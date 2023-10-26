Три подруги — Таня (Варвара Володина), Даша (Дарья Харченко) и Арина (Елизавета Ищенко) — только закончили школу. Впереди целое лето, за которое они успеют влюбиться, рассориться, помириться, принять решение «уехать или остаться?», а одна даже забеременеет и сделает аборт. Это не «Все умрут, а я останусь», а скорее «Девочки» от Kion — изначально «Краш-тест» вообще задумывался как сериал в формате кино-сториз, но потом продюсер Игорь Мишин принял волевое решение перемонтировать его в полнометражный фильм, потому что там была цельная история на полтора часа.
Режиссерка Анастасия Борисова — дебютантка, и, как почти всякий дебют, «Краш-тест» — несовершенное кино. Однако в нем столько жизненной правды, что сразу прощаешь ему все недостатки. К тому же на таком материале легко было скатиться в треш. Однако «Краш-тест» не уходит в «чернуху», а остается нежной драмой взросления на манер Наталии Мещаниновой («Один маленький ночной секрет») и Бориса Хлебникова («Свободное плавание»).
Не случайно последний выступил художественным руководителем картины. Еще стоит сказать, что, как и всякое кино, проходящее по ведомству female gaze, женского взгляда, фильм Борисовой — очень телесная лента. И в том смысле, что «мое тело — мое дело». И в том, что режиссерка (как и ее западные коллеги) аккуратно, с уважением снимает женское тело, особенно когда одна из героинь идет на хоррорный прием к гинекологу.
Елизавета Ищенко
О том, как попала на проект
— Совершенно обычным образом: позвали на пробы, пришла, показала, что просили, впоследствии утвердили.
О работе с Анастасией Борисовой
— Работу с Настей и работой не назвать даже. Мы творили в моменте. Настя дарила нам возможность по-настоящему чувствовать сцены — так мы погружались в процесс целиком.
О курьезных случаях на съемочной площадке
— Сразу вспоминаю драку с Варей (Володиной, актрисой фильма. — Прим. ред.), которая происходила по сюжету. Дрались мы реально, без вмешательств дублера и наставлений об аккуратном ведении боя. Так что зафиналили потасовку разбитым носом Варвары, синяками и ссадинами.
О том, чем вдохновлялась при работе над картиной
— При подготовке к роли Настя в самом начале посоветовала мне посмотреть «Все умрут, а я останусь». После него я сразу все поняла: как она хочет видеть нас на экране и какой настрой ждет от картины. Ее творческий подход мне очень близок: она любит живое, дышащее кино. Так что я сразу загорелась. У меня моментально выстроились референсы моей героини. Что именно я могу взять из просмотренного, увиденного, а что могу позаимствовать из собственной жизни.
О том, изменилось ли отношение к женской дружбе
— Для меня дружба — очень трепетное понятие. А друзья — очень узкий круг людей, которых я люблю. Дружеские отношения всегда трансформируются, выходят на новый уровень. И благодаря «Краш-тесту» я открыла новые ценности в отношениях между людьми. В этом мне помогли девчонки.
О съемках в продолжении
— Конечно, да! Конечно, да! Конечно! Да-а! С превеликим удовольствием еще поработаю с Настей и в такой приятной компании!
Дарья Харченко
О том, как попала на проект
— У нашего проекта был замечательный кастинг-директор Анжела Тимерханова. Она-то меня и нашла, причем во всех смыслах. Помню, когда меня пригласили на пробы, я заблудилась и пришла в абсолютно другой конец здания. Там была малюсенькая кофейня, где я встретила Анжелу. «О, Даша! Тебя-то мы и ждем!» — сказала она, и мы бодро пошли знакомиться с режиссером. Эта фраза и ее боевой настрой вселили в меня уверенность.
Дальше было много проб с Настей, нашим режиссером. Мы искали и нашли образ героини. В какой‑то момент я получила сообщение от Насти: «Даш, привет. Как ты смотришь на то, чтобы твою героиню тоже звали Даша?» В тот момент я поняла, что у нас точно все получится, потому что для меня крайне важно соавторство режиссера и актера в проекте. Когда к тебе прислушиваются и с твоим мнением считаются, это дорогого стоит и говорит, на мой взгляд, о высоком профессионализме. Я с радостью приняла новое имя моего персонажа, потому что люблю то, как меня назвали родители.
О работе с Анастасией Борисовой
— Работалось, думалось, елось, пилось, игралось и снималось — великолепно. С Настей нам и киноиндустрии очень повезло, потому что она прекрасно пишет и здорово снимает. Это правда был интересный опыт — работать с режиссером, который сам написал сценарий. Ведь это значит, что, выбирая нас, актеров, те или иные локации, то или иное решение сцен, она чувствовала ответственность вдвойне: сначала как сценарист, потом уже как режиссер.
Думаю, это и сложнее, и легче одновременно. Это безумно интересный и трудный творческий процесс. Он вызывает уважение. Я очень горжусь тем, что Настя доверилась мне. У меня это был актерский, а для Насти режиссерский дебют, и это придавало пикантности ситуации. Настя — профессионал с большой буквы, потому что не застраивала нам сцены, не говорила, как делать. Вместо этого она всегда объясняла причинно-следственную связь, очень четко задавала направление и давала много свободы действия, потому что была уверена в нас. А для меня знать, что режиссер тебе доверяет, — очень ценно. Это придает такой уверенности, что ты всегда выкладываешься на максимум. Я очень надеюсь, что мы будем и дальше вместе снимать хорошее кино, потому что найти своих людей в творческом мире — огромная удача. Я безумно дорожу нашим союзом.
