Боль и слава: садомазо-хоррор «Восставший из ада» снова похож на настоящее кино

На стриминге Hulu вышла новая часть прославленной хоррор-франшизы «Восставший из ада» — на этот раз в постановке модного хоррормейкера Дэвида Брукнера. Евгений Ткачев рассказывает, что в себе таит эта головоломная шкатулка с секретом.

Райли (Одесса АдлонИзвестна также как Одесса А’зион; дочь актрисы Памелы Адлон.) — алкозависимая в завязке, которая сидит на шее у брата-гомосексуала (Дрю Старки) и встречается с таким же бывшим, как она, алкоголиком Тревором (Брэндон Флинн). Девушка мечтает выбраться из‑под крыла братской гиперопеки и обзавестись нормальной работой. Но искать работу долго, а Тревор предлагает провернуть легкое дельце: у одного его богатого клиента в грузовом контейнере спрятан сейф — наверняка там есть что‑то ценное! Райли соглашается вскрыть его вместе с бойфрендом и обнаруживает там шкатулку-головоломку Лемаршана.

Если бы героиня смотрела предыдущие десять частей «Восставшего из ада», то была бы в курсе, что этот предмет служит для создания «схизмы», особого пространственно-временного разлома, откуда появляются демонические существа сенобиты — «ангелы для одних, демоны для других» , проводники в неслыханный мир боли и наслаждения. Но поскольку Райли не в курсе, она открывает шкатулку. И теперь, чтобы не оказаться в аду, ей нужно предложить вместо себя другую жертву. Этим человеком случайно становится брат девушки. Испытывая невероятное чувство вины, Райли пытается вызволить его из плена сенобитов, но для этого ей в компании своего бойфренда, возлюбленного брата (Адам Фейсон) и их общей подруги (Ифа Хайндс) нужно разобраться в устройстве шкатулки.

Что происходило в предыдущих частях «Восставшего из ада» 1987 1988 1992 1996 2000 2002 2005 2005 2011 2018 «Восставший из ада» Клайв Баркер экранизирует собственную повесть «Адское сердце». Чтобы воскресить своего любовника, мачеха Керсти приносит в жертву мужчин — в том числе отца девочки. Тогда Керсти решает отправить мачеху и ее любовника в ад с помощью шкатулки Лемаршана и сенобитов. «Восставший из ада-2: Адские узы» Тони Рандел ставит сиквел. События происходят в тот же день, что и в оригинале. Керсти в компании нечаянной подруги Тиффани отправляется в ад на поиски своего отца, а мачеха Керсти и ее любовник пытаются вернуться оттуда на Землю. Проливается свет на прошлое главного сенобита — Пинхеда. «Восставший из ада-3: Ад на Земле» Далее следует триквел Энтони Хикокса. Смышленая тележурналистка противостоит воскресшему Пинхеду, который до этого был замурован в статую. В фильме больше экшена, чем в предыдущих частях, и больше новых сенобитов: самый монструозный оказывается бывшим телеоператором. «Восставший из ада-4: Кровное родство» Приквел и одновременно продолжение франшизы, снятое Кевином Ягером (в титрах указан как Алан Смити). События происходят в 2127 году на космический станции «Минос» и в 1784 и 1996 годах на Земле. Раскрывается история шкатулки Лемаршана. Последний фильм франшизы, вышедший в кинотеатрах. «Восставший из ада-5: Преисподняя» Пятую часть Скотт Дерриксон («Доктор Стрэндж») снял сразу для DVD, а создатель франшизы Клайв Баркер не имел к ней никакого отношения, как изначально и сценарий. Это была история про коррумпированного копа, в которую добавили шкатулку Лемаршана, сенобитов и временную петлю. «Восставший из ада-6: Поиски ада» На шестой части франшиза попала в руки режиссера Рика Боты, который превратил ее в хорроры с неожиданными сюжетными твистами. В этой серии на экраны вернулась Керсти, но всего на шесть минут. История крутится вокруг ее неблаговерного мужа Тревора, который везде видит Пинхеда. «Восставший из ада-7: Принимающие смерть» Рик Бота продолжает клепать фильмы ужасов в духе Шьямалана, которые изначально писались не как продолжение «Восставшего из ада». В седьмой части рассказывается про американскую журналистку Эми, которая отправляется в Румынию писать про сектантов, а сталкивается с сенобитами. «Восставший из ада-8: Адский мир» Пятеро поклонников онлайн-игры, основанной на сериале «Восставший из ада», оказываются на вечеринке в старом особняке, где с ними начинают происходить странные вещи. Восьмая серия уже выглядит как метакомменатрий к франшизе. Последнее появление Дага Брэдли в роли Пинхеда. «Восставший из ада: Откровения» Снятая впопыхах (у компании Dimension Films истекали права на франшизу) и потому выглядящая откровенно любительской девятая часть «Восставшего из ада» в постановке Виктории Гарсии. Семьи двух пропавших в Мексике мальчиков собираются за ужином, на котором появляется Пинхед. «Восставший из ада: Приговор» Пока три детектива на Земле расследуют убийства в духе фильма «Семь», Пинхед теряет свой авторитет в аду. В финале две эти линии пересекутся. Гэри Дж.Танниклифф не только поставил десятую часть, но и сыграл в ней помощника Пинхеда — аудитора из стигийской инквизиции ада.

