которого Найшуллер рекрутировал в проект прямо во время записи этого подкаста), влюбляется в вожатую Леру (Ингрид Олеринская) и заводит дружбу с двумя подростками-зумерами — Арсеном (Глеб Степан Каллистов) и Настей (Валентина Ляпина), которая без ума от Японии, аниме, манги и Вани.
В Голливуде такие фильмы, как «Молодой человек» (а эта картина сделана по всем голливудским лекалам), называют feel good movie, «позитивным кино», а в России — сказкой. Сказку о потерянном времени (эти слова для большей наглядности появятся в финале на школьной доске) и снимает Александр Фомин, сценарист «Караморы». Герой попадает в зачарованное царство, где его никто не понимает (вместо рэпа этот Иван-дурак слушает рок из нулевых и использует слова, вышедшие из обихода), и сражается за сердце красавицы с Кощеем Бессмертным, сидящим на своем злате. Надо ли говорить, что для героя Козловского лагерь одна большая коррупционная схема? Впрочем, если в фильме и есть политическая сатира, то она очень осторожная: авторы, подобно Колобку, лавируют между сказочным памфлетом и романтической комедией, при этом устами Ксении Кутеповой, играющей мать главного героя, постоянно напоминая, что правильный путь — самый трудный.
Игровой байопик про Янку Дягилеву — королеву сибирского панка, — сделанный в таком же хулиганском ключе, как «Лето» Кирилла Серебренникова и «Последние дни» Гаса Ван Сента. Как и Ван Сент, Игорь Поплаухин показал последние дни музыкантки (Кира Пиевская) в сновидческом, сюрреалистическом ключе. Рыжая героиня бродит по мистическому лесу, точно заблудившаяся Гретель, общается с мертвыми, пытается что‑то объяснить живым. Символично, что соавтором сценария выступил оператор Евгений Родин, — его вклад в эту картину неоценим. Они с Поплаухиным явно хотели сделать не фильм-размышление, а фильм-ощущение, фильм-переживание, в котором растворяешься, как в морской воде. У них это получилось. Лента разжижает мозг — в том числе благодаря впечатляющему, обволакивающему саунд-дизайну. Другое дело, что ближе к финалу от нее сильно устаешь, а в плане извлечения смыслов Поплаухин не чета Ван Сенту: его кино откровенно глупее.
«Ника», реж. Василиса Кузьмина
Дни Турбиных — это бесконечная зона турбулентности. Деспотичная мать Майя (Анна Михалкова) абьюзит свою дочь Нику (Лиза Янковская), которая в восьмилетнем возрасте считалась вундеркиндом и серьезной поэтессой, а теперь не может выдавить из себя и строчки. Все, однако, меняется, когда в жизнь Ники входит Иван (Иван Фоминов): романтические отношения отвлекают девушку от депрессии. Но тяжелый характер Ники (не менее тяжелый, чем у ее матери) ставит крест на этой связи.
Как и «На тебе сошелся клином белый свет» (см. ниже), фильм Василисы Кузьминой и Юлии Гулян — псевдобайопик (в картине даже не звучат стихи Ники Турбиной, потому что у авторов не было на них прав, а строчки «свойства памяти / менять хорошее на плохое / плохое на хорошее…» принадлежат Марии Плешковой). Это фильм-фантазия с подчеркнуто депрессивным вайбом, который выносит приговор советскому обществу, одержимому созданием сверхчеловека (отсюда особое умиление детьми-вундеркиндами), а также матери Турбиной, которая сочиняла за дочку стихи, а затем внушала ей, что она сама их придумала. Система и семья превратили Нику в глубоко фрустрированную женщину, жизнь которой оборвалась самым трагическим образом: поэтесса погибла, упав с подоконника открытого окна. Однако «Ника» не только фильм-реквием, но еще и фильм-экспириенс, который на полтора часа погружает нас в состояние чужого психоза, как «Блондинка» Эндрю Доминика, чтобы еще раз напомнить о том, что все несчастливые семьи несчастливы одинаково.
«Плотник», реж. Авдотья Смирнова
Самая депрессивная, но вместе с тем самая мощная режиссерская работа Авдотьи Смирновой («2 дня», «Кококо», «История одного назначения»). Привычный мир семейной пары рушится после того, как муж (Сергей Уманов) и жена (Анна Рыцарева из «Давай разведемся!», играющая на сломе своего привычного актерского амплуа) узнают, что их сын неизлечимо болен. Они бросают все силы и средства на его лечение, несмотря на то, что окружающие поголовно призывают их «отречься» от ребенка.
