На кого стоит пойти в кино в январе: Чебурашка, Гай Ричи, Николас Кейдж и кот-аферист

«Чебурашка»
С 1 января
Ушастый зверек с неотсвечивающей компьютерной шерстью влетает вместе с апельсиновым дождем в жизнь одинокого дедушки (скорее не «дедушки», а «деда», ведь его играет Сергей Гармаш). Дружескую идиллию нарушает очень пестро одетая директриса местной шоколадной фабрики, желающая похитить зверька неведомой породы.
Игровая версия «Чебурашки» не без накладок, но добралась до зрителя: между тизером, трейлером и прокатной версией CGI-модельку заглавного героя переделывали по аналогии с «Соником в кино», правда, с изменениями скорее в худшую сторону. С тем Чебурашкой, которого японцы посчитали «кавайным», этот герой имеет мало общего: слишком он наглый и глупый на вид. А вот любителям «Маши и медведя» всех возрастов в дни школьных каникул должен зайти идеально. Сообщается, что картина, лишенная конкурента в лице «Аватара», собрала уже какую‑то немыслимую кассу в первые дни 2023 года — впрочем, от бывшего диснеевского хитмейкера Дмитрия Дьяченко (трилогия «Последний богатырь») никто другого и не ждал.
«Клипмейкеры»
С 5 января
Лихие (в хорошем смысле) 1990-е. Молодые выпускники советских киношкол (Александр Горчилин и Александр Кузнецов играют кинодвойников Григория Константинопольского и Федора Бондарчука) проживают куда более восхитительные годы, чем им были обещаны. Снимают массовку не из солдат (как режиссеры старшего поколения), а из голых девушек для клипа советского рэпера Богдана Титомира (точнее его, опять же, двойника). Единственная проблема — терки с бандитами (во главе с Владимиром Епифанцевым), но с дистанции лет даже они выглядят предельно романтично.
Пока большие студии сбегают в сказочное пространство своих классических персонажей (речь о «Чебурашке»), Григорий «Русский бес» Константинопольский превращает в чистый эскапизм свою собственную биографию — если быть точным, годы с 1992 по 1999-й, когда он сам снял 300 клипов, а потом дебютировал в полном метре с фильмов «8 ½ долларов». «Клипмейкеры» выглядят такими веселыми, дикими и расхлябанными, что от них вполне может стать невыносимо печально.
«Друг в океане»
С 5 января
Австралийская девочка, увлекающаяся дайвингом, заводит дружбу с рыбой-групером, которую пытается спасти от коварных браконьеров. А спустя годы становится экоактивисткой с лицом Миа Васиковска.
Вот она — официальная прокатная альтернатива второго «Аватара» (который «Путь воды»). Вместо рифов с планеты Пандора — кораллы Австралии; вместо компьютерных тулкунов — абсолютно реальные груперы. Спрашивается: зачем платить больше, если на нашей с вами планете уже есть такие подводные красоты?
«Операция „Фортуна“: Искусство побеждать»
С 12 января
Британский супершпион по фамилии Фортуна (Джейсон Стэтем) объединяет усилия с талантливой ЦРУ-шницей (Обри Плаза) и голливудской кинозвездой (Джош Хартнетт), чтобы обвести вокруг пальца зловещего оружейного барона (Хью Грант). Все оборачивается винегретом из погонь, перестрелок и рукопашных приемов.
Гай Ричи проживает свою третью профессиональную жизнь: после десяти лет в качестве островного Тарантино (период от фильма «Карты, деньги, два ствола» до «Рок-н-рольщика») и еще десяти лет в качестве постановщика второсортных компьютерных блокбастеров (от «Шерлока Холмса» до «Аладдина») он переизобрел себя в качестве крепкого жанрового ремесленника, берущегося за среднебюджетные боевики. В случае с «Операцией „Фортуна“» это значит, например, что главную кинозвезду в мире играет Джош Хартнетт (смешно), а Джеймса Бонда — Джейсон Стэтем (даже нам такое не снилось). Секретное оружие Ричи — все еще ирония: только у него такой кастинг играет не на ощущение бэшности, а выглядит преднамеренным приколом. Ну и, разумеется, наша кумирша Обри Плаза сама по себе стоит цены билета.
«Кровь»
С 12 января
Мать-одиночка переезжает с детьми в деревню. Все идет не по плану, когда сынишку кусает бешеный пес, и он сам становится немного бешеным.
Брэд Андерсон запомнился парой крайне причудливых хорроров из нулевых («Девятой сессией» в стиле «Сайлент-хилла» и «Машинистом» с Кристианом Бейлом), но с тех пор снимал лишь тонны сериальных эпизодов (в диапазоне от «Прослушки» до «Миротворца») и дешевых триллеров категории «Б» («Тревожный вызов», «Обитель проклятых» и т. д.). В случае с банальным названием и завязкой «Крови» зацепиться взглядом вообще не за что, но мы продолжаем следить за постановщиком и втайне надеяться на камбэк.
«Лили и море»
С 12 января
Нежная француженка русского происхождения (Динара Друкарова) устраивается работать на рыболовное судно, промышляющее в Северном море. Она единственная женщина на корабле, и потому свою профессиональную состоятельность ей нужно доказывать с удвоенной силой.