С премьеры первой части «Восставшего из ада» минуло 35 лет. В последнее время сенобитов (хотя правильнее было назвать их киновитами) можно было бы увидеть разве что в мультсериале «Рик и Морти», да и то в издевательском ключе. Либо в совсем уж любительской постановке «Восставший из ада: Приговор». Казалось, что время одетых как посетители садомазоклуба «теологов ордена Ран или Разрезов» прошло, однако, как учит тот же «Hellraiser», ничто не исчезает бесследно. Возродить франшизу Клайва Баркера (писателя, режиссера, гения, визионера) взялся самый модный хоррормейкер момента — Дэвид Брукнер («Ритуал», «Дом на другой стороне»). Важно отметить: это не ремейк, а ребут, перезапуск . Действие фильма происходит в киновселенной Баркера, но в какой‑то другой ее части.

У сенобитов теперь новый дизайн костюмов, а булавкоголового сенобита Пинхеда, главного антагониста франшизы, теперь зовут Прист, «батюшка» по-английски, хотя играет его трансперсона Джейми Клейтон («Восьмое чувство», «Неоновый демон»). Собственно, возглас «батюшки!» — исчерпывающая рецензия на эту картину. Наконец-то «Восставший из ада» снова стал похож на настоящее кино. Несмотря на то что картина вышла сразу на диснеевском стриминге Hulu, продюсеры не стали экономить на продакшене, а про режиссуру и вообще нечего говорить. Брукнер сейчас один из топовых постановщиков в жанре «фильм ужасов», поэтому в его умелых руках франшиза заблистала новыми гранями. В частности, режиссер привнес в эту постановку недюжинный психологизм «постхоррора» — нового жанрового течения, которое делает упор не только на скримерыВнезапно появляющиеся страшные кадры в хоррорах, которые сопровождаются пронзительным криком или другим пугающим звуком., но и на эмоциональное состояние героев.

Иначе говоря, новый «Восставший из ада» не только хоррор, но и хоррор-драма, а по хронометражу и вовсе слоубернерНеторопливо разгоняющийся фильм. . В отличие от полуторачасового фильма Баркера картина Брукнера идет все два часа, где лишь первый час отдан под неспешную экспозицию. Режиссер ставит перед собой задачу не только заново познакомить нас с сенобитами, но и тщательно раскрывает взаимоотношения Райли с братом, а потом обозначает главную тему фильма (равно как и всего своего творчества): чувство вины .

© Hulu

В «Ритуале» главный герой испытывал угрызения совести из‑за того, что не предотвратил ограбление в магазине. В «Доме на другой стороне» героиня Ребекки Холл винила себя за то, что недосмотрела за мужем, который покончил жизнь самоубийством. В «Восставшем из ада» Райли переживает по поводу того, что сенобиты забрали не ее, а брата. По Брукнеру, самый страшный ад не извращенные пытки сенобитов, не физиологическая, а душевная боль. Ужас потери. Жизнь с чувством вины. Эта драматургическая внятность картины примеряет с ее единственным, но главным недостатком: в отличие от Баркера Брукнер, к сожалению, не визионер.

Несмотря на качественную постановку, в новом «Восставшем из ада» нет визуальной зрелищности оригинала , которая сохранялась и в некоторых последующих сиквелах. Это стерильная, осторожная, мраморная, как статуя, работа, в которой нет ни грамма баркеровской перверсивности, трансгрессивности, изобретательности, а есть торжественный, доходящий до комичного пафос. В отличие от нового оригинальный «Hellraiser» не был настолько драматургически совершенным кино, там не было такой убедительной актерской игры, но это был духовный опыт, кино, в котором буквально на физиологическом уровне было показано отличие добра от зла.

Брукнеру просто не хватает фантазии, чтобы вдохнуть в этот гран-гиньольТак назывался парижский театр ужасов, считающийся одним из родоначальников и первопроходцев жанра «хоррор». что‑то по-настоящему безумное, поэтому вторая половина картины несколько разочаровывает: все-таки от фильма с названием «Восставший из ада» ожидаешь увидеть нечто более сумасшедшее, чем серьезную семейную драму. Но, как бы то ни было, эта лента определенно заслуживает внимания , а Джейми Клейтон — всяческих похвал. Какие бы там гневные комментарии ни писали хейтеры-трансфобы, из нее получилась достойная преемница Дага «Пинхеда» Брэдли: ангел для одних, демон для других.

7 / 10 Оценка

Евгения Ткачева