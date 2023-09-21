«Артем и Ева» со звездой порно Евой Эльфи и еще 5 русских фильмов, которые стоит увидеть

1. «Артем и Ева», реж. Евгений Милых
Док Евгения Милых — редкая возможность увидеть Еву Эльфи на большом экране. Все дело в том, что зумерка Ева (настоящее имя которой Юля) — звезда «фильмов для взрослых», которые скорее доступны на PornHub, чем в кинотеатре. За несколько лет она сделала головокружительную карьеру в порноиндустрии, однако история ее взлета — не главная тема в фильме. В центре повествования — отношения Евы с ее парнем и партнером по съемкам Артемом, с которым они записывали первые секс-ролики. Они привели их из Омска в Европу, затем — в Лос-Анджелес и в итоге к исполнению «американской мечты». Так, бродя по Голливуду, Артем — дитя западной поп-культуры — говорит, что его не покидает ощущение сюрреалистичности происходящего: «Даже когда просто идешь по улицам Лос-Анджелеса, кажется, что про тебя снимают кино».
Чтобы найти таких интересных героев, нужно хорошее профессиональное чутье. Милых улыбнулась удача, так же, как и документалисту Натану Гроссману с Гретой Тунберг, ведь они начали снимать свои фильмы до того, как их герои по-настоящему прославились.
Хотя справедливости ради надо заметить, что Артем и Ева были третьей парой, с которой работал Милых (с предыдущими не сложилось). Режиссер несколько лет жил со своими героями, а во время работы превратился в «невидимку». Очевидно, что в какой‑то момент Артем и Ева просто перестали его замечать, поэтому документалисту удалось снять невероятно интимные сцены ссор и примирений. А чтобы съездить вместе с молодыми людьми к их родителям и на порноплащадку, Милых пришлось схитрить и проявить упорство.
Результат ошеломляет: перед нами одна из самых необычных и экстремальных лав-стори, которую только видел экран. Во время просмотра испытываешь целый спектр эмоций: тебе и смешно, и неловко, и грустно, и страшно любопытно одновременно. А название фильма и отчасти его сюжет неспроста имеют библейские коннотации. Имена Артема и Евы отсылают к Адаму и Еве, дача в начале фильма — к райскому саду, предложение порностудий — к искушению, а success story«История успеха» с английского. главных героев — к истории первого грехопадения. Однако в том-то и дело, что это не «история грехопадения». Милых не осуждает своих героев, а пишет буквально «новейший завет», в котором нет место ханжеству и пуританской морали. Пусть Адам и Ева сыграют еще раз, по-другому. И пусть они будут счастливы.
2. «Белый список», реж. Алиса Хазанова
Прокатившаяся по России в 2015 году волна подростковых самоубийств приводит двух следователей — бывалого Короткова (Алексей Серебряков) и амбициозного новичка Лазарева (Владимир Аверьянов) — в подмосковный город. Там напарники сталкиваются с такой городской страшилкой, как «Синий кит»Российская городская легенда о существовании в социальных сетях игры, в которую играют дети и подростки и финальной целью которой является совершение самоубийства., узнают про «белый список»Список заданий, который подростки должны выполнить, прежде чем покончить с собой., выходят на нескольких подозреваемых, а у Лазарева завязывается интрижка с местной школьной учительницей Мельниковой (Евгения Крегжде). Не обнаружив за суицидами какой‑то тайной силы, полиция закрывает дело, но не Лазарев, который в одиночку решает докопаться до правды, после того как дочь Мельниковой кончает с собой.
Если, по меткому замечанию кинокритика Михаила Трофименкова, ключом к пониманию дебютного фильма Алисы Хазановой «Осколки» была сюрреалистическая драма «В прошлом году в Мариенбаде» Алена Рене, то все референсы «Белого списка» лежат на поверхности. Тут тебе и Финчер («Семь», «Зодиак»), и Пон Чжун Хо («Воспоминания об убийстве»), недаром соавтором сценария фильма числится экс-кинокритик и режиссер Роман Волобуев, который никогда не скрывал своей любви ни к тому, ни к другому. От «Зодиака» тут слетающий с катушек детектив, от «Семи» — густая атмосфера безысходности, а от «Воспоминания об убийстве» — социальный пессимизм. Дело не в каком‑то маньяке или зловещем масонском заговоре, а в равнодушии взрослых к детям. В том, что людям проще поверить во всякую конспирологическую чушь, чем взять на себя ответственность. Иными словами, это антидетектив. Жанровая головоломка, превращающаяся в экзистенциальную трагедию — прием, придуманный еще в 1966 году Микеланджело Антониони в «Фотоувеличении».