Динара Друкарова снималась ребенком в «Замри-умри-воскресни», молодой девушкой — у Балабанова, взрослой женщиной — у Ханеке и Деплешена. И вот сама дебютирует в режиссуре с мелодрамой «Лили и море». Это тот случай, когда жанровая простота (никто не скрывает, что сюжетная завязка — чистая романтическая греза) совмещается с утонченным представлением о ремесле реалиста (гармоничная цветовая гамма, документальная фактура выглядят великолепно). Пересечение эскапизма и реализма всегда приводит к самым кинематографичным результатам.
«Отзвуки прошлого»
С 19 января
Ковбой-наемник со злодейскими бакенбардами (Николас Кейдж) отстреливается от молодого бандита, который убил его жену с целью отомстить за отца. Нет сомнений, что в конце концов герой Кейджа убьет этого молодого бандита, мстя за свою жену.
«Отзвуки прошлого» — низкобюджетный вестерн настолько грубого пошиба, что сам Николас Кейдж ушел со съемок из‑за непрофессионализма оружейницы. Чуйка опытного артиста не подвела: спустя несколько недель эта сотрудница работала уже на другом вестерне «Ржавчина», где произошла преступная халатность, приведший к смерти операторки Галины Хатчинс. Ничто так не свидетельствует о жизнеспособности старого жанра, как выход в прокат таких вот бесхитростных работ, не претендующих ни на какой ревизионизм. Хотелось бы только, чтобы мотив бессмысленного и беспощадного круговорота насилия оставался только на экране, а не просачивался в хроники кинопроизводства.
«Молодость»
С 19 января
Неудачник Вася возвращается в родное якутское село, где среди темных промерзлых халуп пытается прожить вторую молодость под якутский рок.
Якутский народный киноремесленник Дмитрий Давыдов выпускает по несколько незатейливых, но обаятельных и трогательных картин в год. Среди них — хорроры, социальные драмы, сборники деревенских анекдотов, и вот теперь флегматичная комедия о бездельниках. Неизменным во всех жанрах остается фон действия — потусторонняя, почти что загробная Якутия, которая даже комедию превращает в какой‑то кошмар.
«Верблюжья дуга»
С 19 января
Провинциальный сапожник грезит наяву о том, чтобы поехать на Красное море. По какой‑то сновидческой логике быстрым способом разбогатеть для него призван стать новый свинарник.
Режиссер Виталий Суслин, снимающий по фильму в год в родном Нововоронеже, в отличие от вышеупомянутого коллеги по крайне независимому кинематографу Давыдова, блаженным только притворяется. Кастинг антихаризматичных героев в его фильмах — вполне уровня Брюно Дюмона провинциально-комедийного периода, а композиции и цвета вплотную приближаются к Аки Каурисмяки и другим мастерам упоротых европейских арт-комедий. В общем, искушенным зрителям предлагается изысканное удовольствие.
«Моя пиратская свадьба»
С 26 января
На роскошную свадьбу богачей (Дженнифер Лопес и Джош Дюамель) вместе с гостями (Дженнифер Кулидж в роли свекрови, Ленни Кравиц в роли бывшего, о котором жена сказала не беспокоиться) прибывают пираты. Отбиваться гранатами, автоматами и сувенирным ножом придется не снимая смокинга и платья.
Новый комедийный боевик «Моя пиратская свадьба» от режиссера «Идеального голоса» Джейсона Мура обладает идеальной завязкой и ансамблем, чтобы стать моментальной классикой ленивого просмотра во время похмелья, перелета или апатии. Идти прямо в кино на такое — выбор сомнительный (вышеуказанные ситуации с выходом на улицу едва ли совместимы), однако стоит отметить, что кадр с мамой Стифлера, стреляющей из пулемета, уже цену билета оправдывает.
«Медея»
С 26 января
«Реинкарнация» по-русски (продюсеры этого не скрывают): мать-одиночка, воспитывающая близнецов, узнает, что ее покойная бабка была ведьмой, а на всей семье лежит проклятье. Черные воды, белые линзы и нагие призраки прилагаются.
Парадокс: стриминговый детектив «Коса» режиссера Игоря Волошина выглядел по-азиатски стильно, как его ранние фестивальные драмы «Нирвана» и «Я», а нынешний киноужастик «Медея», наоборот, локациями и интонациями напоминает сериалы — правда, не ситкомы «Ольга» и «Физрук», которые снимал этот режиссер, а скорее что‑то с ночного эфира НТВ нулевых (кто помнит «Час Волкова»?). Что ж, это тоже по-своему вселяет ужас.
«Изумительный Морис»
С 26 января
Пухлый кот зарабатывает на жизнь аферами с участием дружественных ученых грызунов и подставного дудочника. Однажды их пути пересекаются с девушкой-сыщиком, и члены банды мошенников от нечего делать решают той помочь.
Вместо разговаривающего голосом Антонио Бандераса кота-фехтовальщика из вселенной «Шрека» российским зрителем предлагается полюбоваться на кота-афериста с голосом Сергея Бурунова из вселенной «Плоский мир» Терри Пратчетта. Не просто достойная, а потенциально даже более великолепная альтернатива — по иронии написанная как раз сценаристом «Шрека» и «Пиратов Карибского моря» Терри Россио.