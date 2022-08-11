Как «Базз Лайтер» и «Удача» хоронят и возрождают студию Pixar

Одновременно в сети вышли новый мультфильм студии Pixar «Базз Лайтер» и «Удача» — первая работа студии Skydance Animation, которую возглавил опальный аниматор Джон Лассетер после ухода с высокого поста в Pixar. Рассказываем, почему первая картина — разочарование, а вторая — удачная попытка великого пионера компьютерной анимации вернуть былую славу.

«Базз Лайтер» «Lightyear»

Из‑за упрямого безрассудства одного астронавта с мужественной ямочкой на подбородке исполинское судно покорителей космоса терпит крушение на необитаемой планете. В последующие десятилетия оставшиеся без возможности вернуться домой люди успешно колонизируют дикую планету, строят полноценный город. Все это время упрямый астронавт Базз Лайтер совершает испытательные полеты на околосветовой скорости, тестируя прототипы двигателей. Проблема в том, что каждый полет занимает от 4 до 20 лет: по эйнштейновской теории относительности Лайтер не стареет, зато новые поколения жителей колонии давно не хотят никуда возвращаться, даже если чудо-двигатель будет закончен.

Упрямство главного героя вообще не знает никакого предела: чтобы избежать ареста за угон звездолета, он несколько десятилетий работает над машиной времени, собирает флотилию роботов и отправляется в прошлое ради штурма города-колонии и встречи с молодым собой. Однако стечение обстоятельств таково, что этот молодой Базз Лайтер знакомится с новыми верными товарищами, после чего отбрасывает гордыню и решает помешать планам своего двойника.

Начальный титр сообщает, что «Базз Лайтер» — тот самый фильм, вдохновивший мальчика из «Истории игрушек» на покупку одноименной пластмассовой фигурки. По сравнению с игрушкой у Лайтера из «фильма внутри фильма» вырос подбородок и насупился взгляд, а безобидное бахвальство сменилось злостным идиотизмом в довольно-таки реалистичных обстоятельствах. В принципе, поверить в концепцию начального титра легко: почти весь фильм состоит из безостановочных погонь и перестрелок — самое то для зрителя-шестилетки . Правда, мы готовы поспорить, что в видеоигру по «Баззу Лайтеру», показанную во второй «Истории игрушек», мальчик Энди играл все-таки чаще: она, судя по отрывку, была веселее, динамичнее и страшнее.

В «Баззе Лайтере» нет места философским размышлениям об утраченном времени, как, скажем, в классическом космическом аниме «Ганбастер» со схожей концепцией звездных путешествий. Но и на полноценную пародию на глупости и перегибы научно-фантастического жанра он не тянет. Да, другие герои время от времени подтрунивают над высокопарностью Лайтера, но для того чтобы было смешно именно зрителям, авторам стоило бы добавить стилизованного пафоса всему фильму и подавать поменьше виду, что они сами в курсе, насколько это забавно.

Вместо Джона Лассетера, снимавшего оригинальные «Истории игрушек» и по-доброму высмеивавшего через историю Базза сюжет «Звездных войн», новый спин-офф снял Ангус МакЛейн — аниматор, начинавший с бонусных короткометражек по этой франшизе. Увы, нельзя сказать, что он дорос до работы над полноценным пиксаровским мультиком: все-таки от лучших работ этой студии мы ждем не монотонного боевика с примитивным посылом , а чего‑то более изящного и глубокого. Если Pixar и дальше будут размениваться на бесполезные бонусы, растянутые до полного метра, то студию можно будет смело хоронить.

Смотреть на Disney+ (недоступен в России)

«Удача» «Luck»

Чем же сейчас занимается Джон Лассетер, делавший первые короткометражки Pixar и классические «Истории игрушек», а позже руководивший студией? В 2017 году, на пике движения #MeToo он из‑за обвинений в «нежелательных объятиях» и некоторых других случаев пересечения личных границ подчиненных сначала ушел в отпуск, а затем полностью покинул компанию. Без работы он сидел недолго: уже в 2019-м новая студия Skydance Animation наняла его руководителем отдела анимации. Первый плод этого сотрудничества — спродюсированный Лассетером мультфильм «Удача».

Концепция мультфильма, как и в случае с классикой Pixar, укладывается в одно предложение. Катастрофически неудачливая девушка-подросток встречает очень везучего черного кота из волшебной параллельной реальности. Оказавшись в стране удачи, девушка по законам комедийного жанра не обретает везение, а, наоборот, своей заразительной неловкостью практически разрушает высокотехнологичную систему, с помощью которой лепреконы и дракониха создают удачу для нашего мира.

Светлая и яркая, особенно по сравнению с мрачным «Баззом Лайтером», «Удача» смотрится на диво легко и живо; да и кот здесь, в отличие от своего сородича из соседнего фильма, не механический, а вполне себе одушевленный . Сочетание изобретательного слэпстика, когда все ломается и валится из рук в самых невероятных комбинациях, словесного бодания несовместимой парочки и масштабных фэнтези-пейзажей, как ни крути, выигрышное. Да, все это так или иначе мы уже видели: аналогичная магическая бюрократия уже была в «Корпорации монстров» и «Душе», диалоги включают в себя все клише бадди-коп-комедий, а романтическая линия с участием драконихи и единорога с немецким акцентом — это бесстыдно явный оммаж «Шрэку» .

Есть место и небольшому кринжу: обаятельная героиня-сирота несколько раз за фильм танцует и поет классический хит Мадонны «Lucky Star» — это явный атавизм предыдущей профессии постановщицы Пегги Холмс, начинавшей с создания хореографических номеров в голливудских комедиях. Но в целом все работает как по маслу: будь эта картина частью официальной фильмографии Pixar, располагалась бы где‑то в золотой середине. Как бы ни было непопулярно это признавать, но последнее слово осталось-таки за Джоном Лассетером, причем не только в смысле подтверждения своей бесспорной профпригодности, но и как буквальный ответ на обвинения. Ведь черный кот, в начале фильма строго заявлявший, что он-де «не любитель обниматься», в концовке сам бросается в объятия героини.

Да, это предельно слащавая сцена, которой не нашлось бы места в реальной жизни и тем более офисе. Но в сфере милой анимации для всей семьи такое проявление человеческого тепла выглядит более чем уместно.

Смотреть на Apple TV+