К слову, про подростковые самоубийства и «Синего кита» уже пыталась снимать Ангелина Никонова, но там дело ограничилось только пилотом сериала «4:59». И он был гораздо менее закрученным и эстетским, чем «Белый список», потому что картина Хазановой и Волобуева — очень пижонское кино. Тут тебе и двухактная кубриковская структура, и взбесившийся таймлайн, как в «Казни» Ладо Кватании, и необычный для такого кино визуальный стиль (если «Семь» утопал во тьме, то эта лента, наоборот, залита светом). Но главное достоинство «Списка» в том, что форма в нем никогда не заслоняет собой содержание, а конспирология поднимается на смех. Если похожая «Казнь» оказалась растянутым до двух с половиной часов красивым киноклипом, то «Список» — осмысленное авторское высказывание, которое провоцирует на споры и не идет из головы.
В прокате с 23 ноября.
3. «Отцы», реж. Юрий Мокиенко
Лучший национальный неигровой дебют
Обласканная наградами на кинофестивале в Выборге, ММКФ, «Саратовских страданиях» и вот теперь на «Одной шестой», документальная комедия ученика Александра Сокурова Юрия Мокиенко, которую он снял про свою семью — отца-композитора Михаила Мокиенко и брата Никиту, мечтающего стать кинорежиссером. Эта мечта настолько велика, что Никита с отцом решают организовать первый междеревенский кинофестиваль «Золотой шуруп» и запремьерить на нем свои короткометражки.
Сказать, что это смешно, значит, не сказать ничего. Это гомерически смешно. Отец-режиссер — горе в семье. Такой вывод можно сделать из этого фильма, в котором Никита мучает своих родных съемками, потому что «боль временна, а фильм — навсегда!», в то время как его брат Юрий показывает близких с иронией, но и с любовью, конечно. Это дружеский шарж, семейная драма и искренняя «валентинка» кинематографу. Азарт семьи Мокиенко заразителен, потому что фундаментальное отличие профессионального кино от любительского в том, что в слове «любительский» корень — «любить».
4. «Краш-тест», реж. Анастасия Борисова
Лучший актерский ансамбль (Варвара Володина, Дарья Харченко и Елизавета Ищенко) и лучший дебют фестиваля (Дарья Харченко)
Три подруги — Таня (Варвара Володина), Даша (Дарья Харченко) и Арина (Елизавета Ищенко) — только закончили школу. Впереди у них целое лето, за которое они успеют влюбиться, рассориться, помириться, принять решение «уехать или остаться?», а одна из них даже забеременеет и сделает аборт. Это не «Все умрут, а я останусь», а скорее «Девочки» от Kion — изначально «Краш-тест» вообще задумывался как сериал в формате кино-сторизНа Kion шоу с 10–15 минутными эпизодами., но потом продюсер Игорь Мишин принял волевое решение перемонтировать его в полнометражный фильм, потому что там была цельная история на полтора часа.
Режиссерка Анастасия Борисова — дебютантка, и, как почти всякий дебют, «Краш-тест» — несовершенное кино. Однако в нем столько жизненной правды, что сразу прощаешь ему все недостатки. К тому же на таком материале легко было скатиться в треш. За примером далеко ходить не надо. На той же «Одной шестой» была показана (и удостоена награды за «Лучший зарубежный игровой дебют») австрийская картина «Солнце» Курдвин Аюб с последнего «Берлинале», где тоже были три девушки, попавшие в переплет, а также конфликты с родителями, алкоголь, тиктоки и сториз. Но если фильм Аюб был похож на социальный эксплуатейшен в духе ее продюсера Ульриха Зайдля, то «Краш-тест» не скатывается в «чернуху», а остается нежной драмой взросления на манер Наталии Мещаниновой («Один маленький ночной секрет») и Бориса Хлебникова («Свободное плавание»). Не случайно последний выступил художественным руководителем картины.
