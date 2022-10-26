Это «Супермен»? Это «Шазам!»? Нет, это Скала в кинокомиксе «Черный Адам»!

За первые полчаса просмотра «Черного Адама» у вас точно возникнет вопрос: а какой сейчас год на дворе? Отдающая желтизной цветокоррекция, несколько раздражающее слоу-мо и закадровый детский голос — эти приемы, будто бы позаимствованные из «300 спартанцев» (2006) Зака Снайдера, встречают нас в не самом обязательном прологе про небольшое государство Кандак, а затем перекидываются и на основное повествование.

Археологиня по имени Адрианна (Сара Шахи) ищет сатанинскую корону короля Кандака. За 2500 лет до новой эры этого тирана с помощью сил Шазама (смотри одноименный блокбастер 2019 года) победил легендарный воин Тет-Адам. Корона же казалась утерянной, однако Адрианна считает, что нашла гробницу, в которой должен находиться артефакт. Поэтому она вместе со своими подельниками едет туда. Ну а дальше начинаются разборки между «хорошими» искателями сокровищ и «плохими» в духе «Мумии» (еще одного фильма из прошлого) и пробуждение Тет-Адама — Дуэйна Скалы Джонсона в черной версии костюма Шазама.

Переписанный несколько раз сценарий практически не работает . Авторы фильма слишком много внимания уделяют истории Кандака и его жителей, что, конечно, похвально, ведь со страной связаны важные сегодня темы оккупации и деколонизации, но сильно вредит основному сюжету. Сегодня это государство подчиняется формированиям боевиков — в области буквально развернут военный режим. Супергероям DC совершенно не до Кандака, пока там не просыпается Адам. Тогда хорошо знакомая нам по «Отряду самоубийц» Аманда Уоллер (Виола Дэвис) вызывает Общество справедливости Америки. Сколь много времени в фильме отведено Кандаку, столь мало его у этой супергеройской общины. Кто они такие? Почему именно эти вигиланты собираются в своего рода «Могучих рейнджеров»? Куда делись другие рычаги влияния Уоллер? Ни на один из этих вопросов «Черный Адам» не даст ответа. Зато картина бросает героев сражаться со всеми подряд: от Адама до дьяволоподобного монстра.

© Warner Bros. Pictures

ОриджинИстория становления супергероя. Адама раскрывается ближе к финалу, когда мы узнаем его семейную драму в деталях. Она же перекликается с трагедией Адрианны: ее муж погиб от рук боевиков, она одна растит сына — фаната всех на свете супергероев. Таким образом персонажи становятся близки друг другу. И если бы на экране был все тот же тинейджерский «Шазам!» со своей хулиганской беззаботностью, семейные проблемы, безусловно, трогали бы. Однако в случае становления антигероя, который уничтожает людей в рапиде под The Rolling Stones, такая сентиментальность оказывается не к месту . Показательно, что настоящие эмоции вызывает лишь второстепенный персонаж старичка Пирса Броснана, супергерой-Ванга Доктор Фейт — с ним же связана самая талантливо придуманная боевая сцена. Если вы, конечно, ее дождетесь, не бросив смотреть фильм раньше.

© Warner Bros. Pictures

Актерский перформанс слегка уставшего Броснана — явная удача «Черного Адама», как и приглашение на главную роль Дуэйна Джонсона. В те моменты, когда история становится слишком невыносимой, на экране появляется Скала, на сердце становится теплее, и сюжетные проблемы перестают казаться настолько масштабными. Личность Джонсона больше любого фильма на свете . Неслучайно именно он пролоббировал появление в «Адаме» Генри Супермена Кэвилла (смотрите сцену после титров), а после ухода бывшего президента студии DC Films Уолтера Хамады и вовсе помог с запуском сиквела «Человека из стали», который поставит режиссер последних частей «Миссия невыполнима» Кристофер МакКуорри.

© Warner Bros. Pictures

В году этак 2007-м в постановке Майкла Бэя из «Черного Адама» получился бы классный, но глупый блокбастер с титрами под «What I’ve Done» Linkin Park. Однако и сейчас кино выглядит удовлетворительно. Нужно лишь снизить планку запроса . Безусловно, это не «Черная Пантера», сиквел которой совсем скоро завершит четвертую фазу киновселенной Marvel. И не «Бэтгерл», которая, в отличие от «Черного Адама», явно не заработала бы жалкие 39% одобрения у критиков на Rotten Tomatoes. Зато «Адам» хайпует среди зрителей: на тех же «Томатах» у блокбастера внушительные 90% одобрения со стороны посетителей мультиплексов. А это еще раз доказывает то, что Скале по силам вытянуть даже самое неудачное кино.