Смирнова постаралась обойти все острые углы, характерные для таких историй. В первую очередь за счет ироничной отеческой фигуры Ленина, выступающего тут в роли Бога Отца, и вообще за счет религиозного подтекста, который поднимает эту бытовую, по сути, драму на метафизический уровень. Неслучайно главную героиню зовут Маша, а фамилия ее супруга, Осипова, похоже на Иосифа. Он тот самый плотник из названия, который не может смириться с тем, что его сын (возможно, даже неродной) будет принесен в жертву. Фильм идет два часа, и ему не всегда хватает дыхания на столь длительный хронометраж. Когда в картине начинается «санта-барбара», становится невыносимо кринжово, но это, к счастью, происходит крайне редко. Это не только сильное с художественной точки зрения кино, но и социально важная, бьющая обухом по голове лента, которой каким‑то чудом удается не скатиться в эксплуатейшен.
«По-мужски», реж. Максим Кулагин
Спокойный Глеб (Антон Лапенко) и его хабалистая жена Полина (Екатерина Щербакова) вместе с двумя ее подругами решают отдохнуть на хай-тековой даче, но неожиданно на их участок прилетает пакет с мусором. Его подбросил пьяный сосед — гопник Артур (Сергей Васин), который сначала хамит девушкам, а затем дает нарывающейся Полине пощечину. Поздно подоспевший к разборке Глеб заминает конфликт, а после начинает рефлексировать по поводу того, что не «ушатал» Артура. Масло в огонь подливает и дующаяся Полина. Чтобы доказать (в первую очередь самому себя), что он настоящий мужик, Глеб идет к Артуру, но ничего хорошего из этого не выходит — их конфликт только обостряется.
Максим Кулагин до этого поставил короткометражный зомби-хоррор «Угонщик» с Александром Петровым и тем же Лапенко, а с «По-мужски» дебютировал в полном метре. Учитывая то, как мастеровито сделана картина, можно сказать, что в России появился еще один компетентный жанровый постановщик (обычно Максим пишет сценарии в соавторстве со своим старшим братом Денисом, но автором «По-мужски» единолично подписан Денис), который может и в духе Дэнни Бойла выступить, и Сэма Пекинпы. Вообще, духовная связь с шедевром Пекинпы «Соломенные псы» не нуждается в дополнительных комментариях — это такая же бытовая история про то, что будет, если довести тихого, неконфликтного человека. От узнаваемости ситуации по телу пробегают мурашки, так что невольно начинаешь примерять ее на себе. Как бы ты сам поступил в схожем случае? В этом и кроется главная сила фильма Кулагина: он заставляет нервно ерзать в кресле все полтора часа, а для драмы с элементами триллера это большой успех.
На невероятную реалистичность «По-мужски» указывает и то, что Глеб с Полиной по телевизору сморят предыдущую короткометражку Кулагина «Морок» про двух полицейских и дом с паранормальными явлениями (в киновселенной Квентина Тарантино тоже, скажем, есть фильмы, а есть фильмы, действие которых происходит в настоящей жизни). То, что события «По-мужски» могут происходить где‑то за углом, нет никаких сомнений. Как нет никаких сомнений в том, что истинный виновник в конфликте Глеба и Артура — это патриархат. Именно патриархальная модель поведения порождает таких людей, как абьюзер Артур. Как говорит его жена (Полина Синильникова), которой периодически прилетает от супруга, мужчина воспитан таким образом, чтобы не показывать своих чувств. Известный факт, что патриархат калечит не только женщин, но и мужчин, а Артур является его наглядной жертвой, как и Глеб, который сначала не хочет отвечать, но, взявшись за оружие, входит во вкус — и вот он уже тоже становится частью этой уродской системы.
«Сердце пармы», реж. Антон Мегердичев
Урал, XV век. Дикари-вагулы сжигают столицу Пермского княжества, но воевода Полюд (Сергей Пускепалис) спасает маленького наследника престола. Возмужав, князь Михан (Александр Кузнецов) женится на дочери хана, языческой колдунье Тичерти (Елена Ербакова) и с трудом поддерживает хрупкий баланс между разными народами. Но его космополитизм крайне не нравится московитам, которые присылают к нему сначала епископа Иону (Евгений Миронов), а затем и войско, которое должно объяснить молодому князю, кто на Руси хозяин.
