«Артем и Ева» со звездой порно Евой Эльфи и еще 5 русских фильмов, которые стоит увидеть

Док Евгения Милых — редкая возможность увидеть Еву Эльфи на большом экране. Все дело в том, что зумерка Ева (настоящее имя которой Юля) — звезда «фильмов для взрослых», которые скорее доступны на PornHub, чем в кинотеатре. За несколько лет она сделала головокружительную карьеру в порноиндустрии, однако история ее взлета — не главная тема в фильме. В центре повествования — отношения Евы с ее парнем и партнером по съемкам Артемом, с которым они записывали первые секс-ролики . Они привели их из Омска в Европу, затем — в Лос-Анджелес и в итоге к исполнению «американской мечты». Так, бродя по Голливуду, Артем — дитя западной поп-культуры — говорит, что его не покидает ощущение сюрреалистичности происходящего: «Даже когда просто идешь по улицам Лос-Анджелеса, кажется, что про тебя снимают кино».