Восставший из производственного ада. Чего ждать от сиквела «Константина» с Киану Ривзом

Интенсивное кино
Самое распространенное заблуждение о «Константине» звучит так: «Фильм провалился в прокате». Действительно, в первый уикенд он собрал только $30 млн при бюджете в $100 млн, но потом добрал до $230 млн. Для фильма по комиксам это действительно скромный показатель, но по меркам картины с рейтингом R — вполне достойные сборы. Именно в рейтинге и кроется подвох.
R (Restricted) означает, что несовершеннолетнему можно присутствовать на киносеансе только в присутствии взрослого. Такой рейтинг мгновенно отсекает фильм от подростковой аудитории (в том числе за счет которой процветают современные кинокомиксы). Но «Константин» не был задуман как фильм с рейтингом R. Как недавно вспоминал Фрэнсис Лоренс, они учли все пожелания студии и минимизировали в фильме насилие, наготу и сквернословие, изящно обходя все преграды рейтинговой комиссии в надежде получить статус подросткового фильма. Но случился казус.
В «Константине» действительно почти нет крови (демоны рассыпаются в прах) и вообще нет наготы, но цензоры придрались к такому размытому показателю как Intensity.
Проще говоря, черт его знает, что там наснимали Фрэнсис Лоренс с Киану Ривзом, но, по мнению инспекторов рейтинговой комиссии, на всякий случай лучше было отстранить от этой дьявольщины подростков.
Приблизительно по такой же схеме отвергались все попытки запустить продолжение в производство. Религия, самоубийство и прочие непростые темы, затронутые в фильме, всякий раз отпугивали студийных боссов от потенциально прибыльного сиквела.
Голодные игры с продюсерами
Вторая причина задержек — бюрократические сложности.
Фрэнсис Лоренс зарекомендовал себя как режиссера, который может снимать прибыльное кино («Голодные игры» стали коммерческим хитом), Киану Ривз — большая голливудская звезда. Их совместного желания заняться продолжением вполне могло хватить, для того чтобы убедить студию вложиться в нового «Константина», но тут возникла другая проблема: не вполне понятно, кого именно надо убеждать.
Константин — герой комиксов Vertigo. Vertigo — часть DC. Экранизациями DC занимается Warner Bros. На каждом из этапов производственной цепи нужно договариваться с несколькими менеджерами. В 2019-м и без того непростая ситуация осложнилась сделкой с Джей Джеем Абрамсом, который по $250-миллионному контракту обязывался выпускать для DC фильмы и сериалы — среди которых, по слухам, был и новый «Константин» — но так до сих пор ничего и не снял.
Как вспоминает Лоренс в интервью Collider, героя хотели включить то в новый одноименный сериал, то в «Темную Лигу справедливости», то еще куда‑то… В итоге все метапроекты провалились, на своем пути к гибели затормозив обыкновенный, коммерчески не выверенный, но все же давно ожидаемый прямой сиквел «Константина» 2005 года.
Теперь ситуация изменилась.
«Это называется „боль“. Привыкай»
Согласно популярной легенде, боссы DC вспомнили о «Константине» благодаря шоу Стивена Колберта, на котором Киану Ривз объявил о своем желании вернуться к роли неприкаянного экзорциста, а зрители в студии поддержали его овацией.
Кажется, в этом есть лишь доля правды. Действительно, хороший отклик аудитории и лайки под видео могут смотивировать инвесторов выделить деньги, но разжалобить их так непросто. Дело, скорее всего, в другом.
Во-первых, сам Киану Ривз теперь более охотно возвращается к культовым ролям из своего прошлого («Матрица: Воскрешение», «Билл и Тед снова в деле») и, возможно, не попросит заоблачный гонорар.
Во-вторых, в DC большие перестановки. Мы уже писали о внезапно воскресшем сиквеле «Человека из стали»: возможно, Джеймс Ганн, возглавивший кинопроизводство DC, помог не только Генри Кэвиллу вернуться к любимой роли, но и договорился с Джей Джеем Абрамсом о новом «Константине» — оторванном от прочих проектов и именно с Ривзом в главной роли.
Developmenthellblazer
О сюжете сиквела пока можно лишь строить догадки.
Материала более чем достаточно. За 25 лет, что просуществовал оригинальный комикс «Hellblazer», накопилось множество арок, на базе которых можно написать сценарий. В первом «Константине» часть сцен ушла под нож на монтажном столе: только в режиссерской версии, например, вы узнаете, что у Джона был роман с демоницей Элли, а его помощник Чес после смерти стал ангелом. Лор комикса богатый — авторам будет где развернуться.
Это значит, что фильм будет по-настоящему мрачным и жестоким.
И вот с одной из сюжетных наработок нам все-таки удастся познакомить вас прямо сейчас. На праздновании пятнадцатилетия первого фильма автор сценария Акива Голдсман поделился идеей для возможного продолжения.
Джон просыпается в тюремной камере. Рядом с ним какой‑то человек, которого он никак не может узнать. Чуть позже выясняется, что это Иисус Христос, во время второго пришествия оказавшийся в Нью-Йорке. Вместе с Константином ему предстоит остановить грядущий конец света.
«Jesus!» — именно такой реакции ждут от вас создатели фильма.