Фильм снят по роману уральского писателя Алексея Иванова («Географ глобус пропил», «Пищеблок»). Еще в 2005 году его собирался экранизировать режиссер «Бригады» и «Боя с тенью» Алексей Сидоров, но проект заглох, права продали, и вновь взялись за него вновь лишь 15 лет спустя. В режиссерское кресло на этот раз сел постановщик второго «Боя с тенью», «Метро» и «Движения вверх» Антон Мегердичев. «Сердце пармы» стало едва ли не единственным отечественным кинохитом 2022 года (не считая новогоднего проката «Последнего богатыря»), собрало в кинотеатрах три миллиона зрителей и около миллиарда рублей. Удивительно, как это очень непростое и неоднозначное кино понравилось людям настолько разных, нередко полярных взглядов, что каждый нашел в нем что‑то для себя. В несобранной драматургии переписанного романа одни разглядели романтическую сказку, другие — пацанский боевик (финальная 40-минутная битва действительно стоит того). Одни считали имперский месседж, другие, наоборот, — антиколониальный. Дремучая и загадочная история Северного Урала, хребта страны, оказалась удивительным пространством, где люди могут начать явно назревший диалог о прошлом и будущем родины.
«Сестры», реж. Иван Петухов
Аня (Ирина Старшенбаум) и Андрей (Никита Ефремов) — внешне благополучная семья. Она печет красивые торты, которые продает через запрещенную в России соцсеть. Он работает электриком. Вместе они воспитывают сына (Ярослав Головнев). Вот только в фотогалерее на смартфоне у Ани снимки с тортами соседствуют с кадрами ее синяков и ссадин. Андрей контролирует каждый шаг супруги «для ее безопасности» и применяет физическое насилие, если она «сама его доводит». Не зная, как спастись от мужа-абьюзера, Аня обращается за помощью к Сестрам — то ли древнему культу, то ли магической сущности, которая защищает женщин от насилия.
Фильм Ивана Петухова называют «первым российским постхоррором» по аналогии с «умными» хоррорами последних лет вроде продукции студии А24. Авторы явно хотели сделать слоубернер (фильм, который медленно разгорается; учитывая сюжет фильма, этот термин обретает буквальное значение), и у них получилось. Но саспенс нагнетается не столько мистикой, сколько пугающим реализмом. Герой Ефремова очень убедительно и с успокаивающей улыбкой объясняет, почему в происходящем виновата жена и как он готов все обсудить и решить проблемы, а потом героиня Старшенбаум идет по квартире, отмечая все вмятины на стенах, дверях — такие же следы абьюза, какие она безнадежно фиксирует на своем теле. Справедливости ради, фильм остался бы хоррором, даже если из него вообще убрать мистику (и на сюжет это бы не особенно повлияло).
«Сказка для старых», реж. Федор Лавров и Роман Михайлов
«Сказка для старых» (не для взрослых, а именно для «старых», сорокалетних — тех, кто помнит, как жилось в стране во время первоначального накопления капитала). Фильм Романа Михайлова и Федора Лаврова возвращает нас в лихие 1990-е, когда в стране все рухнуло. Впрочем, это очень символические 1990-е. Согласно сказочным тропам (подробно прописанным у В.Я. Проппа) все начинается с того, что криминальный авторитет по прозвищу Батя (Анатолий Тишин) вызывает троих своих «сыновей» — Старшего (Кирилл Полухин), Среднего (Федор Лавров) и Младшего (Роман Михайлов) — на сходку. Года три назад хранитель общака Муля (Евгений Ткачук) сбежал с деньгами, его нашли, казнили и похоронили. Но, говорят, будто бы живого Мулю недавно видели одновременно в трех городах: Питере, Новосибирске и Ростове. Наши герои отправляются на разведку, не будучи в курсе, что для каждого из них это путешествие обернется психоделическим кошмаром в духе джармушевского «Мертвеца».
