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Завершено расследование стрельбы с участием Алека Болдуина на съемочной площадке «Ржавчины»
Денис Ламехов
Сегодня в 14:42

Офис шерифа в американском штате Нью-Мексико завершил расследование дела о стрельбе на съемочной площадке ленты «Ржавчина» — в оператора Галину Хатчинс выстрелил Алек Болдуин, она погибла. Об этом пишет Forbes.

Дело передано в прокуратуру. Там «приступят к тщательному изучению информации и доказательств, чтобы принять продуманное и своевременное решение о предъявлении обвинений». На данный момент в деле нет обвиняемых. О том, какие именно доказательства были собраны, не сообщается.

Галина Хатчинс погибла 21 октября 2021 года. Как сообщалось, исполнитель главной роли в «Ржавчине» Алек Болдуин нажал на курок во время репетиции, не зная, что в оружии были боевые патроны. Также был ранен режиссер Джоэл Соуза.

После череды исков в октябре 2022-го семья Хатчинс заключила мировое соглашение с Болдуином и продюсерской компанией Rust Movie Productions. По соглашению сторон исполнительным продюсером «Ржавчины» станет Мэттью Хатчинс, вдовец Галины.

Он заявил: «Я не заинтересован в <…> возложении вины [на продюсеров или Болдуина]. Все мы считаем, что смерть Галины была ужасным несчастным случаем». Съемки картины решили перенести из Нью-Мексико.

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