Влияет ли одежда Николаса Кейджа на рейтинг лент с его участием? Исследование пользователя Reddit

Пользователь форума Reddit с никнеймом LundgrensFrontKick, прославившийся увлекательными (и зачастую абсурдными) любительскими исследованиями сферы кино, опубликовал результаты нового эксперимента.

Он посвящен соотношению выбора одежды Николаса Кейджа в фильмах, где он играет, и их оценок на IMDb и Rotten Tomatoes. Выбрали главное из этих абсолютно бессмысленных, но любопытных выкладок.

LundgrensFrontKick выделил четыре базовых категории: белые майки, кожаные куртки, пиджаки или костюмы, футболки с воротом на пуговицах (они же хенли — сродни поло, но без воротника), а также «прочую одежду» — неидентифицируемый микс. Если категорий в фильме больше одной, такие ленты отправляются в несколько списков сразу.

Кейдж в майке

© Изображение: 90sWrestlingBoy/YouTube. Кадр из фильма «Воздушная тюрьма»

Фильмы, где Кейдж появляется в белой майке, оказались в топе списка: 6,12 балла из 10 на IMDb, 54,9% из 100% на RT — это среднее арифметическое показателей по кинотеатрам и стримингам VoD.

Всего таких лент 22, от «Девушки из долины» (1983) и до совсем свежей «Невыносимой тяжести огромного таланта» (2022), не вышедшей в официальный российский прокат.

Кейдж в костюме

© Изображение: MGM/YouTube. Кадр из фильма «Покидая Лас-Вегас»

На второй строчке — картины, где Николас Кейдж в пиджаках и костюмах. Их результат чуть ниже: 6,04 балла и 48,2% в соответствующих базах данных. Список этих фильмов самый длинный — целых 55 лент.

«Следует отметить, что в „Покидая Лас-Вегас“ („Оскар“ за лучшую мужскую роль) и „Адаптации“ (номинация в той же категории) Кейдж носит костюм — и умирает. Не это ли формула для „Оскара“?» — задается вопросом LundgrensFrontKick.

Микс

© Изображение: I'm Jack/YouTube. Кадр из фильма «Свинья»

Цифры: 5,6 на IMDb и 47,5% на Rotten Tomatoes, 31 фильм. О вышедшей в 2021 году картине «Свинья» автор исследования пишет: «Парня должны были номинировать на „Оскар“. Может быть, ему стоило надеть костюм».

Кейдж в кожаной куртке или кожаном пиджаке

© Изображение: hamitbe/YouTube. Кадр из фильма «Угнать за 60 секунд»

Здесь перечень из 24 лент, включая роль в «Угнать за 60 секунд», вероятно, одну из самых знаменитых для Николаса Кейджа в коже. Показатели: 5,75 и 42,8%.

LundgrensFrontKick отмечает: «Долгие годы я думал, что в „Глазах змеи“ он носит кожаный пиджак. Это не так. На самом деле на нем — коричневый с обработкой под ржавчину костюм из смеси полиэстера с хлопком, куда вплетена золотая нитка».

Чуть больше информации о костюме и его детальные фотографии — здесь. Он был создан специально для ленты.

Кейдж в футболке на пуговицах

© Изображение: IGN/YouTube. Кадр из фильма «Звериная ярость»

Это наименее оцененная зрителями категория: 5,45 и 32,3% по 13 картинам. Создателю исследования она, кажется, также неинтересна: он не приводит никаких дополнительных комментариев.

Что еще почитать у LundgrensFrontKick? Анализ связи между бокс-офисом картин с участием Брэда Питта и наличием в них сцен, где он принимает пищу. Исследование крика в «Криках». И обзор ударов ногой, которые проводит Дольф Лундгрен, — этому приему и посвящен никнейм автора.