Сорежиссер фильма и автор идеи Роман Михайлов (для него это кинематографический дебют) больше известен как театральный постановщик и писатель, причем в красноречии он не уступает Квентину Тарантино и Гаю Ричи. Однако сравнивать «Сказку» с фильмами последних — пустое дело, как и с картинами Алексея Балабанова (хотя сравнивать, конечно, будут). Все дело в том, что фильм Михайлова и Лаврова не стилизация, а формалистский эксперимент. Снимать на полном серьезе в 2022 году фильмы про бандитов из девяностых а-ля «Бумер» уже невозможно. Нужно придумать какой‑нибудь интересный прием. И Михайлов его нашел: раз 1990-е уже превратились в мифологизированную эпоху, то почему бы не рассказать про бандитов в кожанках былину, ведь они уже и так стали героями страшных сказок. Скажем прямо: этот прием работает. Благодаря ему, а также приглушенным тонам и музыке группы «25/17» «Сказка» заходит на ура. Однако помимо этого картина еще служит отличным и своевременным напоминанием о том, что, хоть 1990-е и были дико интересной и захватывающей эпохой, возвращаться в них совсем не хочется.
«Страна Саша», реж. Юлия Трофимова
События фильма разворачиваются на фоне солнечного приморского городка. В центре сюжета — обаятельный Саша (Марк Эйдельштейн), который только что окончил школу и не знает, что делать дальше. Его мама София (Евгения Громова) настаивает на поступлении в университет, но Саша каждый день откладывает подачу документов. Вместо этого он помогает своему 30-летнему другу Максу (Дмитрий Ендальцев) с граффити и параллельно ищет подработку художником. Юный Бэнкси быстро находит первого заказчика: ему поручают придумать и разрисовать стену в детской больнице. Уже там Саша сталкивается с реалиями взрослой жизни: никакого четкого техзадания, только минимальные вводные данные вроде «зайчики или мишки — в общем, выбери сам». За придумыванием шедевра его застает ровесница Женя (Мария Мацель), вышедшая из кабинета психотерапевта. Несмотря на трудности в общении с людьми, девушка сама проявляет инициативу и заводит диалог с парнем. Новые знакомые сразу проникаются симпатией друг к другу и отправляются на прогулку по городу. Так начинается романтическая история двух тинейджеров, в лице которых создатели фильма рисуют портрет современных подростков.
«Страна Саша» — кино по-детски наивное, но ничего другого от подростковой инди-драмы о взрослении ждать и не стоит. Не считая шероховатостей в сюжете, в рамках жанра фильм работает как надо и со своей задачей справляется не хуже зарубежных аналогов. Взрослый инфантилизм, подростковая незрелость, проблемы неполных семей, толерантность, ментальное здоровье — это лишь второстепенные вопросы, которые авторы затрагивают в своем фильме. Основной темой от начала до конца остается дилемма главного героя касательно планов на будущее. Вопрос «решил, куда будешь поступать?» сопровождает Сашу, куда бы он ни пошел. Такое давление, скорее всего, испытывал каждый выпускник, независимо от года окончания школы. Целевая аудитория фильма, конечно, современные подростки. Сегодняшние старшеклассники найдут в лице главного героя огромную опору. Он доказывает, что не обязательно принимать решение сейчас, просто потому что так сказала мама. Иногда можно отложить планы на будущее и просто насладиться моментом.
«Экспресс», реж. Руслан Братов
Живет себе и не тужит в Карачаево-Черкесии паренек по имени Саша Сосланов (Лев Зулькарнаев), которого все называют Сос. Развлекается тем, что делает ставки в букмекерской конторе. И вот однажды его ставка «Экспресс» неожиданно начинает выигрывать. Но есть загвоздка: Сос потерял карточку для получения выигрыша, и теперь у него есть всего три дня, чтобы ее найти. Несмотря на то, что завязка полнометражного дебюта Руслана Братова (режиссера чумовой короткометражки «Лалай-Балалай») напоминает советскую комедию «Спортлото-82», по вайбу она ближе к «Хорошему времени» братьев Сафди. Главный герой такой же неудачник, как и Роберт Паттинсон. Весь фильм он гоняется за «счастливым билетом» — разумеется, в лучшую жизнь. Однако судьба (та еще злодейка) каждый раз обламывает Соса. В фильме много фактурных лиц, ярких типажей и чудесной северокавказской натуры, подчеркивающей тщетность бытия. Скажем, фильм начинается с вида, снятого из канализационного «очка». Таким образом, авторы с ходу показывают нам, в какой безнадежной клоаке живут главные герои и как труден путь наверх, особенно если ты полагаешься на удачу, не веришь в свои силы, а веришь в то, что пирамиды на самом деле построили инопланетяне.