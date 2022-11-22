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Киноиндустрия
Восставший из производственного ада. Чего ждать от сиквела «Константина» с Киану Ривзом
Линар Феткулов
Сегодня в 18:20
«Две минуты в аду — это целая жизнь», — знаменитая фраза из фильма «Константин». Его прямое продолжение тоже находится в аду — производственном — уже без малого двадцать лет, но вот, кажется, появилась надежда на воскрешение. Разбираемся, отчего продолжение любимого фильма так долго не могут снять и почему только теперь о нем вдруг вспомнили.

Интенсивное кино

Самое распространенное заблуждение о «Константине» звучит так: «Фильм провалился в прокате». Действительно, в первый уикенд он собрал только $30 млн при бюджете в $100 млн, но потом добрал до $230 млн. Для фильма по комиксам это действительно скромный показатель, но по меркам картины с рейтингом R — вполне достойные сборы. Именно в рейтинге и кроется подвох.

R (Restricted) означает, что несовершеннолетнему можно присутствовать на киносеансе только в присутствии взрослого. Такой рейтинг мгновенно отсекает фильм от подростковой аудитории (в том числе за счет которой процветают современные кинокомиксы). Но «Константин» не был задуман как фильм с рейтингом R. Как недавно вспоминал Фрэнсис Лоренс, они учли все пожелания студии и минимизировали в фильме насилие, наготу и сквернословие, изящно обходя все преграды рейтинговой комиссии в надежде получить статус подросткового фильма. Но случился казус.

В «Константине» действительно почти нет крови (демоны рассыпаются в прах) и вообще нет наготы, но цензоры придрались к такому размытому показателю как Intensity.

Это значит, что в фильме нет совсем уж откровенных или жестоких сцен, но те, что есть, идут одна за другой настолько интенсивно, что могут напугать не достигшего восемнадцатилетия зрителя.

Проще говоря, черт его знает, что там наснимали Фрэнсис Лоренс с Киану Ривзом, но, по мнению инспекторов рейтинговой комиссии, на всякий случай лучше было отстранить от этой дьявольщины подростков.

Приблизительно по такой же схеме отвергались все попытки запустить продолжение в производство. Религия, самоубийство и прочие непростые темы, затронутые в фильме, всякий раз отпугивали студийных боссов от потенциально прибыльного сиквела.

Голодные игры с продюсерами

Вторая причина задержек — бюрократические сложности.

Фрэнсис Лоренс зарекомендовал себя как режиссера, который может снимать прибыльное кино («Голодные игры» стали коммерческим хитом), Киану Ривз — большая голливудская звезда. Их совместного желания заняться продолжением вполне могло хватить, для того чтобы убедить студию вложиться в нового «Константина», но тут возникла другая проблема: не вполне понятно, кого именно надо убеждать.

Константин — герой комиксов Vertigo. Vertigo — часть DC. Экранизациями DC занимается Warner Bros. На каждом из этапов производственной цепи нужно договариваться с несколькими менеджерами. В 2019-м и без того непростая ситуация осложнилась сделкой с Джей Джеем Абрамсом, который по $250-миллионному контракту обязывался выпускать для DC фильмы и сериалы — среди которых, по слухам, был и новый «Константин» — но так до сих пор ничего и не снял.

Джон Константин из яркого и противоречивого персонажа превратился в подспорье для бизнес-проектов.

Как вспоминает Лоренс в интервью Collider, героя хотели включить то в новый одноименный сериал, то в «Темную Лигу справедливости», то еще куда‑то… В итоге все метапроекты провалились, на своем пути к гибели затормозив обыкновенный, коммерчески не выверенный, но все же давно ожидаемый прямой сиквел «Константина» 2005 года.

Теперь ситуация изменилась.

«Это называется „боль“. Привыкай»

Согласно популярной легенде, боссы DC вспомнили о «Константине» благодаря шоу Стивена Колберта, на котором Киану Ривз объявил о своем желании вернуться к роли неприкаянного экзорциста, а зрители в студии поддержали его овацией.

Кажется, в этом есть лишь доля правды. Действительно, хороший отклик аудитории и лайки под видео могут смотивировать инвесторов выделить деньги, но разжалобить их так непросто. Дело, скорее всего, в другом.

Во-первых, сам Киану Ривз теперь более охотно возвращается к культовым ролям из своего прошлого («Матрица: Воскрешение», «Билл и Тед снова в деле») и, возможно, не попросит заоблачный гонорар.

Во-вторых, в DC большие перестановки. Мы уже писали о внезапно воскресшем сиквеле «Человека из стали»: возможно, Джеймс Ганн, возглавивший кинопроизводство DC, помог не только Генри Кэвиллу вернуться к любимой роли, но и договорился с Джей Джеем Абрамсом о новом «Константине» — оторванном от прочих проектов и именно с Ривзом в главной роли.

Developmenthellblazer

О сюжете сиквела пока можно лишь строить догадки.

Материала более чем достаточно. За 25 лет, что просуществовал оригинальный комикс «Hellblazer», накопилось множество арок, на базе которых можно написать сценарий. В первом «Константине» часть сцен ушла под нож на монтажном столе: только в режиссерской версии, например, вы узнаете, что у Джона был роман с демоницей Элли, а его помощник Чес после смерти стал ангелом. Лор комикса богатый — авторам будет где развернуться.

Вернувшийся в режиссерское кресло Фрэнсис Лоренс собирается снять фильм с рейтингом R — на этот раз целенаправленно, а не случайно.

Это значит, что фильм будет по-настоящему мрачным и жестоким.

И вот с одной из сюжетных наработок нам все-таки удастся познакомить вас прямо сейчас. На праздновании пятнадцатилетия первого фильма автор сценария Акива Голдсман поделился идеей для возможного продолжения.

Джон просыпается в тюремной камере. Рядом с ним какой‑то человек, которого он никак не может узнать. Чуть позже выясняется, что это Иисус Христос, во время второго пришествия оказавшийся в Нью-Йорке. Вместе с Константином ему предстоит остановить грядущий конец света.

«Jesus!» — именно такой реакции ждут от вас создатели фильма.

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