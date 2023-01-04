На кого стоит пойти в кино в январе: Чебурашка, Гай Ричи, Николас Кейдж и кот-аферист

Гай Ричи проживает свою третью профессиональную жизнь: после десяти лет в качестве островного Тарантино (период от фильма «Карты, деньги, два ствола» до «Рок-н-рольщика») и еще десяти лет в качестве постановщика второсортных компьютерных блокбастеров (от «Шерлока Холмса» до «Аладдина») он переизобрел себя в качестве крепкого жанрового ремесленника, берущегося за среднебюджетные боевики . В случае с «Операцией „Фортуна“» это значит, например, что главную кинозвезду в мире играет Джош Хартнетт (смешно), а Джеймса Бонда — Джейсон Стэтем (даже нам такое не снилось). Секретное оружие Ричи — все еще ирония: только у него такой кастинг играет не на ощущение бэшности, а выглядит преднамеренным приколом. Ну и, разумеется, наша кумирша Обри Плаза сама по себе стоит цены билета.