Еще стоит сказать, что, как и всякое кино, проходящее по ведомству female gaze«Женский взгляд» с английского. , фильм Борисовой — очень телесная лента. И в том смысле, что «мое тело — мое дело». И в том, что режиссерка (как и ее западные коллеги) аккуратно, с уважением снимает женское тело, особенно когда одна из героинь идет на хоррорный прием к гинекологу.
5. «Чувство Анны», реж. Анна Меликян
Если в «Русалке» Анны Меликян Евгений Цыганов продавал участки на Луне, то в «Чувствах Анны» той же авторки земляне уже летят на Марс. А сотрудница пермской шоколадной фабрики Анна Бородина (Анна Михалкова) после обморока становится посредницей между людьми и инопланетянами, которые говорят, что человечеству осталось от силы десять лет. Анна быстро становится знаменитостью, у нее появляется любовник (Олег Ягодин), а муж (Тимофей Трибунцев) дарит ей шубу. Но ни первое, ни второе, ни третье в итоге не делают женщину счастливой.
Это не драма и даже не мелодрама, а сатирическая комедия. С первых минут мы видим, что герои носят маски на улицах, потому что в стране нечем дышать. Эта удушающая атмосфера сказывается на психическом здоровье граждан — кто с интересом, а кто с тревогой прислушивается к Анне, которую называют «контактером». Но героиня Михалковой, несмотря на шубу, оказывается не Скарлетт Йоханссон из «Побудь в моей шкуре» Джонатана Глейзера, а Меликян не метит в новые Кубрики, хотя «Чувства Анны» такое же антимилитаристское высказывание, как «Доктор Стрейнджлав» или, скажем, «Космическая одиссея». Просто растерянная Анна, оказавшаяся перед лицом армагеддона, хочет, чтобы ее любили. Совершенно понятное чувство, которое, в отличие от остальных метафор и эзопова языка Меликян, не нуждается в дешифровке.
В прокате с 9 ноября.
6. «Папаша в бегах», реж. Алексей Южаков
Толя (Михаил Тройник) так боится стать отцом, что сбегает от своей глубоко беременной жены Алены (Ирина Горбачева) на вахту в Когалым. По пути ему встречается мелкий карманник Коля (Ярослав Могильников), с которым главному герою в силу ряда нелепых обстоятельств приходится скрываться от полиции. Несколько лет назад уже была похожая кринжовая комедия «Оторви и выбрось», но там история была про мать и дочь, а тут про мужчину и подростка, который выдает себя за его сына.
«Папашу в бегах» стоило снять хотя бы ради реюниона Тройника и Горбачева, которые вместе сыграли в «Чиках». Вообще видно желание авторов сделать настоящее кино, да еще в Тюмени! С камерой они вытворяют всякие замысловатые штуки, плюс есть запоминающаяся погоня на моторных лодках. Также с первых минут чувствуются вайбы голливудских трэвел-комедий 1980–1990-х годов: «Самолетом, поездом, машиной», «Конвоиров» и, конечно, «Успеть до полуночи» (режиссер фильма Алексей Южаков — миллениал, и это многое объясняет).
Поэтому с сожалением приходится констатировать, что фильм получился не таким веселым, как хотелось бы: стреляет только каждая третья, а то и четвертая шутка. Другая проблема картины в том, что сразу ясно, про что она будет. Что бегущий от родительства Тройник научится быть отцом, а парень найдет себе символического папу. И еще смущает колониальный скетч в юрте с участием югорских народов — в стыдной голливудской комедии начала девяностых это почти наверняка были бы коренные американцы, но сейчас такие «Танцы с волками», конечно, не прокатят. В общем, это не во всем удавшееся кино, но за попытку сделать жанровое кино ставим плюс.
В прокате с 16 ноября.