О курьезных случаях на съемочной площадке
— Так как это мой первый полнометражный фильм, то для меня каждый день был курьезной ситуацией. Все было в новинку, но я была окружена профессионалами, которые подсказывали и помогали. Случались счастливые ситуации, когда нам заказывали пиццу или мы всей командой ели арбузы, а потом говорили по душам. Это создает атмосферу, в которой хочется работать и создавать что‑то общее. Я очень рада, что мой первый проект прошел именно так.
О том, чем вдохновлялась при работе над картиной
— Ну сразу хочется сказать, что жизнью! Но что меня действительно поразило — момент, когда Настя, прислала плейлисты наших героинь! Я тогда сильно удивилась, однако начала слушать исключительно то, что слушала моя героиня, и, знаете, это принесло результат. Все-таки то, что мы смотрим, слушаем и читаем, наш круг общения и наши взгляды — это то, что нас определяет.
Во ВГИКе меня учили думать за персонажа, расширять его жизнь. Предположим, если действия по сценарию происходят в школе, то мне нужно было размышлять, как мой персонаж взаимодействует с окружающим миром за ее пределами, чем он живет, как и с кем общается. При этом я никогда раньше не думала про музыку, которую любит моя героиня или что предпочитает в спорте, еде, искусстве, а это неотъемлемая часть портрета личности. Разумеется, были и фильмы и сериалы, которые мы искали с режиссером и брали за референсы. Но это наш взгляд на жизнь, через призму нашего восприятия, а значит, уникальное прочтение.
О том, изменилось ли отношение к женской дружбе
— Несомненно, после каждой роли я не остаюсь прежней. Для меня судьба моей героини — не просто кусочек жизни в фильме, сняли и забыли. Это полноценная личность, которая после съемок продолжает жить свою жизнь внутри меня и этим тоже меня меняет. Часто я думаю, что сделала бы на моем месте та Даша из кино или другие персонажи, которых я создала. Мне вообще иногда кажется, что я просыпаюсь с утра и понимаю, что «я-вчера», то есть человек, который вчера принимал решения, общался с друзьями и семьей, жил свою жизнь, уже мне абсолютно не знаком, его уже нет. Сегодня есть какой‑то другой человек, «я — совершенно иная», с новыми мыслями и ощущениями, с новым отношением ко всему. И я заново узнаю свои реакции на внешний мир, мысли и желания, а они бывают очень непредсказуемыми.
Это может показаться странным, а, с другой стороны, есть куча всего другого, что реально странно. Возможно, мне просто очень быстро приходят какие‑то новые осмысления, понимания, быстро меняется мировоззрение, круг общения. И опыт книг, фильмов и снов дает огромное ускорение. Я очень чувствительный человек, сильно подключаюсь ко всему, и это не может не накладывать свой отпечаток. Что уж говорить о жизни наших героинь — девочек, которых мы кропотливо создавали и собирали и которые нам сами потом диктовали то, как должно быть, и то, как будет. Поэтому после фильма отношение изменилось к очень многим темам, которые мы подняли в «Краш-тесте», и тема женской дружбы, разумеется, не исключение.
О съемках в продолжении
— Конечно, да! Как я уже сказала, когда я создаю персонажа, с завершением проекта его жизнь не заканчивается. И если будет продолжение, то мы и наши героини тоже будут другими. Наш фильм очень достойно приняли на фестивале «Одна шестая», где состоялась его премьера. «Краш-тест» получил две награды — «Лучший актерский ансамбль» и «Лучший дебют. Открытие фестиваля», который вручили лично мне. Для меня это многое значит, я очень благодарна за это. Поэтому продолжения, уверена, ждем мы все, а вот как будет, думаю, во многом зависит и от наших зрителей. Надеюсь, наша история станет им такой же родной, как и нам. Я считаю, что кино в первую очередь рассказывает про судьбы людей и «Краш-тест» в этом смысле не исключение.
Варвара Володина
О том, как попала на проект
— Пришло приглашение на пробы на роль Арины. Но в процессе проб Настя предложила мне одну из сцен Тани — и в итоге ей я и осталась.
О работе с Анастасией Борисовой
— Работа с Настей — один из самых приятных съемочных опытов. Свобода для меня — главная ценность, и Настя не боялась нам ее предоставить. Например, на репетициях с Дашей и Лизой мы могли начать прикалываться и шутить — а наши придумки настолько нравились Насте, что она иногда добавляла их в сценарий. Это было круто! А еще у нас на площадке была абсолютная демократия, я чувствовала, что мое мнение важно. Это дает мне вдохновение и желание творить.
О курьезных случаях на съемочной площадке
— Были, конечно. Самое запоминающееся: во время съемок сцены драки мне случайно разбили нос! Лиза Ищенко, которая уже посмотрела фильм, сказала, что именно этот дубль вошел в финальный монтаж, что меня обрадовало: значит, пострадала не зря (смеется)!
О том, чем вдохновлялась при работе над картиной
— Я не столько ориентировалась на фильмы и сериалы, сколько на реальных людей: вдохновлялась я главным образом своими друзьями из Барнаула.
О том, изменилось ли отношение к женской дружбе
— Думаю, что нет. Для меня нет никакой разницы между женской и мужской дружбой. Это просто дурацкий стереотип, что девочки не умеют дружить. Еще как умеем! Просто в жизни происходит всякое, и все люди разные, shit happens«Дерьмо случается» с английского..
О съемках в продолжении
— Абсолютно не против сыграть в продолжении! Буду очень рада повторить этот опыт, если предоставится такая возможность.
Команда съемки:
Маша Кортни, фотограф
Света Спирит, стилист
Евгения Карасева, мейк
Илья Кнапский, продюсер съемки
Лиза Сидорова, сет-дизайн