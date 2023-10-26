Режиссерка Анастасия Борисова — дебютантка, и, как почти всякий дебют, «Краш-тест» — несовершенное кино . Однако в нем столько жизненной правды, что сразу прощаешь ему все недостатки. К тому же на таком материале легко было скатиться в треш. Однако «Краш-тест» не уходит в «чернуху», а остается нежной драмой взросления на манер Наталии Мещаниновой («Один маленький ночной секрет») и Бориса Хлебникова («Свободное плавание»).

Не случайно последний выступил художественным руководителем картины. Еще стоит сказать, что, как и всякое кино, проходящее по ведомству female gaze, женского взгляда, фильм Борисовой — очень телесная лента . И в том смысле, что «мое тело — мое дело». И в том, что режиссерка (как и ее западные коллеги) аккуратно, с уважением снимает женское тело, особенно когда одна из героинь идет на хоррорный прием к гинекологу.