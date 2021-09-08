25 августа на платформе Kion состоялась премьера остросюжетного сериала «Коса», рассказывающего о серийном убийце, орудующем косой на Куршской косе (да-да). Рассказываем, почему эта работа олицетворяет лучшие и худшие стороны отечественного стримингового бума.

Огромная, будто из манги, луна ярко освещает пляж на Куршской косе, что в Калининградской области. Прежде чем быть убитой, молодая девушка засматривается на фантастически звездное небо. На утро за расследование берется сыщик по имени Ева Кайдас — высокая блондинка в брутальной кожанке за рулем спорткара (ее играет актриса с латвийскими корнями из «Игры на выживание» Линда Лапиньш). Пока героиня проводит допросы в невероятно живописных локациях вроде залитого неоном парка динозавров, у нее под ногами путаются двое мужчин-телеведущих. Тот, что помоложе и поциничнее, смахивает аниме-челку и пытается хайпануть в прямом эфире, за что получает от блондинки по морде. Второй шоумен, который постарше, уже хайпанул на этой теме в 90-е. Оба считают, что на косе произошло не рядовое убийство, а вернулся знаменитый маньяк с комиксовым прозвищем Жнец.

«Коса» стартует в очень удачном направлении — а именно смотрит куда‑то в сторону Азии, что, как было продемонстрировано ранее, стоит считать наиболее перспективным путем развития отечественного жанрового кинематографа. Да, это антиреализм, нарочитый китч, но хотя бы на пилоте не хочется заснуть . За постановку отвечает Игорь Волошин — подзабытый фестивальный режиссер из нулевых (участник Берлинале с фильмами «Нирвана» и «Я»), с тех пор ушедший на телевидение и в пропаганду. Кажется, его почерк с этих самых нулевых совсем не эволюционировал, но это сериалу лишь к лицу. Мода циклична, в том числе и мода на вычурную камеру и монтаж вместо псевдосерьезной сдержанности. По концентрации клиповых склеек и прочих понтов с камерой Волошин вплотную приближается к триллерам цифрового модерниста Тэцуи Накасимы («Признания», «Жажда»). Кадры с разделенным фокусом , голландские углы , макросъемка глазных яблок , следящая аэросъемка , интерфейсы в интерьерах , тарантиновские пролеты на 360 градусов, внезапный рыбий глаз , которому бы и Содерберг позавидовал, — лишь некоторые из техник, которыми без всякой передышки ошарашивает зрителя режиссер. Визуальными органами чувств дело не ограничивается: в саундтреке на постоянной основе звучат дрим-поп и блюз-рок — это, к слову, тоже прием из арсенала Накасимы. По-азиатски стильную режиссуру предает по-русски вялый сценарий , из которого на глазах улетучивается интрига. С каждым новым эпизодом все меньше говорят об извращениях маньяка и все больше — о личной жизни второстепенных персонажей. Как будто это не китчевый триллер вовсе, а замашка на многословный кинороман. Основное действие перемежается с полуразмагниченными, пережеванными VHS-флешбэками из ток-шоу 90-х, куда когда‑то любил звонить маньяк. И в этом шоу хочется оказаться куда сильнее, чем в том, которое показывают. Ведь только там убийства происходили с завидной регулярностью, а конфликт между героем и злодеем можно было наблюдать воочию.

© Kion

За две недели, миновавшие с премьеры, сериал набрал всего 300 оценок на «Кинопоиске» (с незавидным рейтингом 5,7) и 30 000 просмотров трейлера на ютьюбе. Даже неэкспертам должно быть очевидно, что для флагманского проекта от именитых продюсеров (Александр Цекало и его студия «Среда») это не сильно впечатляющие цифры, если не сказать больше. Что же пошло не так? Во-первых, отечественный стриминговый рынок вплотную подходит к перенасыщению. Платформа Kion — один из новых игроков и конкурировать с устоявшимися компаниями ей трудно. Менее очевидная причина провала по баллам — концептуального толка. Стоит напомнить, что, вообще говоря, стриминговые сервисы — это идейное продолжение телевизионной функции «видео по запросу». Ключевые слова здесь — «по запросу». Вялотекущее расследование из «Косы» уместно смотрелось бы на эфирном телевидении, которое можно смотреть фоново , не задумываясь в принципе, что за канал идет по ящику. Прежде чем состояться на стриминге, сериал должен быть таким, чтобы кто‑то чисто теоретически мог «запросить» его к просмотру, ведь каждую подписку зритель оплачивает осознанно. Триллер «Коса», где не происходит ничего невиданного и мало-мальски цепляющего, соответственно, очень напоминает бесполезную трату, которую хочется побыстрее откатить. Этот сериал — олицетворение общих заблуждений, характерных для отечественного стримингового пузыря. Здесь продюсеры слишком часто отдают предпочтение серой сценарной посредственности, засорявшей эфир многие годы, вместо свежих, необычных голосов, которым стриминги уже открыли путь в мир за океаном. Впрочем, еще не вечер — так что не будем терять надежду на грядущие жанровые откровения.

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