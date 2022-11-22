Восставший из производственного ада. Чего ждать от сиквела «Константина» с Киану Ривзом

R (Restricted) означает, что несовершеннолетнему можно присутствовать на киносеансе только в присутствии взрослого. Такой рейтинг мгновенно отсекает фильм от подростковой аудитории (в том числе за счет которой процветают современные кинокомиксы). Но «Константин» не был задуман как фильм с рейтингом R. Как недавно вспоминал Фрэнсис Лоренс, они учли все пожелания студии и минимизировали в фильме насилие, наготу и сквернословие, изящно обходя все преграды рейтинговой комиссии в надежде получить статус подросткового фильма. Но случился казус.